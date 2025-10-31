¿Es la afición un valor de club?

Hay preguntas que no se contestan con números, ni con balances. Se responden con el corazón. Una de ellas es esta: ¿es la afición un valor de un club? Y si lo es —que lo es—, ¿cómo puede crecer el Elche a la par que su organización y su equipo, sin perder esa esencia que lo hace distinto?

El fútbol moderno, nos guste o no, se mueve al ritmo de los mercados. Los clubes son empresas, con estrategias, presupuestos y objetivos financieros. Pero el Elche, además de todo eso, es algo más: es el alma de su tierra y de su gente. Es el reflejo de una cultura mediterránea hecha de sol, trabajo y humildad.

Y eso no puede medirse en euros, ni venderse en una camiseta. He visto a padres y madres llevar a sus hijos al Martínez Valero con la misma ilusión con la que otros los llevan a conocer el mar por primera vez. He visto a jóvenes llegar desde poblaciones cercanas solo por el placer de ver jugar a su equipo. Y he visto a gente mayor, de manos gastadas, mirar el césped con los ojos húmedos, como si cada partido les devolviera una parte de su vida.

Eso, créanme, no se compra ni se fabrica. Se cultiva. Se respeta. Se cuida. Por eso, cuando escucho hablar de precios, de entradas o de abonos, de rentabilidad, entiendo la lógica empresarial —porque el fútbol, hoy, también es una industria—, pero me pregunto si no estaremos olvidando que sin afición no hay empresa que sostener. El alma de este club no se escribe en los despachos. Se escribe en la grada.

El Elche CF es centenario. Un club que ha sobrevivido a casi todo: a descensos, a injusticias, a silencios, a temporadas donde el fútbol fue más resistencia que celebración. Y siempre hubo algo que nunca falló: su gente. Esa afición que no necesita pancartas ni bengalas para hacerse notar. Que respeta al rival, que acoge a quien viene de fuera, que convierte cada partido en una fiesta sin estridencias.

Una hinchada que muchos en España miran con admiración, porque se comporta como una familia que defiende su casa con educación y pasión. Eso es un valor. Eso también es patrimonio. Pero en los tiempos que corren, el riesgo está ahí: que el crecimiento económico, legítimo y necesario, no se despegue del crecimiento humano. Porque el Elche CF no solo debe mirar al marcador, sino también al espejo.

Y preguntarse: ¿qué nos hace diferentes? Trabajo. Sacrificio. Humildad. Pasión. Evolución. Cultura mediterránea. Esa mezcla que huele a mar y a tierra, a luz y a esfuerzo, a esa manera de entender la vida que tiene esta ciudad mediterranea: sin estridencias, pero con orgullo. El club está creciendo, y eso es motivo de alegría. Su proyecto deportivo ilusiona, su gestión mejora, su estructura se profesionaliza. Pero el crecimiento más hermoso es el que se da cuando la institución y la afición avanzan de la mano.

Porque no se trata solo de ganar partidos o de cuadrar balances, sino de construir una identidad sólida, compartida, reconocible. Y esa identidad se forja en la calle, en los barrios, en las peñas, en los bares donde se comenta la alineación, en las escuelas donde los niños empiezan a vestir la franja verde. Ahí está el futuro del Elche: en los pequeños que gritan “¡Mucho Elche!” con la inocencia de quien todavía cree en la magia.

El Elche tiene una oportunidad histórica de crecer como club y como comunidad. Pero para eso, necesita cuidar el valor intangible que lo hace único: su gente. Los fieles que llenan el estadio, los que viajan cientos de kilómetros, los que animan desde el sofá, los que lloraron descensos y celebraron ascensos como si la vida entera dependiera de ello.

Ellos también son accionistas del alma. Y merecen ser escuchados con la misma atención con que se escucha a un directivo o a un inversor. Porque un club no se sostiene solo por el dinero que entra, sino por el corazón que late detrás. Y ese corazón, aquí, tiene nombre: afición. No somos millones como el Madrid o el Barcelona. Pero somos reales, leales, constantes. Somos una marea silenciosa que no pide privilegios, solo respeto y pertenencia.

Y si el club sabe cuidar esa esencia —si sabe proteger a su gente, mantener la cercanía, escuchar a sus peñas, inspirar a los jóvenes—, entonces creceremos. No sólo en la tabla. También en alma. Hay valores que no se pueden cuantificar. La pasión, el respeto, la humildad, la identidad. Eso es lo que nos hace diferentes. Y mientras sigamos siendo fieles a esa tradición, el Elche CF no solo será un club centenario: será un ejemplo.

Porque en un fútbol que a veces se olvida de su gente, el Elche sigue teniendo lo más importante: la suya. Y eso —créalo quien quiera— es lo que puede hacer eterno a un club. Mucho Elche. Siempre.