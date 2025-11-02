Una casa parroquial para Mutxamel hecha peseta a peseta

Se cumplen 25 años de la inauguración de la casa parroquial de Mutxamel, un acontecimiento que costó lo suyo y en el que cientos de feligreses pusieron su granito de arena... y sus pesetas.

Pero empecemos por el principio: tanto la iglesia como el complejo parroquial estaban necesitados de unas notables mejoras provocadas por el lógico deterioro del paso del tiempo en un edificio de 500 años de existencia en el caso del templo.

La primera obra que se llevó a cabo en esta época fue la de la construcción del nuevo complejo parroquial, que empezó el 21 de diciembre de 1998 con el derribo del interior del vetusto inmueble.

Este edificio, con más de 150 años de antigüedad, fue declarado inhabitable en el año 1995 por insalubridad y humedad, así como por el mal estado de conservación que ya presentaba. Los solares que ocupaba la vieja vivienda permitirían la construcción de unas nuevas instalaciones.

Antiguo complejo parroquial de Mutxamel / Vicente Ferrándiz

Según fuentes de la iglesia local, esta edificación había sido uno de los objetivos prioritarios dentro de los planes de la parroquia el Salvador para dar respuesta a las necesidades pastorales evidentes de las que adolecía desde hacía bastante tiempo la comunidad parroquial.

La carencia de inmuebles en los que poder atender debidamente a los feligreses o a las personas necesitadas de dicho servicio, la de locales adecuados para impartir la catequesis y otro tipo de servicios pastorales asistenciales y de archivo parroquial, así como la carencia de locales debidamente habilitados para atender a grandes grupos como reuniones de padres, cursillos prebautismales y prematrimoniales, reuniones de grupos parroquiales y sociales, así como de vivienda para los sacerdotes que atendían la parroquia, animaron a emprender esta obra.

El proyecto de edificación se diseñó de acuerdo con estas necesidades con una planta baja dedicada toda ella a instalaciones para cubrir los servicios pastorales y asistenciales, despachos, salas de reuniones, salón de actos y archivo. La planta alta se destinaría a las viviendas de los sacerdotes.

El proyecto de construcción fue obra de los arquitectos Francisco Muñoz Llorens y Luis A. Rodríguez Oliván, corriendo la construcción a cargo de la empresa local Antonio Ramos.

Obras de destrucción de la antigua casa parroquial / Vicente Ferrándiz

La envergadura de este proyecto no fue un obstáculo para la feligresía, sino todo lo contrario, ya que desde hacía años se habían realizado numerosas actividades para ayudar a la financiación de esta obra.

El coste del inmueble con equipamiento incluido, según manifestó Rosa Ayela, responsable de finanzas del consejo parroquial en el transcurso de la asamblea celebrada el 27 de febrero de 2000, fue de 44,5 millones de pesetas, 7 millones más del presupuesto inicial, en el que no se contemplaba el equipamiento, así como algunas mejoras y complicaciones surgidas en el desarrollo de los trabajos, que duraron alrededor de un año. En ese momento, se habían pagado 31 millones de pesetas, quedando pendientes 13.421.000.

Las obras fueron sufragadas por las existencias y subvenciones que disponía la parroquia por 17’3 millones de pesetas de los que 2 millones procedían del obispado; 9’5 de colectas extras y donativos mensuales; 200.000 pesetas de colaboradores parroquiales, 900.000 de loterías, rifas y otros sorteos, 500.000 de festivales benéficos y 1.700.000 de otras iniciativas o aportaciones. También se dispuso de un préstamo de 15 millones de pesetas.

Tanto el párroco Pedro Juárez como el vicario Francisco Morató mostraron su agradecimiento al pueblo de Mutxamel por la colaboración que estaban aportando para llevar a cabo esta obra.

La ilusión de una buena parte de la población mutxamelera se hizo realidad en la tarde noche del miércoles 1 de marzo de 2000 cuando el obispo de la diócesis, Victorio Oliver, en presencia de toda la corporación municipal, bendecía e inauguraba la casa parroquial.

El obispo Victorio Oliver bendice el inmueble en el año 2000 / Vicente Ferrándiz

Eran las 20 horas, cuando el obispo, revestido de pontifical, salía de la iglesia arciprestal para dirigirse a la casa parroquial y proceder a bendecir unas instalaciones en las que hacía algo menos de un año colocaba su primera piedra.

Oliver, dentro de la humildad que le caracterizaba, no podía disimular la emoción que le embargaba cuando antes de descubrir la placa conmemorativa colocada en la fachada, ofrecía las instalaciones a todo el pueblo de Mutxamel. Posteriormente, en declaraciones a INFORMACIÓN, destacó la gran labor llevada a cabo por los feligreses mutxameleros.