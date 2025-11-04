Cuánto nos alegramos del premio Ondas a Alejandra Herranz. En cierto modo, al elegirla a ella, el jurado estaba reconociendo el trabajo de otras tantas profesionales de TVE que aportan el peso de su veteranía al buen hacer en sus labores de cada día.

El día siguiente de hacerse el público este premio Alejandra Herranz presentó la primera edición del Telediario desde Picanya, desde donde realizó un trabajo modélico. Ella pone el rostro, pero detrás figuran profesionales "pata negra" como Amaia Pérez de Mendiola, responsable de la edición del informativo, que merecerían el premio tanto como ella.

Ana Roldán podría haber sido reconocida con idéntico merecimiento. Nos consta que son buenas amigas y que ambas permanecieron ejecutando las suplencias de verano de los presentadores titulares de los Telediarios durante muchos años.

Pero centrémonos en el buen hacer de Alejandra Herranz, la ganadora a la mejor presentadora de informativos de este año. Cuenta con dos bazas imbatibles, la seguridad y la credibilidad. En cuántas ocasiones hemos asistido a cualquiera de sus Telediarios admirando esas dos cualidades.

No es fácil mantener el aplomo cuando uno penetra en ese "sancta santorum" que es el plató de los informativos de referencia de la televisión pública. La responsabilidad es inmensa. No sólo por el directo en sí, sino por todas las variables que se pueden cruzar el camino a lo largo de unos minutos de televisión que están vivísimos.

En ese aspecto tanto Alejandra Herranz como Ana Roldán actúan como verdaderas especialistas (y espero que a Alejandra no le importe que vuelva a aludir a Ana). El exigente jurado de los premios Ondas ha acertado de pleno con la elección. No es la primera vez que ponderamos en esta columna el trabajo de estas comunicadoras, ni esperemos sea la última.