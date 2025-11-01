¿Qué está pasando con los USA de Trump?

─¿Qué te parece lo que está sucediendo con los Estados Unidos de Donald Trump, JC?

─Pues que, sencillamente, el mundo entero está harto de ese señor, y en esa hartura arrastra a su país.

─Caramba… Es cierto que el individuo no cae demasiado bien, pero…

─No cae bien, Pa no. Pero la presidencia de Donald Trump retrata a una nación que quiere desentenderse del resto del mundo, tanto de los países con los que se confabuló en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, como de los millones de inmigrantes llegados en las últimas décadas. Todos ellos son percibidos como oportunistas y gorrones, que lo que pretenden es aprovecharse de la única nación bendecida por ti.

─Es que eso no es así.

─Lo sé. Pero es lo que expresa el señor Trump. Insiste en que Estados Unidos ha sido estafado en el comercio y en el ejército tanto por amigos como por enemigos, que esa factura se ha elevado a billones de dólares y que, sencillamente, esa situación ya no es sostenible.

─Eso es discutible.

─Absolutamente. Los mercados tienen tres áreas: bienes, servicios y capitales. Quizá sea cierto que en el primer punto USA pierde, pero en los otros gana por goleada, no sólo compensando si no superando de muy largo el déficit comercial. Pero este caballero se ha liado a poner aranceles en todas direcciones, le ha pasado los europeos todo el peso de la ayuda a Ucrania y ha liquidado la ayuda humanitaria a las regiones más pobres.

─Eso último es verdaderamente penoso.

─E injusto, Pa. Porque si algo caracteriza a un país grande como debería ser Estados Unidos, es su generosidad. Mira, en 1961 el presidente JFK creó la agencia USAID para ayudar a los más necesitados. Trump la ha liquidado y ha despedido al 94 % de sus 14.000 empleados. El resto ha sido puesto bajo la dirección del departamento de Estado de Marco Rubio, precisamente el senador que votó por expandir esta organización. Pero ahora la retrata como una institución corrompida por la ideología woke.

─Esa acusación es una especie de coartada en toda actuación de esa administración.

─Así es. Con esa coartada el señor Trump está desmontando su país y la colaboración con el resto del mundo. Te voy a dar un ejemplo: hace unas semanas la Casa Blanca incineró 500 toneladas de galletas energéticas almacenadas en Dubái, destinada alimentar a un millón y medio de niños malnutridos en Pakistán y Afganistán. Parece ser que varios empleados federales advirtieron desde hace meses de que esa comida caducaría en julio. No hubo respuesta hasta la destrucción de las galletas. Una revista de prestigio como la británica The Lancet, ha publicado que el cese completo de la financiación de Estados Unidos provocará incrementos dramáticos de las muertes entre el 2025 y el 2040: 15 millones de muertes adicionales por sida, dos millones de muertes por tuberculosis y ocho millones de muertes adicionales de niños por otras causas.

─Esto es terrible, JC.

─Pero es que a nivel nacional también está desmontando lo que funcionaba. Ha atacado a las universidades bajo la cuartada del woke nuevamente, está hundiendo el atractivo de Estados Unidos para científicos extranjeros e incluso para los nacionales, y países como Canadá o China intentan atraer ese talento descarriado. Estados Unidos, además va a ser el único país en el que los turistas descenderán.

─¿Y cómo ven el resto de países al señor Trump?

─Pues como no puede ser de otra manera, el gobierno de Estados Unidos produce rechazo en el resto del mundo y su popularidad empaña la imagen de su país. Por ejemplo, en España, solo el 19 % de las personas tienen una visión favorable de este señor, lo mismo que sucede en toda Europa, excepto en Hungría, donde un 53 % está a favor. Y mientras la imagen de Estados Unidos se arrastra, la de China repunta: la visión favorable de Estados Unidos en el mundo está en un 35 % y la de China en un 32 %.

─¿Y qué podríamos hacer para revertir esta situación?

─Me temo que poca cosa, Pa. Quizá la biología sea el mejor de nuestros aliados, porque este individuo no es precisamente un niño.

─Pero puede dejar tras de él un erial.

─Me temo que sí. Así ha sido a lo largo de la historia de la Humanidad. Tendrán que venir otros a reparar los destrozos del señor Trump. Pero, como te digo, esa es la eterna historia de la civilización humana.