Carmen Cazaña. El arte como vida, la vida como arte

La galerista Carmen Cazaña / Cortesía de Mari Carmen Contreras Cazaña

Una tarde de verano del 1999 recibí una llamada de Elvira Pizano. Me convocaba a un encuentro en su casa con Carmen Cazaña para tomar uno de esos riquísimos tés con coca boba. Elvira, de forma sutil, me dejó a entender la intención que tenía Carmen. Fuimos Cayetano y yo a ese encuentro, en su precioso piso en la Avenida Ramón y Cajal donde vivía entonces. En su terraza repleta de plantas y de flores, mantuvimos una conversación que para mí fue sorprendente, y el comienzo de una andadura que nunca pude imaginar.

A Carmen la conocí siendo yo muy joven, a principios de los años 80, cuando inicié mi camino en el arte y especialmente en la escultura. Mi interés por conocer el ambiente artístico de la ciudad me llevó a descubrir las exposiciones que se mostraban en la Galería 11 que abrió sus puertas un 18 de junio de 1976 en la calle Belando nº 11. Mis visitas a la galería fueron un acicate para dedicarme de lleno al arte, tal como ella hiciera durante toda su vida. Uno de los fines de semana que venía a Alicante desde Valencia, donde cursaba Bellas Artes, pasé por la galería y vi el cartel en la puerta de la exposición de Luis Gordillo, una de las muestras que más me atrajo y con la que disfruté especialmente. Yo era tremendamente tímida, pero en ese momento me atreví a hablar con la galerista. A partir de entonces mis visitas a la galería eran frecuentes, donde entre tertulia y tertulia conocí a muchos de los artistas con los que ella trabajó, hoy conocidos por todos.

Algunas de mis primeras esculturas las expuso sin dudar en su galería, en el estante corrido situado sobre los asientos. Tenía un afán de ayudar y potenciar a los artistas jóvenes, por aquel entonces yo tenía unos 22 años. Me sentí algo abrumada pero gratamente acompañada, pues trabajó con los grandes. ¡Qué cabeza! ¡Qué gran sensibilidad! y especialmente, qué inteligencia y capacidad de trabajo, coraje y fuerza, una estratega, sin ser realmente consciente de lo que estaba creando, un contexto de vanguardia en una ciudad de provincias.

Sus casi 40 años de galería avalan su constancia, persistencia, su resiliencia y, sobre todo, su amor por el arte. Fue mujer de acción, libre, en la medida que hizo lo que deseaba, pionera entre los años 70 a 90 junto a otras mujeres galeristas como Juana Mordó que abrió en 1964 en Madrid, o Juana de Aizpuru en 1970 en Sevilla y posteriormente en 1980 en Madrid. Carmen, como ellas, apostó por abrir camino hacia la modernidad, la vanguardia, mostrando obra de creadores y creadoras contemporáneos. Este empeño la acompañó siempre como su gran objetivo en su labor galerística como promotora de artistas y potenciadora de un coleccionismo incipiente en España y prácticamente inexistente en Alicante.

Carmen Cazaña, nace el 1 de abril de 1928 en Málaga, aunque de padres valencianos, fue criada en Cádiz y alicantina de adopción. Desde muy temprana edad sintió su vocación por el arte lo que le llevó a realizar estudios en esta materia en la ciudad gaditana. Sobre los 18 años se trasladaron a Alicante donde estudió Bellas Artes en la escuela que estaba situada entonces en la Rambla, en lo que fue la tienda de telas Julián López.

Conoció a Ernesto Contreras, poeta, escritor y uno de los intelectuales alicantinos más significativos de la época, con el que tuvo 6 hijos. Juntos desarrollaron un proyecto en tándem que impulsó exitosamente el arte y la cultura en la ciudad en un momento político y económico ciertamente convulso y complejo. Carmen apostó y apoyó a artistas de nuevas generaciones, así como tempranos Gordillos, Guinovarts, un también joven Juan Uslé. Mostró obra de artistas de trayectoria reconocida como Lucio Muñoz, Eusebio Sempere, entre otros. Ya separada de Ernesto Contreras, en los 80 realizó exposiciones de artistas locales como Vicente Rodes, Aurora Valero, a una jovencísima Mª Dolores Mulá, a Javier Lorenzo, María Chana, Paco Molinero Ayala, o a Ricardo Junio, el artista que consideró más prometedor y al que defendió con ahínco en su última etapa.

En su afán por promocionar a los artistas, en el año 88 participó en ARCO, Stand 1.9, con artistas como Pepe Calvo, Mª Dolores Mulá, Antonia Henarejos, Antonio Parras, Luis Cámara, Ricardo Junio, Sol Pérez y Antonio Santacroce en el entonces Recinto Ferial de la Casa de Campo en Madrid. Con motivo de las exposiciones o las ferias editaba unas postales siempre muy cuidadas y, en ocasiones, con diseños originales. Habiendo pasado por un traslado de espacio a un primer piso en la calle Manero Molla, encima de desaparecida librería Laos, participando en varias ferias como ARCO, ejerciendo como comisaria en exposiciones institucionales y buscando siempre a ese posible comprador o coleccionista, con un convencimiento de lo que defendía por su creencia absoluta en el arte, sin tener intención de volver a abrir, Carmen cerró su galería 11 en 1999.

En aquella tarde de verano del mismo año, Carmen, mujer profesional como ninguna y con ese carácter fuerte pero siempre alegre, cariñoso y especialmente socarrón que la caracterizaba como buena andaluza, de forma muy seria, me hizo una propuesta. Ella, esa mujer que trabajaba sola, que tomaba sus decisiones sin contaminaciones, sin injerencias, con total autonomía, no admitía intromisiones, aunque sí consejos y, por su puesto, ayuda. Todos los artistas que trabajaban a su alrededor compartiendo alegrías y pesares, ella escuchaba, y con empatía, se ponía manos a la obra. Por ello, mi asombro, mi perplejidad ante su ciertamente inusitada propuesta, pues aunque era notoria mi admiración por su trabajo, no podía ni imaginar por donde iba a ir el motivo de ese encuentro.

Begoña M. Deltell, Carmen Cazaña y Elvira Pizano / Cortesía de Mari Carmen Contreras Cazaña

Aquel año 1999, yo también cerré un proyecto que duró 10 años, el Centro Espiral de Arte y Fotografía que tantas alegrías, satisfacciones y amistades me proporcionó. Carmen formuló su pregunta o, mejor dicho, su afirmación: "Begoña, si quisiera abrir de nuevo la galería, lo haría contigo". Me quedé estupefacta, nunca habría pensado, ni se me pasó por la mente dedicarme al mundo del galerismo y del mercado del arte. Siempre he estado vinculada a la producción y la educación, a la práctica artística, enseñar a pensar a través del arte, y ese era mi propósito hasta entonces. ¿Cómo abordar un proyecto así, sin experiencia?

Durante un tiempo estuvimos conversando, compartiendo ideas, viajes a Arco, museos, exposiciones, nuestras visiones y conceptos sobre lo que queríamos que fuera la nueva galería. En nuestra búsqueda del espacio idóneo, no encontrábamos nada que encajara en nuestro proyecto común. Ya algo agotadas, encontramos un pequeño local en la calle Churruca nº 3 que ofrecía posibilidades para ese nuevo comienzo.

Carmen entonces dudó, era un momento difícil para ella y su familia. Decidió no continuar, sin embargo, aunque fue su decisión inesperada para mí al dejarme sola ante un gran reto, me dio su beneplácito, sentí que tenía todo su apoyo y, generosamente, me brindó su experiencia.

Poco después, en su afán, fuerza y voluntad de continuidad, abrió la ya mítica galería 11 con su nieta Iris Contreras en el número 19 de la misma calle Belando, un espacio que finalmente tuvo que cerrar en 2005 por circunstancias adversas relacionadas con las condiciones del espacio. No por ello Carmen Cazaña dejó de estar involucrada en el ambiente artístico y, sobre todo, continuaba haciendo su labor de dealer.

¡Qué poco apreciamos los legados que construyen las galerías y las personas que las regentan! ¿Cómo proteger la memoria atesorada por las galerías de arte? ¿Cómo podemos hablar de la historia cultural de una ciudad sin dar la importancia a esa labor que desde la iniciativa privada y desde una vocación personal realizan? No debemos olvidar ni desmerecer la función que, en este ecosistema del arte, los y las galeristas aportan a la cultura, pues son sus grandes defensores, posibilitadores de visibilizar y poner en valor las obras de arte y, por tanto, nuestro patrimonio contemporáneo. No solamente debemos pensar que las administraciones públicas son garantes de la cultura porque también desde las galerías se realiza una labor fundamental de protección, difusión y legitimación.

Carmen, tu legado es tu ejemplo de vida, pasión y dedicación al arte en Alicante. Y desde aquí nuestro sincero agradecimiento.