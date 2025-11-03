Después de las terroríficas e inhumanas declaraciones del ya expresidente valenciano, he decidido llamarlo “Universos paralelos”, como la canción de Jorge Drexler, pues ha demostrado que no vive en la realidad. Por ello, no puede defender a la ciudadanía y pretende culpar al Gobierno central en vez de asumir sus propias culpas y hablar con corazón y humildad a la ciudadanía que, como se ha comprobado, votó a alguien que solo se mira a sí mismo y le importa muy poco —o nada— su ciudadanía.

Una canción de mi cantautor favorito, Ismael Serrano, daba título a este escrito antes de la incomprensible e inhumana comparecencia del, por suerte, ya expresidente. Hablaba de un principio de física, una carrera que el propio músico no terminó, pero que le sirvió para descubrir algo que, más allá de las fórmulas, resulta profundamente humano: el principio de incertidumbre. En la física, cuando algo parece estar en suspensión sin aparente solución, aparece este principio.

En el momento en que escribo este artículo, el pueblo valenciano se encuentra en esa misma encrucijada, en un punto de incertidumbre por culpa de unos gobernantes —por llamarlos de alguna manera— que no merecen siquiera ese nombre. Especialmente al que parecía su excapitán Mazón, del que siento una profunda vergüenza como alicantina. Por suerte, me encuentro en las antípodas ideológicas y de principios.

Ser gobernante significa velar por la ciudadanía que te dio su confianza en las urnas para que protejas sus intereses, no los tuyos propios. Sin embargo, hemos visto cómo han abandonado a la población, permitiendo que 229 personas perdieran la vida con total impunidad. Y siguen con su vida como si nada pasara. Solo ahora, un año después, ante la indignación de las víctimas y las cuestiones judiciales que le cercan, el señor Mazón, al encontrarse entre la espada y la pared, parecía que finalmente dimitía...

Ahí se demuestra la importancia de los gobernantes —en mayúsculas—, que deben dar la cara en los momentos complicados y trabajar por la ciudadanía. En los tiempos de diversión, todo es fácil. Esta es mi segunda legislatura, y tuve el privilegio de conocer lo que fue la anterior, con un capitán de barco que sí sabía el significado de gobernar: Ximo Puig, un presidente del Partido Socialista, que trabajó incansablemente por y para la ciudadanía como prioridad absoluta. En cambio, Mazón se ha cogido una baja...

Un año tras la dana: historias de tragedia, vidas truncadas y 'el pueblo salva al pueblo' / Europa Press

Nos encontramos ante un escándalo de escala internacional, frente al desamparo de las víctimas de la dana. Y vemos cómo, con el apoyo incondicional del PP y de Vox —la ultraderecha obsesionada con quitar derechos a las mujeres, negar el cambio climático y demonizar la inmigración—, se pretende mantener un modelo de gobierno que ya ha demostrado que no lo es. La grandeza de un político se demuestra en las dificultades, y este ya ha demostrado que no lo es.

Quien les habla seguirá, dentro de este principio de incertidumbre, ocupando mi escaño en Les Corts, luchando por los más vulnerables, por aquellos de los que nadie se acuerda ni siquiera en momentos de catástrofes. Basta recordar la cantidad de personas dependientes fallecidas, incapaces de huir ante la falta de mecanismos efectivos de protección que, si bien existen, fallaron justo cuando más se necesitaban.

No tengáis duda: esa seguirá siendo siempre mi prioridad. Continuaré luchando por hacer visible lo invisible.

Porque, como bien han dicho las víctimas: ni olvido ni perdón a quienes abandonaron a la población, olvidando el deber y la obligación de estar al servicio de las personas. No en un universo paralelo, donde el responsable de la tragedia se presenta como víctima y las víctimas ni siquiera existen. Además, dimite como president, aunque no parece que como diputado —aunque no ha quedado del todo claro—, pensando solo en su defensa judicial, olvidando el principio fundamental de la política: el servicio a la ciudadanía.

Por eso estamos ante un nuevo principio de incertidumbre sobre quién nos gobernará, pues los partidos que han mostrado su ineptitud siguen siendo los mismos.

Seguiremos luchando por la dignidad de las personas a las que representamos. Ese es el mejor ejemplo de la política en mayúsculas, sin vivir en universos paralelos, sino pisando la realidad desde nuestro trabajo de oposición, desde el PSPV, contrarrestando el poder que ahora le dan a la ultraderecha más terrible: el partido de Vox desde el Partido Popular.

El poder de Vox, que ha gobernado esta Comunidad desde que entró Mazón con el llamado pacto de la servilleta junto al partido ultraderechista, ahora todavía tendrá más poder. Sin embargo, para corroborar que tenemos unos gobernantes que viven en un universo paralelo, resulta que todavía no es expresidente, sino que se ha cogido una baja médica. Todavía no sabemos por qué, y sigue cobrando su sueldo como presidente de la Generalitat Valenciana. Seguiremos luchando.