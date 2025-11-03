Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | CRÍTICA TEATRO

Marc Llorente

Marc Llorente

Corte de mangas al Führer

Cartel de la obra de teatro &quot;Música para Hitler&quot;.

Cartel de la obra de teatro "Música para Hitler". / Teatro Principal de Alicante

Música para Hitler

****

De Yolanda GarcíaSerrano

y Juan Carlos Rubio

Destaca la importante figura de Pau Casals, compositor y humanista catalán. Uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Tras la guerra civil, su activismo en defensa de la democracia y la clase trabajadora le empujó a exiliarse en el sur de Francia, donde dedicó esfuerzos en ayuda de miles de españoles hacinados en campos de trabajo. En 1943, bajo la ocupación nazi, a Pau Casals le invitan para tocar ante el caudillo alemán. El teniente presenta su intención al público y la obra comienza con esa teatralidad.

¿Qué pasaría si se negara hasta que hubiese un cambio de régimen político? El rechazo genera algunas tensiones, y los hechos reales dan lugar a la ficción teatral interpretada por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y el breve papel de Marta Velilla. Es «Música para Hitler», de Yolanda García y Juan Carlos Rubio, dirigida con serenidad y solvencia por este último. Un teatro de texto y de actores muy bien elaborado. Los pasajes airean un conflicto con honda carga dramática e irónicos rasgos. El veterano protagonista vuelve a ofrecer una lección con la imprescindible naturalidad que atesora en todos los aspectos. Como Hipólito por su casa. Sereno y rotundo con las palabras esgrimidas por el personaje de Casals.

La veterana actriz nos muestra la soltura habitual y su entrañable toque. Muriel acoge al militar con firmeza, no con crueldad. El punto de partida es sencillo. Pero exige mantener el pulso a lo largo de toda la representación. El oficial solicita al maestro que le dé una clase. La música simboliza la paz, el hermanamiento y la esperanza en un mundo con visiones y actitudes antagónicas. Capaz de lo peor y de lo mejor. La autoría no se dispersa más allá de lo necesario y quedan de manifiesto la emotividad y la solidez de los diálogos, de la contemporánea puesta en escena y de la interpretación. Los numerosos espectadores aplaudieron mucho en el Teatro Principal de Alicante. Pau Casals, en 1957, se estableció definitivamente en Puerto Rico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents