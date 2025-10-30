Quien sepa la verdad que la cuente

A lo largo de este último año he podido hablar con personas que vieron afectadas sus vidas el día de la gran riada de Valencia. He podido escuchar historias de todo tipo. Hay quien salvó la vida por una casualidad, quien tuvo graves lesiones físicas que no terminan de curarse, quien perdió su casa o su negocio. A nada que se pregunte aquí y allá es fácil encontrarse con una historia por contar. A veces me piden perdón por, como me suelen decir, “contarme un rollo”. Creen que no deberían seguir hablando una y otra vez sobre su propio daño personal, como si los daños personales o económicos de los demás damnificados fueran siempre peores que los suyos. La más importante conclusión a la que he llegado después de un año preguntando y escuchando es que podríamos estar hablando de una cifra cercana a 1.000 muertos por la gran riada si las circunstancias de aquel aciago día se hubiesen modificado ligeramente. Unas lluvias caídas un poco más al norte de la ciudad o que hubiese empezado a llover en las montañas unas horas antes y podríamos estar hablando no sólo de poblaciones al sur de Valencia arrasadas si no también de la propia ciudad de Valencia. Por azares de todo tipo, por ejemplos de todo tipo de suerte, varias personas con las que he tenido oportunidad de hablar, salvaron sus vidas por azares o por casualidades. Lo que significa que si un cúmulo de hechos adversos se hubiesen producido, o sólo una parte de ellos quizá, estas personas con las que hablé hubiesen fallecido.

Fue por tanto el esfuerzo personal de cientos de valencianos que se ayudaron los unos a los otros los que impidieron, como he dicho, que la cifra de fallecidos no fuese de centenares. Mientras tanto la única administración competente en materia de emergencias en la Comunidad Valenciana, la Generalitat, tuvo a su principal responsable, Carlos Mazón, desaparecido o incomunicado durante horas, y como responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana a una consejera y a un secretario autonómico que tuvieron no sólo una actitud negligente, sino sobre todo una incapacidad manifiesta de tomar la más mínima decisión. Salomé Pradas, la tarde del 29 de octubre de 2024, estuvo durante horas recabando datos y más datos sin tomar ninguna decisión real que hubiese salvado vidas. No supo hacerlo, inmovilizada por el miedo y por saberse ignorante en materia de emergencias. Ni siquiera conocía el sistema de envío de mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población como ella misma admitió. Un sistema de alarma que si se hubiese informado mínimamente de los asuntos de su consejería tendría que haber conocido. Sólo con que hubiese leído periódicos y visto telediarios en los últimos años habría tenido noticia del sistema ES-alert, puesto en marcha durante el Gobierno de Ximo Puig.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. / EFE/ Kai Försterling

Estoy seguro de que personas cercanas al presidente de la Generalitat conocen la verdad. Estoy seguro de que saben qué hizo Carlos Mazón y por qué apenas contestó llamadas, y cuando lo hizo fue durante poco menos que unos segundos. A quién se le ocurre irse a comer durante cuatro horas cuando se ha declarado alerta roja por lluvias y cuando una consejera de Emergencias con evidentes limitaciones te llama constantemente. A quién se le ocurre ausentarse de la toma de decisiones cuando la propia televisión autonómica valenciana emitía imágenes sobre la que se avecinaba desde las 12 de la mañana. Pues, por lo que parece, para el Partido Popular fue algo normal.

Es incomprensible que con las imágenes de la televisión y las noticias de la radio de aquel día, un presidente de una Generalitat se fuese a comer durante cuatro horas, después de paseo hasta un parking, para terminar desapareciendo otra hora para cambiarse de ropa o para lo que fuera. Sólo entonces decidió acudir al Cecopi, medio dormido y con cara de sorpresa, como si de repente se hubiera enterado de que estaba lloviendo en algún lugar. Y allí se encontró a una cariacontecida Salomé Pradas, paralizada por la responsabilidad y el miedo, que no autorizó el envío del mensaje de alerta a la ciudadanía hasta que Mazón le dio el visto bueno. Echar la culpa de su propia incapacidad al Gobierno de Madrid ha sido una de las muchas ignominias que la Generalitat Valenciana ha llevado a cabo en el último año.

Como muchos otros habitantes de Valencia, yo fui una de esas personas que la tarde de la gran riada estuve a punto de salir de mi casa y utilizar mi coche para ir a un centro comercial situado en la zona cero de la dana. No lo hice, en compañía de mis hijos, por puro azar y por haber tomado una decisión en el último momento. Como muchos otros valencianos que tampoco lo hicieron o que se salvaron por unos minutos de diferencia. Luego supe que mientras yo tomaba esa decisión, decenas de personas estaban muriendo a unos kilómetros de mi casa. El resto es la historia de la Comunidad Valenciana.