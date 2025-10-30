El expediente.

Se llamaba Víctor. Caminaba por los pasillos con la cabeza agachada, con esa forma de mirar como si esperara que el mundo le pidiera disculpas. En primero de ESO se convirtió en el blanco perfecto: no sabía devolver una burla, tartamudeaba y no tenía a nadie que hablara por él. Yo era su tutor. El primer parte que recibí decía: “Víctor ha escupido a un compañero”. Lo cité.

—¿Es verdad lo que pone aquí?

—Sí, pero…— y se quedó callado.

Días después descubrí que el compañero llevaba meses insultándole y empujándole en el recreo. Había convencido a medio grupo de que lo llamaran “el subnormal”. Fui a Jefatura.

—No tengo pruebas, pero hay una dinámica de acosoclara y se debe frenar ya.

Me escucharon, agradecieron mi implicación y no hicieron nada. Citaron a las familias, archivaron quejas y lo llamaron “conflicto entre iguales”. Pero no era un conflicto. Era una cacería. Decidí actuar. Me quedaba en los recreos con él y le acompañaba en los pasillos. En su silencio había algo más que miedo: costumbre. Víctor se había acostumbrado a ser invisible. Y cuando uno se acostumbra a eso, empieza a desaparecer. Un viernes, en el recreo, le vi con el labio partido.

—¿Qué ha pasado? No respondió. Uno del grupo que siempre se reía de él (Rubén, jugador de fútbol, expediente limpio, familia influyente), dijo: —Profe, este se ha tropezado con su propia estupidez.

Le pedí a Víctor que viniera conmigo y entramos en Jefatura. Lo conté todo: miradas, empujones, risas, insultos, miedo, desprecio... Terminé: —Este alumno no necesita terapia. Necesita protección. Silencio. Uno de los jefes me miró por encima de las gafas. —Tú sabes lo delicado que es acusar a un alumno así sin pruebas, ¿no? —No lo estoy acusando. Estoy diciendo que hay un patrón. —Ya, pero sin pruebas concretas, esto puede volverse contra ti.

Me marché con el estómago en la garganta. El lunes siguiente Víctor no vino. Se había cortado los antebrazos en casa. No lo bastante profundo para morir, pero sí para ingresarlo tres días en psiquiatría infantil. Ese jueves recibí una notificación: apertura de expediente disciplinario. Motivo: “Conducta profesional inadecuada y exposición indebida de un alumno”. Intenté defenderme. Pedí ayuda al sindicato. Algunos compañeros me apoyaron, otros evitaron mirarme.

La familia de Rubén presentó una queja formal. Dijeron que yo le había humillado, que atenté contra su dignidad. Nadie defendió a Víctor. Tres semanas después volvió a clase. Más delgado, más mudo, más roto. Ya no era su tutor. Me habían apartado del aula. Una tarde le vi esperando solo a su madre. Me acerqué. —¿Cómo estás? Tardó en responder. —Gracias. Nadie había hecho nada por mí antes. Fue la última vez que le vi.

El expediente quedó archivado. Nunca me sancionaron del todo, pero dejaron de contar conmigo para tutorías, coordinación, proyectos. Me convertí en el profesor incómodo, el que “se implica demasiado”. Aprendí la lección. Me volví prudente. Silencioso. Hasta hoy. En la sala de profesores una compañera contó entre risas que uno de sus alumnos lloró porque no querían trabajar con él.

Una “cosilla de críos”, dijo. Y yo pregunté: —¿Cómo se llama? Silencio. Vi algo en sus caras: miedo. No al acoso. Miedo a meterse en líos. A repetir mi historia. Lo entendí: Víctor no era el único. Nunca lo fue. En cada curso hay uno. Algunos no se cortan, pero se hunden igual. Otros viven tragándose cada burla hasta quedarse vacíos. Lo peor no es el acoso. Lo peor es la costumbre. Cuando los adultos miran hacia otro lado para no complicarse la vida. Yo formé parte de ese silencio durante mucho tiempo. Prometí no repetirlo. Y lo repetí. Callé cuando debía hablar. Me escondí detrás de informes, protocolos y frases cobardes como “no podemos intervenir sin pruebas”, “son cosas de niños”.

No son cosas de niños. Son heridas que duran toda la vida. Nadie habló por Víctor. Nadie preguntó cómo estaba. Era más fácil dejarle ir. Más cómodo. Quizá vuelvan a echarme en cara que pregunto demasiado. Que cruzo líneas. Que no entiendo “cómo funciona el sistema”. Pero prefiero eso a volver a ser cómplice del silencio. Quizá por eso escribo esto. Porque si algún día desaparezco de este centro, si dejo de estar… recuerda esto: a veces, la única forma de ser justo es desobedecer. Y si eso te cuesta un expediente… tal vez ese expediente sea, en realidad, tu mayor mérito.