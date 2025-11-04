Mazón se aferró, pero el pueblo lo echó

Mazón dimite, 03 de octubre de 2025. Una larga travesía de 370 días en los que el poble valencià hemos llenado las calles clamando justicia, memoria y reparación para las víctimas; una travesía en la que el máximo representante del Consell ha continuado su huida hacia adelante sin mirar atrás, sin hacer amago de asunción de responsabilidades y haciendo ver que su condición de president era una coraza suficiente para mantenerse en un cargo y continuar haciendo uso de las prebendas que tan “honorable” consideración le han venido reportando tanto a nivel económico como de protección a nivel judicial, haciendo de su condición de aforado un espantajo disuasor para eludir la investigación a la que un verdadero “honorable” debía por naturaleza prestarse voluntariamente como servidor público.

¿Qué tendrá el poder? ¿Qué néctar ofrece? ¿Qué pasa cuando el poder recorre el interior de algunas personas y dejan de lado el carácter de servicio a la ciudadanía para convertirse en un objetivo por sí mismo? Quizá el significante marca más de lo que pensamos al significado, quizá no deberíamos nombrarlos como “cargos políticos”, sino como “responsables políticos”, quizá habría que renombrar las responsabilidades públicas como tales para que se interioricen y aquellos/aquellas que den el paso para representar al pueblo sepan reconocer desde el primer momento que lo que se les entrega con su elección son responsabilidades serias y comprometidas y no oropeles, prebendas y cetros.

Son 370 días los que le han sobrado y nos han sobrado al pueblo (en especial a las víctimas), y ya que lo dice él, Mazón, días que podía haber ahorrado de bochorno y malestar a su familia y también a su partido, ese PP dubitante que haciendo desacertadas cábalas electoralistas finalmente termina arrojándose en brazos de Vox, ese PP con Feijóo a la cabeza que ha ido sosteniendo al hereje del poble valencià y que por lo menos, y con perspectiva del daño causado, debería dar la palabra en las urnas a la ciudadanía, a este pueblo doliente que legítimamente tiene el derecho a elegir a quienes rijan su camino y reconstrucción; pero no, parece ser que otorgan más legitimidad a Vox que a su propio pueblo, ese pueblo que el 29 de octubre aparecía cubierto de cañas y barro, de muerte y de dolor, ese pueblo que se ha levantado del fango y del horror aunando esfuerzos y abrazos y que enarbola su dignidad y resiliencia con fuerza y claridad.

Carlos Mazón, en el Cecopi el 29 de octubre. / EFE/ Kai Försterling

Vox golpea al nostre poble y el PP es cómplice y ejecutor, golpea la nostra llengua, golpea la nostra identitat, golpea a la ciencia y a nuestro futuro con su negacionismo climático, invisibiliza la violencia de género, siembra polarización en nuestra sociedad y la riega con xenofobia injustificada, crudas mentiras (ahora llamadas “bulos”) y discursos de odio con los que embadurna a nuestras gentes, gentes que a lo largo de la historia de País Valencià han sido ejemplo de convivencia y enriquecimiento mutuo, donde el migrante ha sido riqueza y fuerza de trabajo codo a codo para construir País Valencià y sin duda, si cabe más que antes, sigue siendo necesario para nuestra economía y tejido productivo que necesita cada día mano de obra.

Dolió escuchar en esta desdibujada dimisión de Mazón la práctica nula mención a las víctimas, prevaleció el empeño y casi obsesión en continuar lanzando ariete contra el gobierno central y el interés por resucitar bulos ya superados, prevaleció su rabia personal frente a la solidaridad que cabe esperar de un president de la Generalitat, dolió mucho el “yo” frente al “nosotros/as”, porque si esto va de “yo” y no de lo “nuestro”, pues le vino grande el traje desde el inicio. Mazón nunca dimitió, lo echó el poble valencià.