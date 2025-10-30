Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | El teleadicto

Antonio Sempere

Cine vasco

El director de cine catalán Jaume Claret Muxart y el actor Jan Moner posan durante la presentación de su primer largometraje, &quot;Estrany riu&quot;.

El director de cine catalán Jaume Claret Muxart y el actor Jan Moner posan durante la presentación de su primer largometraje, "Estrany riu".

Aupa, Etxebeste no es, ni de lejos, la mejor película que ha dado el cine vasco. Aunque sirvió de ilustración al coloquio que Elena S. Sánchez dedicó el viernes en Historia de nuestro cine. Unas decisiones políticas adecuadas, apoyadas siempre en generosos presupuestos, han conseguido que la cinematografía vasca escale posiciones.

Poco tiene que ver el Festival de San Sebastián del siglo XX con el actual. La construcción de los dos cubos del Kursaal coincidió con la llegada del cine digital. El paradigma cambió. A los clásicos Pedro Olea, Imanol Uribe o Juanma Bajo Ulloa comenzaron a sustituirles hornadas de nuevos cineastas y nuevas cineastas con miradas hasta entonces inéditas.

La apertura de la Escuela de Cine Elías Querejeta, en un edificio como Tabakalera, completamente reformado y convertido en Filmoteca de alto standing, dio sus frutos. De hecho, este año hemos podido ver el fruto de una de las obras surgidas allí. Uno de los directores formados en este entorno, Jaume Claret Muxart, ha presentado Estrany riu(Extraño río), de la que el crítico Javier Zurro dijo, tras su paso por la sección Orizzonti del Festival de Venecia: «Extraño río es uno de los debuts más fascinantes del cine español reciente. Lo es porque nada a contracorriente de un molde que se ha ido imponiendo en muchas primeras películas». En San Sebastián las películas vascas competían contra las películas vascas. Los premios se los disputaron Los domingos y Maspalomas, en medio de una otra serie de producciones de más o menos empaque, como Karmele.

Todo eso, visto desde aquí, no puede hacer más que causarnos mucha envidia. Y preguntarnos por qué nos parecemos tan poco a los vecinos del norte.

