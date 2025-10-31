El sentimiento posesorio de los celos.

Los especialistas tratan los celos como una respuesta emocional que tiene una persona cuando tiene la constante creencia de que va a perder a su pareja y que le va a dejar por otra persona. Se manifiestan los celos en el escenario de las “emociones”, y que en la mayoría de las ocasiones surge por una creencia equivocada acerca de la posibilidad, que muchas veces es inexistente, de perder a la persona con la que convive, o mantiene una relación, sin que ésta le haya dado pruebas de que eso pueda ocurrir.

Se produce, así, una reacción en el ser humano que se caracteriza por unos sentimientos de inseguridad, zozobra y un notable temor a la pérdida de la relación de pareja que tiene en ese momento por una sobrevaloración del abandono de la misma, y que en la mayoría de las ocasiones no tiene unos razonamientos objetivables de que la pareja le haya dado pruebas de que esta circunstancia o situación pueda ocurrir.

El exceso de esa reacción de celos en la persona que los padece provoca una situación que se llega a hacer insoportable por el carácter enfermizo de la existencia de los celos en quien percibe sensaciones que se alejan de una realidad que no ha provocado en modo alguno la pareja que, finalmente, puede acabar rompiendo su relación, pero por la razón de los celos, y no por su deseo de cambiar de pareja.

De esta manera, los celos en la persona que los padece se convierte y provoca un “efecto boomerang”, al volverse contra la persona que sufre los celos y que acaba perdiendo su relación de pareja por el carácter insoportable que se hace de una relación en dónde quien padece la reacción de celos del otro miembro de la pareja decide romper la relación al sentirse en una especie de “prisión” por la naturaleza posesoria en la que acaba convirtiendo la relación de pareja quien adopta una actitud de celos en su vida.

Los celos se convierten en una manifestación interna del carácter posesorio de quien los sufre, por acabar entendiendo que la otra persona con la que forma una pareja es de su propiedad y que no pueden existir situaciones por las que pueda entender que su pareja pueda acabar rompiendo la relación por enamorarse de otra persona, o que alguien se interponga entre ellos.

El problema de los celos es el sentimiento de quien los padece de que la otra persona le pertenece como si se tratara de un objeto que no tiene autonomía o independencia para actuar por sí mismo y que tiene que claudicar a los deseos y designios de la persona que sufre los celos, debiendo acatar y obedecer órdenes constantes acerca de lo que puede y no puede hacer y con quién se puede relacionar. Generalmente, la persona celosa efectúa un “cerramiento” en las relaciones sociales de su pareja pretendiendo acabar con las mismas y cerrar el círculo de salida, a fin de que solamente pueda salir a la calle con la persona que padece los celos, evitando cualquier tipo de contacto con otras personas, sean de su mismo sexo o del contrario.

Quien ejerce los celos acaba introduciendo en una especie de “correa de sujeción” a su pareja, sometiéndole a un interrogatorio constante acerca de cuáles han sido sus movimientos a lo largo del día y pretendiendo ejercer un control directo sobre su libertad para convertir el día a día en una especie de obligada “dación de cuenta” para exigirle respuesta sobre con quién ha estado, o qué ha llevado a cabo durante las horas del día, convirtiendo la convivencia en un permanente y constante interrogatorio que somete la persona celosa a quien es su pareja, haciendo irrespirable la convivencia.

Se ha expuesto, también, que los celos no solamente se manifiestan en adultos, sino que también pueden ser patrimonio de niños o adolescentes, al sentir éstos un trato desigual con sus hermanos, o, incluso, con la existencia de animales domésticos, considerando que la presencia de otra persona o animal en el hogar provoca una disminución del buen trato hacia la persona celosa por la presencia de un tercero que considera perjudicial.

Por último, la esencia de los celos se constituye, así, en una manifestación o expresión externa de que no se produzca una “redistribución del cariño” y que el mismo se concentre hacia la persona que sufre los celos, pretendiendo evitar que se distribuyan las manifestaciones de afecto de la persona hacia la que pretende poseer el celoso. Y, de la misma manera, esta actitud de celos conlleva la no admisibilidad de que los terceros tengan muestras de afecto con la persona a la que se pretende poseer considerando que es de su pertenencia o propiedad y alejándola de cualquier círculo de amistades que pretenda tener para seguir potenciando la manifestación del ejercicio de su derecho de propiedad hacia la que considera su pareja con exclusión de los demás.