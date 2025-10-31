Opinión | El deure d’actuar
Les conseqüències de negar la ciència
«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí».
Augusto Monterroso.
La necessitat d’adaptar la realitat a un relat ideològic propi és tan antiga com la humanitat. Des dels mites i les llegendes fins a les epopeies nacionals o els llibres sagrats -la Bíblia, la Torà, el Corà-, tots ells han servit per donar sentit al món i ordenar-lo segons els valors dominants en cada època. Durant segles, aquests relats van regir la vida de les persones. Però, a poc a poc, la ciència va anar imposant la seua manera d’entendre el món: observant, comprovant, rectificant. Del Renaixement a la Il·lustració, la raó va desfer els dogmes.
Tanmateix, d’un temps ençà, assistim a un fenomen inquietant: el retorn del pensament màgic disfressat de populisme. Sota el vernís de la democràcia directa, alguns líders proclamen «veritats alternatives» i menyspreen el pensament científic, convertint la ignorància en bandera i la sospita en mètode de govern.
La història recent ofereix exemples dolorosament eloqüents de les conseqüències d’esta actitud. Un cas especialment il·lustratiu és el de la Unió Soviètica entre les dècades dels trenta i dels seixanta del segle passat, quan el règim va negar la genètica mendeliana i la teoria de l’evolució. Els científics que les defensaven foren empresonats, exiliats o executats, mentre s’imposaven doctrines pseudocientífiques basades en l’herència dels caràcters adquirits. El resultat va ser un desastre: anys de collites fallides, fam generalitzada amb grans patiments per a la població i dècades de retard científic en biologia i agricultura que es propagaren per tot el bloc soviètic i arribaren fins a la Xina maoista.
A la Xina, el 1958, Mao Zedong va impulsar una campanya per exterminar el teuladí morú (Passer montanus), convençut que aquells ocells reduïen les collites perquè menjaven grans de cereal. Milions de ciutadans -escolars, soldats, pagesos- foren mobilitzats per eliminar-los. S’organitzaren campanyes populars i s’oferiren recompenses a qui aportara més exemplars morts com a «prova de patriotisme i zel revolucionari».
Com en el cas soviètic, els científics que advertien del paper ecològic d’aquests ocells -que també s’alimentaven massivament d’insectes- foren silenciats o ignorats. El resultat fou que, amb la desaparició dels teuladins, les poblacions de llagostes i altres insectes fitòfags es dispararen, provocant plagues devastadores que arrasaren collites senceres. Això, sumat a altres polítiques errònies, va desencadenar una fam de dimensions catastròfiques en la qual, entre 1959 i 1961, moriren per desnutrició entre quinze i quaranta-cinc milions de persones.
Tampoc el món occidental ha estat immune al negacionisme. Als anys vuitanta, l’administració Reagan va minimitzar la gravetat de l’epidèmia de VIH/sida, fet que va retardar la resposta sanitària i va contribuir a l’expansió del virus als Estats Units i arreu del món. I a començaments del segle XXI, el govern sud-africà encara negava la relació entre el VIH i la sida, endarrerint l’administració de tractaments antiretrovirals i condemnant centenars de milers de persones a una mort prematura.
La pandèmia del covid-19 va tornar a mostrar fins a quin punt la política pot xocar amb la ciència. El president Donald Trump, enfrontat obertament amb el seu assessor científic, Anthony Fauci, va minimitzar la gravetat del virus i va desafiar les mesures de salut pública recomanades pels professionals. Aquella actitud, més pròpia del càlcul electoral que de la responsabilitat de govern, va desorientar milions de ciutadans i va agreujar el drama. Només quan la ciència va poder actuar sense traves -amb vacunes, mascaretes i distància social- la pandèmia va començar a remetre.
En el seu retorn a la Casa Blanca, però, Donald Trump ha reprès la seua ofensiva contra la ciència: ha desmantellat programes ambientals, ha limitat el paper d’algunes agències governamentals i ha exercit pressions sobre les universitats, condicionant la investigació i l’admissió d’estudiants estrangers. Una estratègia que, lamentablement, troba ecos en altres latituds i les conseqüències de la qual, tot i que encara no s’han avaluat en detall, no són gens tranquil·litzadores.
Al nostre país ja patim les conseqüències de la negació de la ciència per part d’algunes administracions, a les quals esta actitud ha portat a infravalorar els riscos i a reaccionar tard i malament davant dels reptes naturals i socials. Ho hem vist amb la dana de fa un any, amb els incendis de l’estiu passat, i amb el deteriorament dels serveis públics essencials -sanitat, educació, emergències-, víctimes d’una gestió que confon la ideologia amb la professionalitat. La irracionalitat instal·lada en el poder converteix els desastres inevitables, en tragèdies evitables; és a dir, les catàstrofes en calamitats, tal com vaig explicar a l’article De la DANA a la calamitat: quan l’evitable esdevé desastre, publicat en aquest diari.
No es tracta d’errors puntuals, sinó d’un patró de conducta: una manera de governar que menysprea l’expertesa, la planificació i la raó. Un exemple eloqüent el trobem en el desmantellament -pocs mesos abans de la dana- de la unitat valenciana de resposta ràpida a les emergències, creada pel govern anterior després de la dana de 2019. Però encara més paradigmàtica resulta la recent modificació de la legislació urbanística valenciana per permetre la construcció d’hotels més a prop d’una costa que retrocedeix sota l’efecte de l’ascens del nivell del mar i dels temporals marítims, cada vegada més freqüents i violents. Fer-ho després d’una dana devastadora és, senzillament, perseverar en l’error.
La ciutadania pot triar lliurement qui la governa, però no pot triar les lleis de la natura. Aquestes són les que són i, a més, es compleixen sempre, tant si les acceptem com si les neguem. I si, malgrat tot, decidim triar ignorància, tinguem present que, per més que amaguem el cap sota l’ala, la realitat no desapareix. Continua ahí, implacable, com el dinosaure de Monterroso, recordant-nos que la raó i la ciència no admeten ignorància.
