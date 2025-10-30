Draghi y Gozi: federalismo pragmático y transformador

Europa acaba de recibir dos señales de extraordinaria relevancia para su futuro institucional. En primer lugar, el discurso pronunciado el 24 de octubre por Mario Draghi al recibir el Premio Princesa de Asturias de 2025 (categoría “Cooperación Internacional”) en el que invocó con claridad un “federalismo pragmático” que permita a la Unión Europea actuar con rapidez en sectores estratégicos.

En segundo lugar, la aprobación el 22 de octubre por el pleno del Europarlamento del informe sobre consecuencias institucionales de la ampliación, elaborado por el también italiano Sandro Gozi, que sitúa la unificación de Europa como una palanca para la reforma institucional, ya sea dentro del marco del Tratado o impulsando una enmienda del mismo.

Draghi utilizó la tribuna para lanzar una advertencia contundente: Europa afronta un mundo distinto al que conocimos, donde los viejos mecanismos de cooperación ya no bastan. “Los desafíos de hoy –dijo– requieren una escala continental, inversiones compartidas y decisiones conjuntas en defensa, energía y nuevas tecnologías”.

A partir de esta constatación Draghi reconoció que es necesario ir hacia la federación. Pero exige que Europa avance adonde puede y no espere a una gran reforma global, a través de una estrategia concreta basada en tres pilares:

Democracia y legitimidad. El expresidente del BCE reclamó que la Unión deje de funcionar como una “confederación” incapaz de responder a los desafíos. “La mayor traba –afirmó– es que no hemos construido un mandato compartido, validado por la ciudadanía, para lo que pretendemos hacer juntos.” Acción concreta y urgente. Draghi subrayó que no podemos esperar a que surjan las condiciones perfectas para la federación, los retos son demasiado urgentes. Grupos de vanguardia. Reconoció que no todos los países avanzarán al mismo ritmo, por lo que se requieren agrupaciones de Estados que compartan ambición y se embarquen juntos.

Unión Europea / Agencias

El europarlamentario Gozi parte de una premisa: la ampliación de la Unión no es un horizonte lejano, sino una necesidad estratégica, y esa ampliación exige que la Unión misma se reforme para que la integración no se convierta en factor de debilidad

Entre sus principales propuestas destacan:

Extender la votación por mayoría cualificada a más ámbitos para evitar el bloqueo institucional que supone la unanimidad, sobre todo en decisiones de fondo.

a más ámbitos para evitar el bloqueo institucional que supone la unanimidad, sobre todo en decisiones de fondo. Reformar la composición de las instituciones (Parlamento, Comisión, Consejo) para garantizar que la Unión ampliada siga siendo ágil, democrática y eficaz.

(Parlamento, Comisión, Consejo) para garantizar que la Unión ampliada siga siendo ágil, democrática y eficaz. Reforzar la democracia europea: aumentar los poderes del Parlamento, armonizar las reglas electorales y dotar a los ciudadanos de mayor participación.

Algunas de estas medias pueden implementarse utilizando las flexibilidades previstas en los Tratados actuales, a través de las llamadas cláusulas pasarela o las cooperaciones reforzadas, en línea con Draghi; otras requieren enmiendas a los Tratados, como las propuestas por el Parlamento Europeo el 22 de noviembre de 2023. A este respecto, es de lamentar que el pleno no haya sido más rotundo al no exigir al Consejo Europeo que dé respuesta a dicha iniciativa: habrá que esperar a la vía de un informe de implementación sobre el procedimiento de reforma de los Tratados, dado el incumplimiento patente por parte de los líderes. En todo caso, el informe de Gozi abre dos caminos: uno que aprovecha el marco actual del Tratado para lograr cambios pragmáticos e inmediatos, y otro más transformador que prepara la gran reforma de los Tratados.

Estos dos momentos —el discurso de Draghi y el informe de Gozi— son complementarios y necesarios. Por un lado, el federalismo pragmático reclama que Europa actúe ya, sin esperar la unanimidad de todos sus miembros, y que sectores clave como la defensa común europea se establezcan ya dentro del Tratado de Lisboa y sus mecanismos de cooperación reforzada, a falta de unanimidad. Por otro lado, el enfoque transformador que subyace al informe de Gozi recuerda que, a medio plazo, la Unión debe adoptar un Tratado más completo, más ágil y más federal, construyendo una auténtica unión política que respalde y legitime un eventual sistema de defensa europeo creíble. En términos operativos, esto se traduce en dos líneas de acción:

A corto plazo: crear un grupo de Estados europeos dispuestos a avanzar con la defensa común, utilizando los instrumentos del Tratado como cooperación estructurada permanente, mientras el resto del Consejo evoluciona. A medio plazo: abrir el debate sobre una reforma integral de los Tratados.

Solo la combinación de estas dos dinámicas permitirá que Europa deje de quedarse atrás frente a sus rivales globales, y actúe con autonomía, solidaridad y legitimidad democrática. Ésta es también la línea adoptada por el reconstituido Comité de Acción por los Estados Unidos de Europa, en cuya reunión de los días 16 a 18 de octubre de 2025 en la Casa Jean Monnet participaron entre otros Monti, Borrell, Letta, Barón, y Ana Palacio. Frente a Putin, Trump, y Xi Jinping, solo cabe fortalecerse política y militarmente.