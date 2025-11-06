¿Quién construirá nuestras viviendas? La Formación Profesional en crisis

En el momento actual el problema de la vivienda está en boca de todos: somos conscientes de la importancia del derecho a una vivienda digna y que los precios no son accesibles para una gran mayoría de la población. Además, la calidad de la vivienda es cuestionada en multitud de ocasiones.

¿Quién construye nuestras viviendas?

Las viviendas y las edificaciones son construidas principalmente por los operarios de la construcción: ellos son los que realmente las ejecutan. Los técnicos, formados en las universidades, diseñan y coordinan los trabajos, pero es imprescindible una mano de obra cualificada.

En un pasado no muy lejano, la figura del aprendiz estaba generalizada. Se trataba de un joven que, junto a un “maestro” (un alarife), iniciaba un proceso de aprendizaje que generalmente duraba años y daba como resultado una persona bien formada y cualificada, capaz de realizar un buen trabajo; en definitiva, capaz de hablarles con palabras de afecto a los futuros propietarios, es decir, a todos nosotros.

Hoy los operarios de la construcción se forman en los institutos de Enseñanza Secundaria donde se imparten los diferentes ciclos formativos en Edificación. Es fundamental que esta formación sea realmente de calidad y responda a las necesidades concretas del sector de la construcción. Para que esto sea posible, es ineludible la figura del “maestro de obra”, el experto, el Alarife, figura que históricamente ha sido muy valorada y ha dado extraordinarios resultados.

La Formación Profesional se manifiesta en crisis en estos días por el trato que justo los expertos, encargados de formar a nuestros jóvenes para poder tener una buena mano de obra que construya buenas viviendas, reciben por parte de la administración pública. No obteniendo la misma consideración que otros profesionales en el campo de la educación, estos profesores se ven afectados por una significativa inseguridad laboral y un insuficiente salario en relación a la gran importancia de su labor.

En cambio, la contratación de estos profesionales que imparten docencia con base en su experiencia y conocimientos debería ser realizada, utilizando el poema de Joan Margarit, con palabras de afecto. Deberían tener muy buenos sueldos e instalaciones y medios adecuados para desarrollar su trabajo docente.

Si queremos dignificar la Formación Profesional, tendremos que comenzar con el diseño y desarrollo de una formación rigurosa basada en la figura del experto, el maestro de obra. El Real Decreto que recientemente ha publicado la Comunidad Valenciana no garantiza la buena contratación de expertos, dejando incluso la puerta abierta a que la docencia práctica la imparta un funcionario y contradiciendo el propio texto donde se enfatiza la experiencia en el sector productivo. Por otro lado, los expertos que durante décadas han impartido docencia no ven reconocida la experiencia desarrollada en las propias obras ni tampoco los trabajos realizados en los institutos, que son eminentemente prácticos.

Construcción de vivienda nueva en Elche / Áxel Álvarez

En el sector productivo la figura de un “buen operario”, de un “buen maestro”, es económicamente muy bien valorada, incluso por encima de técnicos con formación universitaria. Son esenciales para la buena construcción. La investigación realizada por el profesor Pascual Úbeda de Mingo en su momento sobre “Antropología de la Construcción” ayuda a comprender la complejidad del sector productivo y la necesidad de una alta cualificación de los actores implicados.

Mi experiencia en la docencia en Formación Profesional me hizo comprender la importancia del experto en todo tipo de ciclos formativos y en concreto en los relacionados con la Edificación. Recuerdo que los estudiantes estaban admirados por sus profesores expertos, por la experiencia, por el conocimiento y también por su personalidad, vocación, autoridad y amor a las cosas bien hechas. Recuerdo que hace treinta años implantamos en el llamado “territorio MEC” el primer ciclo formativo de construcción, con tres expertos (un maestro de obra, un albañil y un pintor restaurador) que venían del sector productivo. Las clases con ellos se alargaban hasta altas horas de la noche, nadie quería irse a casa, el aprendizaje fue tan intenso que una vez acabada la formación todos los estudiantes se integraron fácilmente en el mundo laboral. Algunos de ellos son actualmente profesores expertos en ciclos formativos de Edificación.

La otra cuestión que debe ser incluida en los procesos de selección es la valoración de una formación reglada en el sector, precisamente para poner en valor los títulos que la propia Generalitat otorga. Ningún universitario se formaría si después no se exigiera una titulación para poder ejercer la profesión e impartir docencia. Formación reglada y experiencia es la combinación que debe contemplarse en dichos procesos de selección. El número de estudiantes en ciclos formativos de Edificación a nivel nacional y local es absolutamente insuficiente, se forman muchísimos más técnicos universitarios que operarios, cuando la necesidad laboral es todo lo contrario.

No solo existe el peligro de una mala construcción no teniendo una buena mano de obra cualificada, sino que además los riesgos de accidentes laborales son muy superiores cuando no hay formación. El sector de la construcción necesita abundante mano de obra cualificada formada en los centros reglados y en estos centros de formación profesional son necesarios los expertos como la figura mas relevante de dicha formación.

La administración pública debe dar respuesta decidida a esta realidad, mejorar sustancialmente las condiciones laborarles de los profesores expertos, potenciar la formación en edificación y propiciar la puesta en valor de los títulos que emite en los ciclos formativos en general y en particular en los de Edificación.