Mazón y la fractura de la sociedad valenciana

Somos muchos quienes, en coincidencia con el primer aniversario de la dana de Valencia, hemos tenido una semana de sentimientos a flor de piel invadidos por la pena. Por un lado, nos envolvía una sensación de enorme tristeza al evocar aquellos luctuosos días y volver a recordar la magnitud de una catástrofe meteorológica que se llevó por delante tantas vidas, causando una gigantesca destrucción cuyos efectos se vieron amplificados por la irresponsabilidad y negligencia de quienes, desde la Generalitat Valenciana, tenían que haber cuidado y protegido a la población en su territorio.

Al mismo tiempo, no hemos dejado de tener una inmensa pena al comprobar el dolor que tienen los familiares de las víctimas. Un inmenso sufrimiento que acumulan, y que no han podido sanar en este año por las perturbadoras informaciones que se siguen conociendo a través de las investigaciones judiciales en marcha, pero especialmente por la insolencia, el cinismo y la indignidad que ha demostrado el todavía presidente, Carlos Mazón, a lo largo todos y cada uno de estos doce meses en los que no ha tenido un solo gesto, un minuto, unas simples palabras de compasión hacia los afectados. ¿Qué reconstrucción va a realizar quien impide que las familias y afectados por la dana tengan su merecido duelo para recomponerse emocionalmente?

Encerrados en sus cálculos partidistas y con el amparo de asesores sin escrúpulos, en el PP se han acostumbrado a maltratar a las víctimas de sus negligencias políticas, algo que ya vivimos aquí con las familias de los fallecidos por el accidente del metro de València del año 2006. Pero no han caído en la cuenta de que la sociedad arropa ahora con más calor a los damnificados de estas humillaciones, desplegando un enorme cariño hacia todas esas personas que luchan por la verdad, por la dignidad y la justicia que los populares les niegan y de la que muchos de sus dirigentes políticos carecen.

Nunca en la historia democrática ha existido un movimiento de rechazo de la ciudadanía tan amplio, continuado y extendido contra un presidente autonómico como contra Mazón que, a estas alturas, ha demostrado ser tan mentiroso como irresponsable, entregándose a la comida y al jolgorio mientras sus conciudadanos morían ahogados y luchaban por sobrevivir, aunque finalmente 229 fallecieron ahogados. Una verdad insoportable que el PP sigue amparando un año después sin que le importen los daños que están causando sobre el tejido social valenciano, sin reparar en la extensa herida que ello genera y en la profunda fractura social que está abriendo en la sociedad valenciana, miremos por donde miremos.

Si desde el primer minuto Mazón y su gobierno hubieran antepuesto la recuperación y el apoyo a la población afectada por la dana en lugar de tratar de salvarse y proteger sus intereses personales, habrían buscado espacios de colaboración con el Gobierno central, con otras instituciones del Estado y de la Unión Europea, en lugar de emprender una campaña sistemática y continuada de insultos, descalificaciones, mentiras y falsedades en la que se han puesto muchas más energías que en la propia reconstrucción. Naturalmente que desde el Gobierno central se debía de haber hecho mucho más, pero es cierto que si desde el primer día están escupiendo y arrojando estiércol en forma de mentiras groseras, como ha hecho este gobierno valenciano, resulta muy difícil la colaboración. Pero las maniobras partidistas para salvar al PP y enfrentarlo al PSOE se han situado por encima de los intereses de las víctimas, encontrándonos con una Generalitat cuyo máximo objetivo es rescatar a Mazón por encima de todo y facilitar al PP munición para sus batallas.

Y en esa estrategia partidaria y personalista, el PP no ha dudado en arrasar contra la ciencia al liderar el negacionismo climático, omitiendo incluso este término en discursos e informes de la Generalitat; en dañar instituciones fundamentales como la Aemet o las Confederaciones Hidrográficas para arrojar sobre ellas y sus técnicos toneladas de mentiras y falsedades; en convertir a la radiotelevisión valenciana, À Punt, que hizo un trabajo admirable en aquellas fechas, en un ejemplo más de manipulación al servicio de los intereses partidistas del PP; en despreciar a las víctimas y a sus familiares mediante desplantes insolentes continuados; en apoyar su gobierno y pactar con la misma ultraderecha de Vox que ha insultado a las víctimas, que ha votado en contra de todas las ayudas aprobadas desde el Congreso y que se ausenta de actos oficiales de recuerdo como hizo el pasado miércoles; en ignorar a asociaciones y entidades clave en la ayuda y recuperación de los municipios valencianos como los comités locales de emergencia y reconstrucción, los casals de joves y las agrupaciones musicales que vienen desempeñando un papel clave desde el primer momento; dejando fuera el enorme capital científico y de conocimiento de las universidades valencianas en toda la reconstrucción, cuyos estudios han sido contratados a una consultora madrileña sin presencia territorial ni conocimientos específicos en la materia; arrinconando por completo a la oposición política, vecinal y sindical en lugar de buscar sus apoyos y complicidades en un momento tan excepcional.

Me temo que la labor de reconstrucción social tras estos fatídicos meses no va a ser nada sencilla, exigiendo esfuerzos y compromisos que, en estos momentos, no se ven por ningún lado.