Tenemos que reconocer que en el fondo somos unos afortunados, porque podemos afrontar los problemas cotidianos con una parsimonia digna de elogio, no porque seamos unos débiles o adoptemos la graciosa postura del avestruz cuando los vemos venir, sino por la entereza y disposición de ánimo que aparentamos ante los más desastrosos y devastadores horizontes que se plantan ante nuestro presente y futuro cercano.

Hemos aprendido a movernos sorteando obstáculos que nos van poniendo delante para calibrar nuestras fortalezas. Unos vienen de la mano de nuestros gobernantes, otros de nuestros falsos consejeros y otros de vaya usted a saber quién, pero todos los manejamos con un estilo acompasado, sin dejar nunca de lado esa circunspección que cada día nos caracteriza más.

En otros tiempos, como dirían nuestros abuelos, estas cosas no ocurrían, y si lo hacían tardaban tanto tiempo en llegar que es como si nunca hubieran sucedido. La actualidad es tan acongojante que nos obliga a sosegarnos para no vivir en la irritación permanente, que en ocasiones nos tienta.

El flujo de información diaria es la que va marcando el ritmo de las supuestas preocupaciones, encargándonos de catapultarlas hacia nuestro círculo social, para que nosotros mismos hagamos de altavoces de su existencia y, sobre todo, que seamos la correa de transmisión óptima para no dejar morir la actualidad antes de permitir que entre la siguiente.

Los marcadores sobre criterios sociales por excelencia son, o eran, los que recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas en sus barómetros, para indicarnos al común de los españoles por dónde van los tiros en cuanto a problemas percibidos.

El dilema está en la repercusión tan apabullante que acapara. Para aquellos pobres ilusos que, viviendo en la inopia, no piensan que los políticos en España son una de las cuatro primeras preocupaciones del momento, acaban por creérselo y hacerlo suyo.

Según el controvertido CIS, la vivienda, la inmigración y el empleo son las máximas preocupaciones de los españoles, seguida por los políticos. Con las drogas pasa algo singular, fue el gran desasosiego de los españoles durante varias décadas, pero a partir de la entrada del nuevo siglo fue disminuyendo paulatinamente hasta quedarse hoy en un honroso penúltimo puesto, es decir, en las antípodas de dónde siempre estuvo.

Este hecho se produce porque se ha estado trabajando mucho y bien durante años, pero a partir de ahora, cuando los políticos han interiorizado que esa preocupación no lo es para la masa social, dejarán de invertir en el problema y éste tenderá a resurgir de sus cenizas como el ave Fénix. Lamentablemente vamos de preocupación en preocupación, pero sin rumbo.