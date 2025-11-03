Página 2 ha ganado el Ondas al mejor programa de entretenimiento. Parece un oxímoron. ¿La cultura es divertida? Por supuesto que sí. A lo largo de sus 19 temporadas de emisión el programa que dirige y presenta Óscar López ha demostrado sobradamente su carácter divulgativo. Presenciar Página 2 es una delicia.

Los espectadores más veteranos nos quejábamos en su primera etapa de lo breves que eran sus entrevistas. Nos molestaba que, siendo tan escuetas, se fragmentasen en distintos bloques hasta hacerlas casi insignificantes. Sin embargo, con el tiempo le dimos la razón a la productora Goroka y comprendimos el comportamiento del equipo del programa.

Porque Página 2 tiene su ritmo al que, como a todo en la vida, hay que aclimatarse. Una vez que nos hicimos con el programa, y este comenzó a viajar a velocidad de crucero, cada viaje, con su media hora de duración, pasó en un santiamén. Es cierto que nos quedamos con ganas de más, pero no lo es menos que después de cada una de las raciones sentimos esa sensación tan agradable que es haber probado lo mejor del tarro de las esencias.

Felicitamos al jurado de los premios Ondas por tan arriesgada decisión. Instruir deleitando es motivo de reconocimiento. No hay que asociar entretenimiento con ruido, grada de público aplaudiendo y platós presididos por el estrépito. Página 2 es una de las mejores cosas que le han ocurrido a nuestra televisión en lo que llevamos de siglo. Arribó en 2007 a nuestras pantallas y es de ese tipo de programas que debería durar siempre. La elección de sus invitados es equilibrada, las subsecciones son maravillosas, y el lenguaje audiovisual que emplean está a la última. ¿Quién da más?