La vida en Elche cuando se proclamó el Dogma de la Asunción

Once años después de finalizada la contienda fratricida, la situación de posguerra seguía marcando la ciudad de Elche que, en 1950, tenía un padrón de 55.877 habitantes y un presupuesto del Ayuntamiento de 5.855.875,19 pesetas. El alcalde era Tomás Sempere Irles, nombrado en enero de 1948, que se mantendría en el cargo hasta 1955. Un ingeniero industrial con escaso bagaje político para la época, habida cuenta de que la Jefatura Local del Movimiento, ese partido único que monopolizaba la vida pública, era ostentada por Carlos Antón Antón, que también era concejal en el Ayuntamiento ilicitano.

En 1950, las carencias materiales todavía persistían. Una pertinaz sequía hacía mella en los cultivos, provocaba restricciones del suministro eléctrico y llegaba hasta el pleno municipal que iba a pedir en julio a la Confederación Hidrográfica del Segura un desembalse de los pantanos para evitar la pérdida de las cosechas. Los acuerdos del Consistorio para conceder becas a los estudiantes de Enseñanza Media y las tareas para la finalización de las conducciones de agua potable y el alcantarillado fueron una constante para las autoridades locales.

El grupo de viviendas para maestros y funcionarios municipales, en la actual calle de Reina Victoria. / Foto Monferval

El urbanismo se focalizaba en el edificio de los maestros y funcionarios municipales, cuyas obras acababan de finalizar. Un inmueble emplazado en la calle Reina Victoria, compuesto por 32 viviendas, que el historiador Miguel Ors califica como la primera realización de carácter social de la posguerra. También se anunciaba en la prensa la construcción de 12 pisos protegidos para los «productores» (acepción eufemística que se les daba a los trabajadores) del calzado. Y la adquisición de los terrenos para erigir la ermita de San Crispín, patrón de los zapateros, así como la primera piedra de unos trabajos que se iban a desarrollar en los meses siguientes. Asimismo, se aprobó el proyecto de urbanización de Carrús, que fue redactado por los arquitectos municipales. Es relevante reseñar que, en este mismo año, Telefónica compró el solar para construir el edificio donde se ubicarían las instalaciones del servicio automático en Elche en 1951. La inversión se cifró en seis millones de pesetas, de los cuales 1,5 millones se destinarían al edificio, 2 millones al equipamiento técnico y los 2,5 millones restantes a las líneas y aparatos. La central telefónica podría dar servicio a un total de 8.000 teléfonos, de los que los primeros 1.500 entrarían en funcionamiento en cuanto estuvieran a punto las instalaciones de la compañía.

El edificio del cine Alcázar que se inauguró en 1950. / INFORMACIÓN

Significativa era la preocupación que por el Palmeral se evidenciaba en aquellas fechas, aunque es cierto que esa inquietud procedía de décadas atrás con el arranque, cada vez más frecuente, de ejemplares. En el último trimestre de 1949, la denuncia del arquitecto municipal Antonio Serrano Peral de la tala indiscriminada de palmeras, ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aireada por el rotativo de la capital de España, Arriba, causó la indignación de la Corporación municipal, que decidió suspender de empleo, que no de sueldo, al mencionado arquitecto, que estaría al menos un lustro sin recuperar su condición profesional. Pero, además, a lo largo de este año, el cronista oficial de la ciudad, Juan Orts Román, iba a pronunciar conferencias en Madrid, Valencia y Alicante «En defensa del Palmeral», lo que denota la trascendencia que se le daba al arranque indiscriminado de palmeras.

El equipo del Elche Club de Fútbol en 1950. / INFORMACIÓN

La principal actividad económica de la ciudad era la fabricación de calzado, que empleaba a más de la mitad de la población laboral (el 51,7%), que, siguiendo las cifras recogidas por Begoña San Miguel, se acercaba a los diez mil trabajadores (9.768) que se distribuían en alrededor de un centenar de fábricas (en 96 en 1949 las cuantificaba José Antonio Miranda). Cifras todas ellas que representan un desarrollo económico industrial que se comenzaba a vislumbrar y que daría lugar a una gran transformación que llegaría a lo largo de los siguientes años. Para hacer frente a toda esa demanda de empleo comenzaría a partir de 1950 la recepción de inmigrantes procedentes de provincias andaluzas, castellanomanchegas y de Murcia.

Cartel anunciador de las fiestas de Elche de 1950. / INFORMACIÓN

La producción agrícola, según se reflejaba en INFORMACIÓN, se desarrollaba en 32.154 hectáreas, de las que la mayoría (22.889) eran de regadío y menos de una tercera parte (9.265) correspondían a cultivos de secano. Las habas y los tomates concentraban la mayor parte de la cosecha de ese año con 20.000 y 15.000 toneladas, respectivamente; un conjunto de otras hortalizas alcanzaba las 10.000 toneladas, mientras que la granada llegaba a 4.000 toneladas, los dátiles a 2.500 y la almendra a 2.000 toneladas. El sector agrícola representaba todavía un importante capítulo dentro de la economía local, tan solo por detrás de la industria del calzado.

En esos momentos, seguían muy presentes los actos de las organizaciones del régimen franquista para celebrar efemérides de acontecimientos relacionados con la Guerra Civil. Al margen de ello, en este año cabe resaltar la organización de la primera Exposición Nacional de Pintores Médicos, muestra que fue acompañada de conferencias de destacados prohombres de aquel momento, como el doctor Jiménez Díaz o el director del periódico Pueblo, Juan Aparicio. El ámbito cultural, además de estos eventos relevantes, se circunscribía a las proyecciones cinematográficas, teniendo en cuenta que en marzo de 1949 se había inaugurado el cine Capitolio, que se añadiría a los existentes Gran Teatro, Avenida, Central Cinema, Coliseum y el cine Victoria. A todos ellos se uniría, a partir del 5 de diciembre, el Teatro Cine Alcázar.

Representación del Misteri en Santa María en 1950. / INFORMACIÓN

El fútbol ya era por aquel entonces una de las aficiones favoritas de los ilicitanos. El Elche CF militaba en Segunda División, Grupo 2. Sin embargo, en julio, tras una aciaga y polémica temporada, acabó descendiendo a Tercera División después de disputar y perder (2-0) el partido de promoción por la permanencia frente al Ceuta, jugado en Granada. Una situación a la que se llegó tras haber sido sancionado con la pérdida de dos puntos y la derrota en el encuentro que le enfrentó al Murcia en Altabix y que acabó 1-1 tras graves incidentes por la actuación arbitral, la suspensión del choque y la orden gubernativa de que se debía reanudar. La Federación obligó al Elche a disputar los 17 minutos que faltaban desde la suspensión inicial, pero el equipo franjiverde no se presentó al considerarlo una injusticia.

Procesión de la Patrona de Elche el 1 de noviembre de 1950 para celebrar la proclamación del dogma de la Asunción. / INFORMACIÓN

El disfrute del ocio se completaba con todo un elenco de fiestas populares que se celebraban en torno a diferentes festividades, siendo las fiestas patronales de agosto y, en menor medida, las de la de la Venida de la Virgen las más destacadas. Concursos de poesía, o como se denominaban entonces, Juegos Florales, así como un certamen musical componían una programación donde la Nit de l’Albà y el Misteri ocupaban un lugar preeminente. Del drama sacro-lírico ilicitano de aquel año conocemos que Pascual Tormo era el Mestre de Capella y Salvador Román, el organista de Santa María. No sé si por obligación o por casualidad, lo cierto es que para las representaciones de ese año fueron elegidos caballero portaestandarte y caballeros electos tres miembros de la carrera militar. En concreto, el teniente coronel José Cosidó, como portaestandarte; y el comandante Antonio Maciá Serrano y el marino José Peral Torres, como electos. El templo de Santa María, escenario de las representaciones, tenía desde principios de enero un nuevo arcipreste, José Ródenas Abarca, y recibió una subvención de 30.000 pesetas aprobada en julio por el Ayuntamiento.

La proclamación del dogma de la Virgen de la Asunción por el papa Pio XII fue, sin ninguna duda, el acontecimiento del año. Cuando en septiembre se conoció que el 1 de noviembre era la fecha elegida para tal proclamación, el Ayuntamiento aprobó pedir al Obispado que presentara ante el Vaticano la solicitud para que Santa María fuera declarada basílica, declaración que tuvo lugar en mayo de 1951. Los ediles también acordaron acudir en peregrinación a Roma con una representación municipal encabezada por el alcalde. Además, se decidió celebrar el 10 de diciembre una representación extraordinaria del Misteri, escenificación que no se llegó a realizar, aunque a partir de 1954 se conmemora la proclamación del dogma con representaciones extraordinarias en torno a esa fecha. A Roma fueron el obispo de la Diócesis, José García Goldaraz; el arcipreste de Santa María, José Ródenas; y el primer teniente de alcalde, José Díez Sánchez. En la audiencia celebrada días después de la proclamación del dogma se le entregó al papa un Consueta. El acto se siguió desde Elche con una «imponente manifestación de júbilo», según describió en INFORMACIÓN Antonio Sánchez Pomares. La jornada, tal y como relata la crónica periodística, se inició con la celebración de una misa en Santa María a las ocho de la mañana; a continuación, se conectó con RNE para seguir la retransmisión de la ceremonia del Vaticano y, después, tuvo lugar una procesión de la Patrona de Elche hasta el paseo de Francos Rodríguez (actualmente Passeig de les Eres de Santa Llúcia), donde se ofició una misa de campaña. Inolvidable para los ilicitanos que lo vivieron.