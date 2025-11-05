Mazón se va sin irse del todo, por si acaso

¡¡Lo que cuesta librarse de algunos personajes lamentables!! Un Carlos Mazón, que debió dimitir al día siguiente de la dana de València del 29 de octubre de 2024, tras comprobarse su dejación de funciones, como presidente de la Generalitat, en el momento que más falta hacía que dirigiera al Consell frente a aquella catástrofe, con tantas víctimas mortales y daños por doquier, mientras comía y se deleitaba en una larga sobremesa con una periodista, resulta que lo hace ahora, más de un año después y sólo gracias a la protesta, firme y necesaria, de los colectivos que representan a las víctimas y que así lo manifestaron en pleno funeral de Estado, con presencia de los Reyes y resto de autoridades.

Algo que venían haciendo desde el primer día, ante la miserable y despreocupada actitud que este personaje manifestaba por la verdad de lo que había estado haciendo ese día, su evidente despreocupación por la situación y el desprecio continuo hacia aquellos afectados que, recordemos, son conciudadanos valencianos con los que tenía la obligación moral y política de atender y defender.

Nunca lo hizo, al contrario, se burlaba de ellos con sus cambios de versión, sus mentiras, su humillación continua, su negativa a recibirles, etc. Será difícil encontrar en etapa democrática a un dirigente con un nivel de despreocupación tan escaso por la situación de su población, en momentos de emergencia. Pasará a la historia de la infamia política y su nombre será, siempre, recordado como el ejemplo de lo que un político, con tan altas responsabilidades, nunca debe hacer.

Pero la culpa de que su dimisión se haya demorado un año no la tiene sólo él. Ha habido muchos colaboradores necesarios para que esta vergonzante situación se haya mantenido. Feijóo encabeza esa lista. Podía haber forzado su marcha y no lo hizo, al contrario, lo justificó y defendió en más de una ocasión. Abascal, de Vox, también podía haberlo hecho. Hubiera bastado con ordenar a su grupo en Les Corts que le retiraran el apoyo. Nunca lo hizo, al contrario, parecía que estaba a gusto con la situación. Un partido, como Vox, especializado en pedir dimisiones y, ante un caso tan flagrante de incompetencia como el de Mazón, lo defendía y le ayudaba a echar balones fuera. Injustificable. Muy sospechoso todo ello.

Pero también ha habido otros que han aportado su granito de arena a que Mazón continuara e, incluso, a que se planteara repetir en las elecciones. El alcalde de Elx, Pablo Ruz, ha sido uno de ellos. Nunca se ha entendido cómo ha sido posible que, en este tiempo, tanto le haya acogido, justificado, defendido y felicitado cuando era responsable político de lo que había pasado en Valencia, y que, además, era alguien que nunca trajo nada bueno para este municipio, excepción hecha de sus múltiples promesas, todas ellas sobradamente incumplidas.

Incluso, una vez dimitido Mazón, ver a Ruz salir a decir que aquel ha sido casi una víctima de la situación, y que se le ha presionado demasiado, es insultante para las víctimas y el sentido común. E intentar aplicar la política del ventilador para camuflar las carencias propias y así justificar, otra vez, a Mazón es inadmisible. Así no se puede hablar como alcalde de Elx, sólo como militante sumiso del PP podrían entenderse, y con dificultades, tales justificaciones. Y acudir, como palmero de Mazón y en primera fila, al acto de adhesión de éste en el Palau, en vez de exigir que, desde allí, se traigan, de una vez, las inversiones reales que hacen tanta falta, y que nos prometen cada dos o tres meses, no es lo mejor para Elx.

Queda año y medio para las elecciones. No es mucho. Todas las grandes promesas que Ruz y Mazón hicieron, y fueron muchas, siguen pendientes. Recordar la célebre triada que estos dos políticos tan prometedores nos lanzaron, ya hace años, no viene mal en estos momentos: Clarisas, Ronda Sur y TRAM. Excepción hecha de protocolos, convenios, deseos y esperanzas, hay muy poca o ninguna concreción. Y no son los únicos ejemplos de grandes actuaciones pendientes y que ellos dos nos prometieron que sí serían capaces de llevar adelante, en contraposición al anterior Ayuntamiento. Al final acabará el mandato y serán cuatro años más perdidos en Elx para hacer cosas. Ni siquiera han sido capaces de retomar las obras en la carretera de Santa Pola, que estaban en marcha y que ellos mismos pararon. Mucho prometer para hacer tan poco.

Y ya se verá quién toma el mando en la Generalitat. La decisión correcta hubiera sido que, con la dimisión de Mazón, se convocaran elecciones autonómicas anticipadas. Es curioso que Feijóo y Abascal que, día tras día, piden elecciones anticipadas en el Estado, ahora, cuando tienen la oportunidad, y es necesario para los valencianos, de ir a unas elecciones, se nieguen a convocarlas. Unas preocupaciones muy selectivas son las que tienen.

Se acercan batallitas internas muy interesantes dentro del PP y entre éste y Vox. La lucha por las poltronas, entre todos ellos, será intensa y no le arriendo las ganancias ni siquiera al que gane. Y Elx, al haberse significado Ruz tanto con el dimitido, puede sufrir algunos daños colaterales, que sería lo que nos faltaba. Mazón, por si acaso, en otro gesto indigno, dimite, pero conserva el escaño para seguir aforado. Tiene pánico a la jueza de Catarroja. ¿Qué tendrá que ocultar este personaje? Y, aquí, algunos siguen defendiéndolo. Inaudito.