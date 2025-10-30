Carta abierta al alcalde de Elche: Agua de riego, acequias y Palmeral

Señor alcalde:

Desde muy antiguo sabemos que esta combinación ha sido problemática. La escasez de agua en nuestro municipio siempre ha sido una seña de nuestra identidad y la gestión del agua ha sido uno de los objetivos preferentes de nuestros representantes.

Pero, a diferencia de otros lugares donde el agua ha estado vinculada a la tierra, como en la cercana Orihuela, en Elche existen propietarios de agua de riego que no tienen tierras. La venta en subasta del agua sigue existiendo formalmente, aunque hoy en día la existencia de varios suministradores (Riegos de Levante, El Progreso, etc.), hace difícil conocer el funcionamiento real de la oferta de agua de riego al campo de Elche y de la que llega a los huertos de palmeras, llámense estas «históricas» o formen huertos y plantaciones dispersas por el campo de Elche, que le dan su especial particularidad y conforman su paisaje.

Ahora parece que usted ha descubierto la existencia del canal hace años construido para conectar la depuradora de Algorós con el entorno del inicio de la Acequia Mayor, junto al Puente del Bimilenario, para poder regar los huertos de palmeras y los parques y jardines municipales por gravedad.

Estos huertos y parques y jardines han ido pasando durante los últimos años a propiedad municipal, por lo que se hace evidente que serían los principales beneficiarios de esas aguas. Hasta ahora, su riego ha sido en parte asumido por las limitadas aguas (y salobres) del Pantano y, no lo olvidemos, por el agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla suministrada por Aigües d’Elx.

El sistema de acequias que cruzan toda la ciudad de Elche (especialmente en la margen izquierda, ya que la derecha está seccionado e inutilizado por la construcción del «Valle Trenzado» sobre la Acequia de Marchena), a pesar de formar parte de la declaración como Patrimonio de la Humanidad y estar incluidos en la Ley del Palmeral de 2021, han continuado deteriorándose durante los últimos años, haciendo muy difícil que el agua de riego llegue por esas canalizaciones a su destino. La solución hasta ahora ha sido ignorar la existencia de esas acequias y regar parques, jardines, colegios e instalaciones públicas con el agua procedente de la red de agua potable. La factura de Aigües d’Elx al Ayuntamiento por este concepto debe ser elevada.

Con la febril actividad que lleva usted, señor alcalde, no creo que le haya dado tiempo a prestar más que una atención superficial a este asunto, por lo que parece que la reacción del presidente de la comunidad de propietarios de la Acequia Mayor es más que razonable. El Ayuntamiento de Elche, desde la creación de la Real Junta de Propietarios de las aguas del Vinalopó en 1791, ha prestado muy poca atención al funcionamiento de los riegos hasta llegar a vender en 1842 el Pantano de Elche a la comunidad de propietarios y perder el alcalde su presidencia (que arrancaba de la conquista) en el nuevo Reglamento de 1912.

No es extraño, señor alcalde, que la Regenta escribiera en 1895 una Orden Ministerial con una diatriba (salvando el anacronismo del Gobernador) que usted debiera de no olvidar:

«3.° Que el Ayuntamiento de Elche ha descuidado la gestión de los intereses y derechos que tiene en las aguas del Pantano, por lo que se le escita á fin de que en lo sucesivo desplegue mayor celo en velar por los intereses que le están confiados,

4.° Se recomienda al Gobernador de la provincia para que á la vez y al propio objeto, vigile los actos del Ayuntamiento de Elche en lo referente á los derechos de propiedad que al pueblo corresponde sobre las aguas del Pantano, y le obligue á cumplir con sus deberes en esta materia».

Si tiene tiempo, le recomiendo que lea el original. Está en el propio Reglamento de los Propietarios de la Acequia Mayor de 1912.

No es el momento de hablar de otros temas importantes en este asunto y que precisan de una atención mayor de la que se le ha prestado hasta el momento. El Pantano y la seguridad de la presa, los derechos del agua del Vinalopó, la construcción de la nueva depuradora, el funcionamiento del Canal del Desvío y su conexión con el salto de agua, etc., son cuestiones que precisan de un diálogo franco entre todas las partes implicadas que incluyen, no lo olvidemos, tanto a la Acequia Mayor (en cuya junta usted tiene un representante), como a dos órganos que usted preside: el Ayuntamiento de Elche y la Acequia de Marchena.

En definitiva, señor alcalde, o se aclara acerca de lo que quiere y puede hacer en beneficio de los ilicitanos, o monta un aguaducho como en la zarzuela de «Agua, azucarillos y aguardiente», y deja de complicar aún más el tema del agua en esta ciudad.