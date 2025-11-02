Una hora menos, o una hora más

Queramos o no, el dichoso calendario que nos persigue durante todo el año, nos ha hecho arribar al 2 de noviembre: «Día de difuntos». Fecha ésta, que antes de llegar importada la anglosajona celebración del Halloween, no se conocía. Sinceramente, creo que no tiene que ver nada con nuestra cultura y sí mucho con el consumo, y su celebración la víspera del primer día de dicho mes, en que los cristianos celebramos la festividad de Todos los Santos, tanto los que subieron a los altares con su santificación o beatificación como a todos aquellos que no lo alcanzaron y sí llevaron una vida recta y decente. Halloween, con su «truco o trato» parece más aplicable a los malabarismos de la política con pactos, dando a cambio al pueblo un caramelo engañoso.

Pero, bueno es, y bienvenido sea el Halloween a pesar de que vaya absorbiendo nuestras tradiciones en algunos momentos. Al contrario, la celebración del día siguiente, 1 de noviembre se mantiene con ese respeto a aquellos que nos precedieron: se visita sus tumbas en el cementerio y se llevan flores perecederas.

Sin embargo, recordamos en el Día de Difuntos costumbres perdidas en las familias, como el depositar en un tazón con aceite una mariposa encendida en honor a las almas del Purgatorio, o cuando las madres nos decía que había que levantarse temprano para hacer la cama y acoger allí a dichas almas. Práctica que a un servidor le producía miedo, igual que me lo ocasionaba el contemplar en lo alto de un túmulo una calavera, durante la novena que se ofrecía a las citada Ánimas del Purgatorio, cuando de muy niño me llevaban a la Iglesia de San Juan de la Penitencia de las Clarisas.

Pero aún persiste dentro de la dulcería los huesos de santos, las tortas de calabaza, y casi muy poco las gachas con arrope y calabazate.

Por supuesto que, en muchos lugares se mantiene la costumbre de representar el drama religioso-fantástico «Don Juan Tenorio» de José Zorrilla, representado por primera vez en el Teatro de la Cruz el 28 de marzo de 1844. En cuyo libreto en la escena en que las estatuas funerarias recobran vida, se desliza aquella frase: «los muertos se filtran por las paredes». Ahora bien, si me tuviera que quedar con alguna otra de las que se pronuncia en el texto del drama, tal vez por aquello del amor, lo haría con aquellos versos: «¿No es cierto, ángel de amor, / que en esta apartada orilla / más pura la luna brilla / y se respira mejor?».

Y cada vez que me viene a la memoria lo que respondían unos amigos, muy enamorados cuando al principio de su noviazgo les preguntaba: ¿cuánto tiempo hace que os enamorasteis? Y, al unísono decían tres años: un mes, catorce días y diecisiete horas. Al cabo del tiempo, dándole vueltas a temporalidad amorosa de ellos, me planteaba que si sería cierta, debido al dichoso problema del cambio de hora, de quita y pon, que concretamente no sé si fue por culpa de su institución en 1918, año de la «grippe» mal llamada española, debido a la Primera Guerra Mundial, o bien por querer igualarse a la Alemania nazi en su horario, o por la crisis del petróleo. Realmente no tengo certeza si el cómputo de horas de enamoramiento de esos amigos sería lo que ellos decían, o más o menos. Algo parecido me podría ocurrir, con la edad que tengo, si es la que oficialmente me consta o no, pero lo que sí le sirve a alguna persona cuando le preguntas por ello y se quita años.

Dejando a un lado todo esto, volvería a la escena del sofá y retomaría lo de «apartada orilla» y «se respira mejor». Esto nos recuerda lo que acaecía con los lodos del río a su paso por la ciudad, hace cuatro lustros, dejando a un lado lo de una hora menos o una hora más.

Unos meses antes, en marzo, el alcalde de Orihuela José Manuel Medina solicitaba una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, a fin de tratar sobre la insalubridad existente en el cauce del río, barajándose la posibilidad de retirar mediante cisternas los lodos existentes. Debido a esta situación, los vecinos protestaban en el mes de junio por el hedor permanente motivado por esta circunstancia, ocasionada por el descenso del caudal del agua. Hecho que se prolongó hasta el mes de noviembre en que gracias a las lluvias que se habían producido, sumergieron dichos lodos, evitándose dicho hedor.

Y ya, en el mes de noviembre de 2005, sobre otros temas, el día 5 de este último mes, el municipio de Orihuela acogió el II Encuentro de Residentes Europeos, organizado por la Diputación Provincial de Alicante, con el que se pretendía la total integración de los más de 160.000 ciudadanos europeos residentes en la provincia. A dicho encuentro, confirmaron la asistencia aproximadamente 1.200 personas.

En el aspecto eclesiástico, faltaba un mes para la toma de posesión como canónigos de la catedral de Orihuela a José Antonio Gea Ferrández, vicario episcopal; José Luis Satorre García, párroco de las Santas Justa y Rufina; José Luis Úbeda Sierras, director del Colegio Diocesano San José Obrero y representante de la titularidad del Colegio Diocesano del Oratorio Festivo, tras ser nombrados a primeros de noviembre por el obispo Victorio Oliver Domingo. Dicha toma de posesión se efectuó el 6 de diciembre, durante una ceremonia a la que asistieron numerosos fieles. El ceremonial fue el siguiente: Al toque de campana, precedidos por el pertiguero, el Cabildo Catedral presidido por el deán, Ginés Ródenas Murcia, se trasladó desde la sacristía al aula capitular, en la que se efectuó el juramento del cargo. Una vez concluido, se dirigieron al altar mayor en el que el deán explicó la evolución en la toma de posesión de las canonjías y las funciones que desempeñan los miembros del Cabildo, dándose lectura al Evangelio. A continuación, en el coro, después de serle entregado a cada nuevo canónigo una moneda y el bonete, pasaron a ocupar su silla en el mismo. Por último, José Luis Satorre García en nombre de todos ellos, por ser el de mayor edad de los tres, dirigió unas palabras a los asistentes, recibiendo posteriormente la felicitación de los mismos.

Culturalmente, el sábado 5 de noviembre a las 21 horas se celebró un acto dedicado al X Aniversario del Teatro Circo. En él mismo se rindió un homenaje a varias personas que habían estado vinculadas con dicho teatro desde su inauguración por S.M. la Reina Doña Sofía, en 1995. Por otro lado, se proyectó un audiovisual con imágenes de la vida del teatro durante esos diez años. Además, intervino el alcalde de Orihuela y se estrenó el ballet «La Diablesa», con guion y dirección de María Oleza, dirección artística de Luis Jiménez, coreografía de Fructuoso Gil y María Oleza, música flamenca de Javier Cerezo y música orquestal de Santiago Quinto Serna. La entrada fue gratuita con invitación. La producción estuvo cargo del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, Cátedra Arzobispo Loazes de la Universidad de Alicante, Cayetano Martínez, Caja Murcia y Caja Rural Central.

Dentro del mundo lúdico estudiantil, la Tuna de Ingenieros Agrónomos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) consiguió el premio a «La Mejor Ronda» y el correspondiente a «Los Mejores Panderetas», en el Certamen Internacional de Tunas de Agrónomos, Agrícolas, Montes y Forestales celebrado en Córdoba el 4 y 5 de noviembre.

Por último, a principios de ese mes se daba a conocer la creación de una nueva Peña Taurina en Orihuela, que fue bautizada con nombre del novillero alicantino Iván Pérez.

Todo ello, pasó hace veinte años, una hora menos, o una hora más.