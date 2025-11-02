En 1990 nació el Festival de Teatre i Música Medieval d’Elx, fruto de la iniciativa del Gobierno municipal socialista y de la Generalitat Valenciana, con el decidido apoyo de las universidades de Valencia, Alicante y Murcia. Era un proyecto pionero en España y pronto se convirtió en un referente internacional. Bajo la dirección inicial de Luis Quirante Santacruz, y con la participación de prestigiosas compañías teatrales y de estudiosos de renombre -Francisco Rico, Ricard Salvat, Joan Oleza, Víctor García de la Concha, Luigi Allegri, Jean Claude Aubailly, Federico Doglio o Alfredo Hermenegildo-, Elche se transformó en un ágora cultural de primer nivel.

El Misteri d’Elx fue siempre el eje, el faro y el paraguas protector de aquel festival. Bajo su luz se abrían nuevas miradas sobre La Festa, impulsando lecturas más rigurosas y contextuales de su origen medieval. Aquel esfuerzo situó a la ciudad en el mapa europeo de la investigación y la creación escénica, y contribuyó decisivamente a la proyección internacional del Misteri, hasta convertirse en un estímulo fundamental para el reconocimiento de la Unesco. Los seminarios, celebrados cada dos años coincidiendo con las representaciones extraordinarias de La Festa, abordaban desde la teoría y la teatralidad medieval hasta cuestiones litúrgicas, musicales, históricas y filológicas. Figuras como José Monleón, César Oliva, Josep Lluís Sirera o Joan Castaño mantuvieron vivo el espíritu inicial, sosteniendo la exigencia intelectual y artística que distinguía al festival.

Festival de Teatro y Música Medieval

Aquellos fueron años de luz para la cultura ilicitana: la ciudad trabajaba sin descanso para ofrecer una programación singular y de calidad. Incluso se tejieron lazos internacionales con el hermanamiento de Elche con Agnani, ciudad medieval italiana y sede de un prestigioso festival medieval-renacentista, con quien se firmaron acuerdos de colaboración que enriquecieron a ambos municipios.

Sin embargo, el tiempo y algunas decisiones equivocadas fueron apagando el brillo. Convertirlo en cita anual, desligándolo de las representaciones extraordinarias del Misteri, con lo que estuve en desacuerdo, restó coherencia y parte de su alma. La ausencia de producciones medievales y la desaparición de los seminarios de debate redujeron su vigor hasta precipitar su declive.

Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, cabe ser críticos, pero también esperanzados. Elche no puede resignarse a haber perdido una de sus apuestas culturales más singulares. La ciudad que guarda La Festa, Patrimonio de la Humanidad, tiene la obligación de recuperar el espíritu con el que nació aquel festival: la excelencia, el rigor y la proyección internacional.