Los aranceles no detienen a China

Cuando esto se publique probablemente ya se conocerá el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Scott Bessent secretario del Tesoro de Estados Unidos cerró el domingo en Kuala Lumpur (Malasia) con Li Chenggang, el principal negociador comercial de China, lo que han llamado un “consenso preliminar”. “Estamos avanzando hacia los detalles finales del tipo de acuerdo que los líderes pueden revisar y decidir si quieren concluir juntos”. Trataron del comercio bilateral: controles de exportación, aranceles recíprocos, aranceles relacionados con los productos químicos para fabricar fentanilo y también, según el negociador norteamericano, se habló de la limitación a las exportaciones de tierras raras que ha puesto China.

Xi Jinping quiere que Trump elimine los aranceles a los productos chinos, facilite el acceso a la tecnología estadounidense como los semiconductores y flexibilice las restricciones a las inversiones chinas en Estados Unidos e, incluso, que reduzca su apoyo a Taiwán. Por su parte, Donald Trump pretende que China revoque los nuevos controles de exportación de tierras raras, reanude la compra de soja estadounidense y tome medidas más enérgicas contra los productos químicos chinos utilizados para elaborar el opioide altamente adictivo, el fentanilo. Mientras Trump quiere aparecer como el hombre fuerte que cierra el acuerdo y el hábil negociador que supera los últimos obstáculos, Xi no negocia acuerdos mantiene una distancia mientras los suyos negocian y él al final firma. De ahí que el acuerdo se haya cerrado prácticamente el domingo pasado en Malasia.

China ha demostrado una apertura táctica a la negociación, pero también que no está dispuesta a doblegarse y tiene capacidad de represalia. Ante la fuerte subida de aranceles hasta un 140 % y el aumento de las tasas portuarias a los buques chinos o de empresas chinas respondió con una medida similar a los buques norteamericanos o de propiedad total o parcial de empresas estadounidenses. Respondió con las limitaciones a las exportaciones de tierras raras de la que es el mayor productor mundial. China produce el 90 % de las tierras raras refinadas y los imanes de tierras raras del mundo, y hasta el 100 % de algunos tipos de tierras raras que son particularmente necesarios para las tecnologías y aplicaciones militares más avanzadas. Las tierras raras son esenciales para la producción de automóviles, semiconductores, drones, robots industriales y turbinas eólicas marinas así como misiles, aviones de combate, tanques y otros equipos militares. Desde el 4 de abril, China restringió severamente las exportaciones de tierras raras e imanes y el 9 de octubre ordenó nuevos controles a las exportaciones, que entrarán en vigor el 8 de noviembre. China va cambiando los bonos y dólares por oro, utiliza el renminbi -la moneda china- y trabaja en lanzar una moneda de los BRICS también como medio de pago internacional. Todavía tiene artillería en la recámara.

Archivo - Archivo.- El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping / Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

La confrontación comercial de Trump con China ha mostrado la fortaleza y capacidad de resiliencia de China, mientras que el presidente norteamericano ha debilitado sus principales apoyos: primero el sistema de alianzas, en especial con la Unión Europea y Gran Bretaña, no sabemos si podemos contar con Estados Unidos como un socio económico estable, previsible y a largo plazo; en segundo lugar, porque en su país ha hecho grandes recortes en la política de investigación y ciencia que es su principal fortaleza; y en tercer lugar porque las universidades y la investigación en las mismas están siendo condicionadas por los prejuicios políticos de MAGA. Por ejemplo, ha frenado todas las aplicaciones y todas las inversiones previstas en energía renovables con lo cual, y sin pretenderlo, seguro está haciendo más grande a China. Aunque el crecimiento de la economía china es menor que hace unos años, es del 4,6 %, mayor que el de los Estados Unidos que será del 2,8 %.

Mientras China ha reforzado sus alianzas con el Consejo de Cooperación del Golfo, con los miembros de la Asociación Económica Integral Regional; EE. UU. no va con Europa ni con Japón. “Sin un régimen arancelario coordinado entre los aliados y socios de EE. UU., ninguna estrategia será infalible” (Zongyuan Zoe Liu, en Foreign Affairs. 29-IV-2025). China ya supera a Norteamérica en investigación científica y tecnológica, según un estudio del Instituto Australiano de Política Estratégica. Las universidades norteamericanas están a la zaga de las chinas: la Tsinghua, de Pekín, supera al MIT, está entre las 10 mejores en 29 de los 64 dominios tecnológicos. Nueve de cada diez universidades con mejor desempeño general son chinas. (Bethamy Allen y Wong Leung. The New York Times. 19-X-2025). Y Trump limitando las visas a científicos e investigadores extranjeros. Haciendo más grande… a China.