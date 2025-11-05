Orihuela, otra edad de oro para los monasterios

El monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, declarado como Patrimonio de la Humanidad. / RAQUEL MANZANARES

Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, San Andrés de Arroyo, Santa María de Armenteira, todos ellos célebres monasterios medievales cuya fama en el ámbito religioso no les ha impedido alcanzar también un gran renombre por su disposición a albergar huéspedes entre sus centenarios muros. O también el Monasterio del Santo Espíritu de Gilet que además de contar con hospedería tiene un cocinero franciscano con su propio canal de YouTube y al que están suscritos más de cuatrocientos mil seguidores. Son tiempos de reinventarse y salir fuertes pese a las debilidades y circunstancias. Hagámoslo también en Orihuela. Ningún municipio como el nuestro para llevar a cabo la mejor oferta de turismo conventual.

Me consta que en diversos equipos de gobierno anteriores se ha hecho gestiones en sentido no igual, pero sí parecido. Si acaso, mi único mérito, si lo hay, será exponerlo públicamente, por escrito, y proponerlo a la ciudadanía y a las personas competentes para ello en cada institución (administraciones públicas, diferentes órdenes religiosas y obispado de Orihuela), para que retomen este asunto que en otras ocasiones no se habrá podido culminar porque las circunstancias para llevarlo a cabo no fuesen las adecuadas.

Por ejemplo, con Bascuñana como alcalde y yo como concejal de Patrimonio, se abordó con el Obispado la recuperación de la Iglesia de San Agustín como Centro Cultural, y que ya estaría rehabilitada a estas alturas como lo están ya el Palacio de Rubalcava, los Antiguos Juzgados o la Caja de Monserrate. También se avanzó mucho en la posibilidad de adecuar algunos dormitorios del Seminario para albergar a participantes de congresos. Por otro lado, se planteó la conversión del Convento de las Salesas en un edificio de carácter universitario.

En un futuro, se nos podrá echar en cara no haber sido de aquellos que primero se subieron al carro en este tipo de iniciativas, pero eso no puede impedir que seamos los que mejor lo hagamos de ahora en adelante, aprovechando la corriente favorable y la experiencia de los otros.

Monasterio de San Juan de la Penitencia de Orihuela / Tony Sevilla

Orihuela cuenta en su Casco Histórico con un buen número de conventos o monasterios que siguen desarrollando su labor de oración, con clausura en algunos casos. Y, dejando a un lado Santo Domingo y Jesús María, cuya función principal en estos momentos es la labor educativa, estos edificios acompañados de una breve reseña serían:

Real Monasterio de la Visitación y Santa María (Las Salesas), BIC, abandonado en 2013 por las religiosas y que alberga desde hace algunos años a una pequeña comunidad de la congregación Pro Ecclesia Sancta. Aquí están depositados actualmente en régimen de alquiler algunos muebles y enseres del Palacio de Rubalcava hasta que sean trasladados al edificio recientemente rehabilitado. Este edificio fue levantado en el lugar que habían ocupado los jesuitas y donde se impartían clases de la Universidad de Orihuela fundada en 1569, tales como la Cátedra de Gramática y la de Retórica, amén de otras enseñanzas como Filosofía y Teología.

(Agustinas), también está en funcionamiento en la actualidad y la ayuda a su sostenimiento económico les viene de la cesión de alguno de sus espacios. Convento del Carmen (Hermanas terciarias de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo) - Casa Madre -, Carmelitas. En la actualidad está habitado por más de medio centenar de hermanas y funciona como residencia de la Congregación.

Hasta ahora van ganando las mujeres por goleada. Ahora vamos a por los hombres:

Convento de Santa Ana (Franciscanos), al igual que las Carmelitas, también está funcionando como residencia de franciscanos procedentes de otros conventos. En su interior se encuentra la imagen de Nuestro Padre Jesús, patrón de Orihuela, razón por la que es, probablemente, el más visitado.

Nuestro Padre Jesús saliendo del convento de Santa Ana. / Información

Se podría incluir el Seminario de Orihuela en esta nómina, aunque no se trate de un edificio religioso con las peculiares características de los anteriores. Sin embargo, su ubicación, el enorme tamaño de la edificación y otras cuestiones posibiliten que sea tomado en cuenta. En 2023 el obispo Munilla, en una decisión valiente y cargada de razón, ordenó el traslado a Orihuela de los seminaristas del Seminario Mayor en Alicante.

La lista debería ser más larga pero hay que señalar algunas bajas, como el Convento de los Capuchinos, desaparecido y sustituido por un bloque de viviendas mastodóntico de ladrillo cara vista, el antiguo Asilo de las Hermanas de los Ancianos Desamparados, abandonado por la orden religiosa y vendido a la Generalitat Valenciana, encontrándose en trámites de ser rehabilitado para albergar a los usuarios de la Residencia Oriol y otros usos sociales, y el Convento de La Merced, demolido y construida una nueva edificación que contiene el Museo de la Semana Santa y las oficinas de las diversas cofradías y hermandades.

El futuro de los conventos

La falta de vocaciones es la primera dificultad que atraviesan estos edificios que se crearon cuando se podía contar por cientos el número de religiosos y religiosas que los iban a habitar. De momento se están manteniendo por haberse convertido en centro de acogida de otros religiosos y religiosas de avanzada edad o por haber recibido refuerzos procedentes de otros lugares de España o del resto del mundo. No obstante, no sería realista pensar que sus celdas volverán a estar llenas.

A esto hay que añadir las dificultades económicas por las que atraviesan y el enorme coste que supone el mantenimiento de tan singulares edificios. En la mayor parte de los casos, inmuebles con miles de metros cuadrados de edificación, muy castigada ya de por sí por el paso del tiempo.

¿Quién podría imaginar una Orihuela llena de admirables conventos vacíos y sin uso alguno?

Es necesario pensar en soluciones que puedan compatibilizar su principal finalidad, la religiosa, con la creciente demanda de un turismo de monasterios que no busca grandes habitaciones ni servicios de lujo porque el visitante va en busca de otro tipo de satisfacciones precisamente alejadas de la ajetreada vida actual.

La adecuación de unas pocas celdas en cada uno de los conventos sería una buena manera de comenzar y las administraciones públicas podrían apoyar económicamente esta transformación, así como prestar el soporte necesario para realizar una buena gestión. Además, podría ofertarse junto con la visita guiada a Santo Domingo, la Casa Natal de Miguel Hernández, el Velázquez y el Museo de Arte Sacro, y el Museo de Semana Santa.

La posibilidad de llevar esta operación a cabo está abierta desde hace tiempo y lo seguirá estando durante muchos años, pero se estará desaprovechando una gran oportunidad en caso de no hacerse. Orihuela dispondría de una oferta única, envidiable, sin parangón en toda España.

No perdemos nada, en cualquier caso, querido lector o lectora, habremos dado un pequeño repaso a la riqueza conventual de Orihuela que hoy por hoy también es difícil de igualar.