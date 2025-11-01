Elogio de la monarquía (de un republicano)

Siento hasta vergüenza de que un republicano convencido como el que firma estas boberías, tenga que agradecer que en estos momentos haya reyes en España, y no sean sólo los de la baraja o los magos. En momentos de polarización tan absoluta, donde al contrario se le demoniza, es bueno que exista una figura fuera, o casi, del debate partidista. ¿Se imaginan la que se liaría con un presidente de la III República? Me temo que no estamos preparados, mira que lo siento, y es culpa nuestra.

En el funeral de Estado por las víctimas de la barrancada de Valencia, por ejemplo, es cuando más se aprecia que haya en la cúspide una figura al margen. Sería imposible que a un presidente se le hubiera atendido con tanto cariño como tuvieron los familiares con los Reyes. Y a la inversa.

La monarquía te puede salir rana, porque las cosas hereditarias ya sabemos cómo funcionan, y no es que el gen de los Borbones sea precisamente una ventaja comparativa. Pero fíjate que cuando peor estaba la cosa llega una plebeya como Letizia a ponerlo todo patas arriba. La reina no es de mi generación, pero sí de mi oficio, y eso imprime carácter. Seguro que ha cubierto las mismas ruedas de prensa anodinas, ha llamado a parecidas puertas, entabló amistad con políticos que no se lo merecían y llegó a la conclusión de que cambiar el mundo, por mucho altavoz que tengas, por más que te sigan o te lean o te vean, es imposible.

Es más que posible que Letizia periodista se diera cuenta de que el verdadero poder no está en los conciliábulos que frecuentamos como plumillas, sino en foros mucho más discretos y posiblemente siniestros, de potentados que van a la suya y organizaciones que no tendrían nada que envidiar a Spectra, el imperio del mal con el que lucha James Bond.

He conocido muchísimas periodistas de su edad, con su trayectoria, su historia personal, incluso con cicatrices parecidas, y no me sorprende el cambio que ha impuesto a la Corona. Estaría por decir que es tan republicana como yo, o más, tanto en ideología de origen que llevaría de serie, como a posteriori, por conocer muy de cerca ese ambiente palaciego que debe ser irrespirable en muchísimas ocasiones.

Una republicana que llega al trono es lo mejor que en siglos ha podido pasarle a la monarquía española. Dicen que el Emérito y las infantas la odiaron desde el primer día, lo que a mi juicio es un mérito incuestionable. Letizia debe ser dura, rocosa, insobornable, con ideas muy claras y voluntad de llevarlas a la práctica caiga quien caiga, hasta antipática si me apuran.

No me extrañaría que digan de ella que es una marisabidilla, porque tiene pinta de estudiarlo todo y cuestionar a base de bien lo que otros dan por supuesto. Son valores que he visto en periodistas de raza, de esos que se doblan como un junco pero nunca se parten (también he conocido periodistas “sobre-cogedores, pero ahora no viene al caso).

Cuando la observas te das cuenta de que nunca se relaja estando en foros de postín, pero tiene esa empatía no impostada cuando se acerca a gente del montón que sufre. Seguramente la monarquía hubiera caído sin ella, o estaría a punto, o habría entrado en el debate de lo prescindible. Ella, y Felipe, porque ha adquirido gracias a la reina buenos hábitos de comunicación, consiguen que nos replanteemos la importancia de contar con una institución “au-dessus de la melée”, por encima de la refriega. Obviamente yo no dejaré de ser republicano, jamás, pero me representa una institución cuando los Reyes actuales son los que la encarnan. Con otros protagonistas, veremos.

Era muy revelador contemplar en el funeral de Estado lo perdidos que estaban los políticos, y por supuesto los que son cadáveres políticos, y lo sueltos que andaban los Reyes, como si fueran todos los días en metro con la gente de Catarroja o de Paiporta. Unos se refugian en guardaespaldas, asesores y coches oficiales; los otros también, pero no se nota, se da por supuesto y pasa desapercibido. Justo lo mismo que admiro del Vaticano: esos siglos de historia que relativizan cualquier acontecimiento urgente y presente.

Si no hubiera sido periodista, me hubiera gustado ser cardenal, príncipe de la Iglesia. Letizia no podía, por ser mujer, y se pidió ser reina. Lo hace muy bien.