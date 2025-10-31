Paramount Network abandona la TDT el próximo 31 de diciembre. Había llegado hasta allí llegó en España el 30 de marzo de 2012. Desde entonces, el canal, además de emitir películas y series americanas, también ha lanzado sus propios proyectos españoles para la Televisión Digital Terrestre, como Atrapa a un ladrón o la quinta temporada de Alaska y Mario. Pero lo que más caracteriza a este canal son sus repeticiones. Las series de Agatha Christie sobre el inspector Poirot, los casos de Murdoch o Mindsomer se han venido emitiendo en bucle durante una y otra vez sin que la audiencia se resienta.

Aunque la serie más emblemática de cuantas pueblas su parrilla, el verdadero buque insignia, es Colombo. Sus 62 episodios (desde el primero, dirigido por Steven Spielberg) se han programado tantas veces que hemos perdido la cuenta. Lo cierto es que su visionado se ha convertido en un placer culpable. De esos a los que se regresa una y otra vez sin que sepamos bien por qué. En la actualidad podemos verlos desde la primera temporada en horario matinal.

La desaparición del canal coincide con una nueva convocatoria del Gobierno de un concurso para poder optar a una plaza como canal abierto en la Televisión Digital Terrestre en nuestro país, que tiene como plazo hasta el 20 de noviembre. La marcha de Paramount Network supone una nueva baja dentro de la TDT en España, que ha sufrido otras dos a lo largo de este año. En enero de 2025, Disney Channel abandonó la televisión en abierto, mientras que Gol Play dejó de emitir en junio de 2025 de este mismo año. Así pues, si nadie lo remedia, ahora sí; adiós, Colombo.