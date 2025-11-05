Mazón no es la víctima 230

"La historia sabrá distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona". Son las palabras de un presidente de la Generalitat Valenciana que este lunes presentó su dimisión, en diferido, tras manifestar ante las cámaras que para él había sido un honor servir a la Comunitat Valenciana, tierra a la que jamás ha servido, y menos aún con honor.

Un president que volvió a convocar a sus palmeros para volver a eludir su responsabilidad en la tragedia en la que estuvo ausente. Un drama en el que murieron 229 personas y del que pretende seguir ausente, pero esta vez con justificante médico o con un sillón de aforado alejado del foro mediático. Porque este lunes, Mazón, fue más Mazón que nunca.

Mintió una vez más faltando a las víctimas, incluso cuando quiso interpretar un ejercicio de humildad para pedir un perdón. Mintió asumiendo como "error" no enterarse de que hubo fallecidos hasta la madrugada del 29 de octubre de 2024, cuando por la tarde un asesor suyo le habría dicho aquello de "presidente, hay mucho muertos".

Mintió al decir que había sido un error no haber pedido la declaración de emergencia nacional… porque afirmó que le dijeron que eso no iba a hacer que trajeran más efectivos ni que llegaran antes. Vergonya. Y mintió cuando dijo que el Gobierno de España quiso dejar solos a los valencianos por estrategia política, cuando el único veleta que ha jugado a la estrategia ha sido él cada vez que se han desmantelado sus muchas versiones sobre lo que hizo o no hizo esa tarde.

Mazón ha querido irse a la ofensiva, pero con cara de víctima, como si fuera una más de esa DANA a la que él sigue llamando "riada".

Se va sin dejar su aforamiento, ni su sueldo, ni sus prebendas. Y lo hace arropado por su gobierno, por Feijóo y por todo un Partido Popular que le ha dicho que tiene que dar pena. Convertirse en la víctima 230. Todo para que el pueblo valenciano no tenga lo que reclama: justicia y unas elecciones con las que cerrar la etapa negra del PP al frente de la Generalitat.

Pero Mazón no es la víctima 230.

"La historia sabrá distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona", dijo el propio Mazón. Ya sabemos qué es. Volem Votar.