Tuvo la oportunidad el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de hacer un discurso de dimisión y despedida a la altura de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él y del dramático hecho de la muerte de 229 personas en la provincia de Valencia por la gran riada del 24. En vez de tratar de dar alguna clase explicación que diese un cierto alivio a los familiares de las víctimas, Mazón se fue echando la culpa de su inoperancia al Gobierno de Madrid, a los organismos que informan sobre meteorología y, de forma velada, a los familiares de las víctimas por haberse dejado enredar, según cree Mazón, por un insidioso Pedro Sánchez.

Una de las varias consecuencias que se pueden extraer de las dramáticas horas del 29 de octubre de 2024 es la inconsistencia que tuvo ese día el andamiaje de la Generalitat Valenciana y que, sospecho, ha tenido desde el primer día que Carlos Mazón, su equipo de consejeros y el resto de personal nombrado a dedo tomaron posesión del Palau de la Generalitat. Me refiero a que la tarde de la gran riada, a tenor de las declaraciones de la exconsejera Salomé Pradas, la investigación judicial de la jueza instructora y lo que se ha ido conociendo gracias a las investigaciones periodísticas del grupo Prensa Ibérica, la administración valenciana se desmoronó como un castillo de naipes ante una gran emergencia. Desaparecido el presidente de la Generalitat nadie supo tomar las riendas de la emergencia, nadie tuvo la capacidad de, como mínimo, coordinar un imprescindible catálogo de decisiones rápidas que hubiesen alertado de la gravedad de lo que se venía encima. Y no me refiero sólo al envío del mensaje de móvil a la población. Hablo de la coordinación con los alcaldes, con las autoridades sanitarias, con bomberos y Protección Civil todo ello desde varios días antes. La AEMET, tan denostada por el Partido Popular, llevaba una semana avisando.

Mazón, hace unos días. / Rober Solsona/EP

Hace más de 30 años, mi padre, Miguel Ull Laita, fue nombrado director provincial de sanidad de la provincia de Alicante en la última legislatura de Joan Lerma. Cuando había alerta por lluvias y no estaba en el despacho, algo que ocurría únicamente los fines de semana ya que como es lógico desde el lunes por la mañana hasta el viernes por la tarde estaba en su lugar de trabajo, recibía un mensaje en un busca que tenía en casa. De manera inmediata llamaba por teléfono a Protección Civil y al organismo competente de la Consejería con competencias de emergencias, dándose por enterado a efectos sanitarios de la alerta por fuertes lluvias. Mi padre era, por tanto, uno de los muchos responsables que estaban atentos, una pieza más del engranaje que se ponía en alerta ante la posibilidad de fuertes lluvias. Tiempo después aquel busca fue sustituido por un teléfono móvil que sólo utilizó para recibir llamadas, nunca para hacerlas, ya que afirmaba que el minuto de llamada era muy caro y pudiendo llamar desde casa o desde el despacho no iba a hacer gastar dinero a la Consejería de Sanidad. Siempre vestía traje y corbata y jamás se fue a comer a restaurantes con periodistas ni con colaboradores. Comía en casa todos los días y regresaba al despacho por la tarde.

El día de la gran riada falló Carlos Mazón pero también el resto de altos cargos de la Generalitat que no supieron ponerse al frente de un barco sin capitán. 4 horas en un restaurante un martes por la tarde, ¿a quién se le ocurre semejante despropósito? Y sus asesores más cercanos, viendo la que se avecinaba, ¿no se les ocurrió ir corriendo a El Ventorro para alertar a Mazón? Pues no, nadie lo hizo. Juan Ramón Gil, en su demoledor artículo de hace unos días publicado en varios medios del grupo Prensa Ibérica y con título El hombre que no supo reinar, hizo mención al grupo de amiguetes en que Carlos Mazón convirtió la Generalitat Valenciana. La cuchipandi lo llamó Gil con acierto. Mucho selfi por aquí, mucha mochilita a la espalda por allá pero cuando surgió un problema grave todos en sus casas metiditos o desaparecidos. O quizá debían estar comprándose americanas en Massimo Dutti. Y por favor, que termine ya esa bobada que puso de moda Mazón y sus amigos de la Generalitat de llevar zapatillas deportivas con traje y corbata.

Susana Camarero, en una imagen de archivo. / Ana Escobar / EFE

Susana Camarero, que es la actual presidenta en funciones de la Generalitat Valenciana (Dios nos ampare), la tarde y noche de la dana estuvo conectada 83 minutos al Cecopi. ¿Qué hizo el resto del día? Cuando el secretario autonómico de Emergencias le comunicó por mensaje a las 14:44 que los barrancos estaban a punto de colapsar, contestó con esta frase: “Jopé, si necesitas algo, nos dices”. Jopé, esa fue su respuesta.

Los actuales dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana han hecho buenos a aquellos políticos de Alianza Popular de los años 80 y 90, como Rodríguez de Miñón o Ramallo, que aparentaban 20 años más de los que tenían, con sus gafas de pasta y sus maletines de piel. Pero aunque tenían una clara raigambre franquista estaban donde tenían que estar y no se comportaban como jóvenes universitarios guays.