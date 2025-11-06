El franquismo, una dictadura sin excusas

Este año, en este mes, se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador Franco. Medio siglo después, sorprende y preocupa constatar que una parte significativa de la sociedad española, en especial entre los varones jóvenes, percibe su dictadura con indulgencia, cuando no con añoranza. Ante este fenómeno, la historia tiene la obligación de recordar lo que fue el franquismo en su esencia: una dictadura nacida de la violencia, sostenida por el miedo y legitimada mediante la mentira. Este artículo, el primero de tres, examina la naturaleza del régimen, sin concesiones ni atenuantes. Cincuenta años constituyen una distancia suficiente para afirmarlo sin ambages: su régimen fue una dictadura implacable, edificada sobre la represión y el silencio, sin orden verdadero ni reconciliación posible.

Franco no fue el “salvador de la patria”, sino un militar ambicioso que quebrantó la legalidad republicana para imponer un poder personal y autoritario. La guerra civil no fue su consecuencia, sino su instrumento. Aquel conflicto destruyó un país y erigió una pedagogía del terror: fusilamientos, cárceles, exilios y censura. La España que emergió en 1939 fue una nación mutilada, empobrecida y sometida.

Muchos de los “logros” atribuidos a la dictadura, que tanto destacan los nostálgicos por intereses espurios o por ignorancia, no son sino mitos basados en falsificaciones históricas. El más extendido, el de que la dictadura trajo “el orden y la paz” es buena muestra de ello. La “paz franquista” fue la del miedo, la de las delaciones y la de la vigilancia moral del confesionario. Miles de familias ignoraron para siempre el paradero de sus muertos. Esa represión no fue un exceso inicial, sino el fundamento moral y político del régimen. Franco gobernó no desde la autoridad legítima, sino desde el miedo y la obediencia impuesta.

Su supuesta neutralidad en la Segunda Guerra Mundial fue también oportunista. Franco simpatizó con Hitler y Mussolini, envió la División Azul y colaboró con el Eje mientras creyó posible su victoria. Solo cuando el desenlace fue evidente se reinventó como aliado útil de Occidente.

Tampoco resiste examen el mito del “milagro económico”. El crecimiento de los años sesenta no fue fruto del genio del dictador, sino del tardío abandono de la autarquía y de la apertura forzada al exterior. España se modernizó a pesar del franquismo, no gracias a él. Y en cualquier caso conviene recordar que ninguna mejora material puede justificar la negación sistemática de las libertades y de la dignidad humana.

Eso sí, la dictadura franquista fue clerical, patriarcal y represiva. Una dictadura que redujo a las mujeres al hogar, subordinó la enseñanza a la doctrina católica, disciplinó a los obreros y castigó toda disidencia. Fue un régimen que convirtió la obediencia en virtud y, a través de la Iglesia y la censura, enseñó a generaciones enteras a callar, a obedecer y a temer. En la actualidad, la figura de Franco persiste más como símbolo que como realidad histórica. Lo preocupante no es su persona, sino la permanencia de sus huellas: el temor a la memoria, la confusión entre patriotismo y obediencia, y la tolerancia frente a la injusticia.

La democracia española se edificó sobre un pacto de silencio, pero su consolidación no puede sustentarse en la desmemoria. La historia, lo he recordado varias veces en este medio, no absuelve ni condena: explica. Y al explicar el franquismo, no hay excusas posibles. Fue una dictadura contra la libertad y contra la dignidad del ser humano. Recordarlo no es un gesto de revancha, sino un acto de higiene democrática.