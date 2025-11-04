Halloween popular en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

No fue solo un circo con sus numeritos. El de los horrores exactamente. Y no es que el Senado como institución lo sea. Lo ha sido la caótica jornada de la comisión de desinformación, de «difamación», como señaló el propio Pedro Sánchez, que no de investigación seria sobre el caso Koldo. A la vista estaba el grotesco espectáculo que ofrecieron el PP y Vox disparando acusaciones constantes en forma de preguntas y respuestas que no intentaban aclarar absolutamente nada, sino darle continuidad al fango que día a día soporta la población. En las manos del personal está poner en el rincón de la historia el griterío y los cutres trucos de magia que circulan en las nocivas actuaciones de la derecha extrema y la extrema derecha con el «más difícil todavía».

El embarullado y ridículo Halloween popular dio continuidad a la cacería contra Sánchez, el enemigo número uno a batir. Los hambrientos lobos de la nueva inquisición española mostraban sus fauces con el ánimo de acorralar a la escurridiza presa para que no saliera viva de la trampa. Pero, al igual que a Gila le ocurrió, le han fusilado mal. Es la instrumentalización del Senado, propiedad del PP donde tiene mayoría absoluta que maneja al servicio exclusivo de sus intereses. Intentaron cazarle con golpes verbales en cadena, pretendiendo no dejarle respirar. Ya lo dijo Ayuso hace tiempo. «Ni agua».

Las manos sucias pretenden blanquearse, aunque no pueden estar limpias. Porque el historial que tienen lo impide. Ni han hecho, ni hacen, ni harán nunca nada a favor de la gente de a pie. Un poco de memoria, por favor, y pónganse las cosas en su sitio. Vean, por cierto, las grandes hazañas de Trump y Milei contra la mayor parte de sus respectivos pueblos. El estadounidense mantiene cerrada la administración y sus intenciones militares para provocar la caída de Maduro, que tampoco es un ángel.

La motosierra de algunos senadores de nuestra fauna esgrimía veredictos que pretendieron imponer a toda costa. Los móviles grababan la sesión a su antojo, sin que la presidencia pusiera sensatez al ruin montaje de Feijóo y los suyos. El sombrío y ayusista Alejo Miranda, a fin de obtener premio, tenía la sagrada misión de que cayera Sánchez al vacío sin red. Pues no. Quiso chuparle la sangre y el presi le devolvió los mordiscos con una sonrisa burlona. El pepero salió a escobazos por la puerta de atrás.

Carlos Mazón registra en las Cortes Valencianas el escrito de renuncia de 'president'. / Europa Press

La sesión en pista hostil tuvo el único objetivo de arrinconar al presidente del Gobierno con la finalidad de que no pudiera desmontar los bulos y neutralizar los ataques más allá de responder «sí» o «no». Aun así, hizo malabares y desmontó la farsa. Algunos llevan siete años sin digerir que no administran el poder central que les corresponde por derecho divino. Una esperpéntica función en la que el sentido trágico de la realidad política se ofreció de nuevo con estética deformada, a mayor gloria de la pareja constituida por el PP y Vox. El tiro salió por la culata y el efecto bumerán funciona.

Como hemos dicho más de una vez, resulta gracioso que pregonen honradez y justicia, a través de un megáfono, los falsos garantes de la democracia, en el nulo beneficio de la ciudadanía, y los campeones de la corrupción estructural, personificada en la sede de Génova, 13, según varias sentencias e incluso en otras muchas causas pendientes como saben. «El que pueda hacer, que haga», sabemos que reclamó Aznar, y se lleva a efecto la calentura desesperada y constante por variados frentes. Sin ningún pudor, mintiendo, que no es ilegal a juicio del PP cuando ellos compulsivamente engañan, y ofendiendo a los votantes socialistas y a las personas en general. Presentando a Sánchez (con gafas «de lujo») como si fuese un tipo de lo peor. Diabólico, deshumanizado o psicópata.

Premie Dios a los fanáticos perseguidores con el solo interés de borrarle del mapa para realizar los oscuros planes de la infantiloide y catastrofista oposición. ¿Esta sería capaz, respetando derechos, de que la economía creciera más que la media europea y de que duplicase a la de Alemania como ocurre con Pedro Sánchez subido en un trapecio o en la cuerda floja? Lo afirma el FMI, que no es sospechoso de ser muy de izquierdas.

Dicho esto, es preciso aclarar del todo si hubo o no financiación irregular del PSOE. La munición la sirve ahora el Supremo, al cual se agarran los habituales del barrio. La consigna es la misma. Embarrar el campo y el asalto al Gobierno por parte de un grupo que tuvo conductas ilegales y lucrativas como acreditado está. Amenazan con más fantasmadas y acrobacias e intentarán otro fusilamiento a ver si aciertan. De momento, Mazón dimite y sigue. Ejerce de zombi desde hace un año y la pobre víctima es él. Instrumentaliza al rey, echa la culpa a Sánchez y pregona las bondades de su partido. Feijóo ve la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Y el descaro es infumable.