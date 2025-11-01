Opinión | Cine | Crítica
En la petroquímica de Huelva
"Los tigres"
***
Director: Alberto Rodríguez
Reparto: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie
A Alberto Rodríguez le gustan los retos. Le apasiona el cine de género. Y opta por situar a los personajes en contextos geográficos muy concretos que contribuyan a acrecentar la tensión dramática de las historias. Lo hizo en las Marismas de Huelva en la aplaudida La isla mínima, o en los barrios periféricos de Sevilla en Grupo 7. Ahora el director andaluz nos lleva al complejo petroquímico de Huelva, con su dureza, su carácter adusto y en apariencia muy poco fotogénico, para ubicar allí la historia de dos hermanos buzos (Antonio de la Torre y Bárbara Lennie) que tendrán que dirimir sus cuitas y rencillas familiares en un ambiente asfixiante. Él, hijo de buzo, a quien llamaban "El Tigre", vive una crisis vital tras su separación. Una operación con un alijo de droga podría ser su salvación para remontar su otra crisis, la económica.
De este modo "Los tigres" cuenta con dos niveles de narración. En la capa superficial se narra la historia de unos profesionales poco conocidos, que se juegan la vida limpiando y reparando los fondos de los buques. En otra capa más profunda se muestran las tensiones entre los dos hermanos. ¿Están bien armados esos dos planos de narración? Es responsabilidad del guionista de cabecera de Rodríguez, Rafael Cobos, cuyo cometido podría ser mejorable.
A destacar el excelente trabajo de fotografía de Pau Esteve Burba, que logró la Concha en el reciente Festival de San Sebastián.
