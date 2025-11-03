Elche más seguro

En esta ocasión, me ha parecido oportuno dedicar la glosa periodística que escribo casi todos los lunes a un tema de actualidad relacionado con el tráfico y la seguridad vial: me refiero al uso de los patinetes eléctricos, que por el momento circulan por nuestras calles de forma abundante con desorden y sin sujeción a norma alguna, y que están registrando además un crecimiento sobresaliente, que se podría incluso calificar de exponencial, como se refleja en que cada vez se venden más vehículos de este tipo.

Yo mismo, conduciendo hace unos días con mi coche, al hacer un giro a la izquierda, me encontré con uno de ellos que circulaba en dirección prohibida, con la suerte -para él y para mí- de no llevármelo literalmente por delante. Pienso que muchos de los lectores habrán vivido situaciones como éstas, por lo que saben a lo que me estoy refiriendo.

Ante la ausencia de una regulación legal de este tipo de vehículos, el Gobierno municipal elaboró el pasado año una ordenanza, impulsada por el concejal de Movilidad, José Claudio Guilabert, con la finalidad de establecer orden en las calles, e incluso en las aceras, puesto que también circulan por ellas, y suponiendo además un porcentaje de accidentes e incidencias importantes en las calles de Elche.

Se trata de una norma -denominada «Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal»- que en mi opinión tiene una gran calidad técnica, y, aunque se aprobó hace casi un año, su fecha de entrada en vigor será el 1 de enero de 2026, pues el Gobierno municipal ha querido, antes de su aplicación, informar abiertamente a la ciudadanía para que se tenga conocimiento de su contenido y nadie pueda alegar ignorancia, y de ahí que se previese un largo y generoso periodo de adaptación.

De esta manera, de lo que se trata es de poner orden y concierto al problema existente, ya que estoy seguro que cualquiera de nosotros se ha preguntado en algún momento por qué los patinetes eléctricos circulan por donde les place, poniendo en riesgo su vida y la del resto de personas, ya sean conductores o peatones; además, muchos de estos artefactos circulan a una velocidad igual a la de cualquier coche o motocicleta dentro de la ciudad, y en algunos casos los ocupan dos personas, que no utilizan casco -es más, algunos llevan auriculares puestos-, y tampoco tienen seguro de responsabilidad civil alguno para hacer frente a los daños físicos o materiales que puedan causar.

Como siempre, es interesante saber lo que piensan los ilicitanos de a pie de este asunto, por lo que me he tomado la molestia de preguntar a más de 30 personas de diferentes barrios si consideraban que el Ayuntamiento debe regular y ordenar el uso de los patinetes eléctricos que circulan por las calles de Elche. Las diferentes respuestas tuvieron un denominador común, que se puede resumir en las siguientes palabras: «Por supuesto, claro que es necesario, de una vez por todas».

Nos encontramos, pues, ante una norma que cuenta con el respaldo de la población, y que tiene como finalidad garantizar la seguridad de la ciudadanía en la vía pública.

Elche, como tantos otros municipios, se encuentra en una fase de transición para adaptar su movilidad urbana al creciente uso de bicicletas y patinetes eléctricos, que con toda seguridad se cuentan ya por miles en nuestra ciudad. Se trata de un problema que afecta a todas las ciudades, por lo que otras han aprobado ya normativas semejantes.

Por supuesto, para que la nueva ordenanza funcione, hará falta una adecuada coordinación entre la Administración, los usuarios y la Policía Local de la ciudad, y, en este sentido, pienso que es encomiable el esfuerzo que está realizando la Policía Local de Elche por llevar a cabo un trabajo didáctico y pedagógico, que tiene como objetivo dar a conocer la nueva ordenanza y educar a los distintos usuarios -jóvenes mayoritariamente, pero también mayores-, a través de diversas charlas y cursos de formación.

Yo también me voy a permitir dar algunos consejos a los usuarios de patinetes eléctricos. Sobre todo, les animo a que conozcan a fondo la nueva regulación. Destacaré algunos de sus aspectos más relevantes: es obligatorio el uso del casco; es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil, como sucede con cualquier otro vehículo; debe circularse por las zonas autorizadas, con prohibición absoluta de transitar por las aceras; solo puede haber un usuario por patinete; no se pueden utilizar cascos, móviles u otros aparatos audiovisuales mientras se conduce; y, por supuesto, se deben respetar las direcciones y los límites de velocidad. Estoy seguro de que, si se cumplen estas normas, nos irá mejor a todos y se evitarán muchos accidentes. Se trata, en definitiva, de fomentar un uso responsable.

Sin lugar a dudas, apostar por el uso de la bicicleta y del patinete favorece la movilidad sostenible. Habrá menos emisiones de CO2, menor congestión y más agilidad en los desplazamientos urbanos. Pero este tránsito a una movilidad diferente debe hacerse con orden y cautela. Elche lo merece, por lo que puede afirmarse que la ordenanza representa una apuesta clara por la convivencia urbana, haciendo la ciudad más segura e integrada, y los usuarios sabrán con claridad cómo circular y que requisitos deberán cumplir.

Aun así, habrá quienes, cuando incumplan la norma, dirán: «Es que no lo sabía». Esperemos que esto suceda en los menos casos posibles, y que todos los usuarios de patinetes eléctricos se adapten de buen grado a la nueva regulación, que es una garantía de la seguridad para todos. Hasta pronto.