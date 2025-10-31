Manual de resistencia a monjas sexys y conejitos sangrientos

El otro día fui con mi amiga a comprar un disfraz de Halloween. No sé si es que la gente cada vez se disfraza menos o que estamos lo suficientemente pelados como para evitar gastarnos veinte euros en un traje para una noche, pero no llegaba ni a un pasillo lo que había para elegir. «Monja sexy o bruja con una raja en la falda, ¿a eso es a todo lo que podemos aspirar las mujeres? Y tú, cura bien con una capa o conejo sangriento con un mono. Manda cojones». Me quedé mirándola con el disfraz en la mano. «Totalmente, hermana» le respondí.

Lo curioso es que tenía razón. Halloween es ese espejo exagerado donde se reflejan nuestros clichés más hondos. Ellas pueden ser cualquier cosa, siempre que sea sexy. Ellos pueden ser lo que quieran, aunque a poder ser que tenga cierto morbo, pero si son un saco de patatas no pasa nada. Supongo que el disfraz solo evidencia lo que ya sabemos: que la masculinidad tiene carta blanca para ser grotesca en esta sociedad, y la feminidad sigue obligada a ser deseable. Como si el adjetivo femenino fuese algo que se desprende con un flus-flus por el hecho de tener ovarios.

Aquello me hizo pensar en lo que la noche de Halloween es cuando la extrapolamos a nuestro día a día —porque, como siempre, acabamos ahí— y en cómo nos disfrazamos también en las citas. En cómo intentamos ser más sexys, más interesantes, más algo. Como si cuantos más músculos enseñemos, más fuertes estemos y de revista seamos fuese la llave a la cúspide del éxito de la civilización: tener pareja formal. Quizá el verdadero terror de Halloween no sean los fantasmas, sino lo mucho que nos esforzamos por gustar.

Puede que el problema no sea el disfraz, sino la necesidad constante de tener uno. El traje de tipo interesante, el de persona segura, el de «no me importa», el de vestirse para salir como si estuviéramos perfectamente, pero por dentro sigue la tormenta. Nos ponemos el disfraz emocional cada mañana con la misma precisión con la que se ajusta una corbata. Y la realidad es que nadie sabe atarse una corbata y por eso inventaron las que vienen ya con el nudo.

Y yo me pregunto: si cada año nos disfrazamos para ser algo distinto, ¿cuándo empezamos a disfrazarnos para ser nosotros mismos?

Cuando salimos de la tienda, todavía indignada con el concepto de «monja sexy», mi amiga se desvió hacia el Mercadona de la esquina. «¿Qué haces?», le pregunté. «Comprar mi disfraz».

Volvió cinco minutos después con un tubo de bolsas de basura negras en la mano. «Voy a ir de dementor». Se lo probó. Nos reímos un rato vacilando con que parecía sacada de un editorial de Mugler con las cabezas tapadas por unos pañuelos al viento. Le dio muchísima risa. Yo estaba disociado.

Al final, parece que no hay nada más aterrador que mostrarte tal cual. Sin maquillaje emocional, sin filtros, sin pretensiones. En un mundo donde la vulnerabilidad se considera debilidad y el deseo debe ser siempre fotogénico, ser auténtico se ha convertido en el disfraz más valiente de todos. Aunque con ello asumas que se pueden ir con las gatitas y los conejitos, pero la verdad es que si les gustaban esos y a ti te nace ser un dementor: no tenías nada que hacer ahí.

Miré a mi amiga, envuelta en sus bolsas de basura negras, y me di cuenta de que, sin proponérselo, había dado con la metáfora perfecta. A veces, ser tú mismo no tiene nada de sexy, pero tiene todo de verdad. Quizá lo más terrorífico de la noche de ayer no eran los disfraces, sino darnos cuenta de que ni siquiera cuando jugamos a ser otros, dejamos de ser lo que el mundo espera de nosotros.