¿Qué es la asertividad?

Cuando una persona tiene facilidad para comunicarse con otros y desarrolla formas de comportamiento en positivo para resolver las cosas en lugar de complicarlas más, o buscar formas para enredar un conflicto, se dice que tiene el don de la asertividad, que es uno de los valores más reconocidos que puede tener el ser humano.

Las personas cuya autoestima es elevada tienden a desarrollar un mayor grado de asertividad en tanto en cuanto se ven capaces de comunicarse con los demás para resolver los problemas. No solo los propios, sino, también, los de los demás. Quienes no son asertivos les da igual los problemas de los demás, y tienden a mirar hacia otro lado cuando alguien sufre, aunque sea una persona de su propio entorno, lo que no deja de ser sorprendente.

La persona con asertividad cuenta con gran habilidad de comunicación para expresarse de manera eficaz y respetuosa, pero no solamente desde el punto de vista intelectual, sino para descender a cualquier terreno para que le entienda todo el mundo.

Y es que hay personas con inteligencia, pero que no son nada asertivas y esto les hace ser menos competitivos y menos apreciados y valorados en el terreno profesional, porque ser inteligente se contrarresta negativamente con no ser asertivo y esto le hace perder valor en el terreno profesional, porque en la empresa y en la administración son muy valoradas las personas con asertividad que tienen ese don de comunicación y de socializar, además de ser inteligentes y hábiles en sus relaciones.

Quien no es asertivo solo mira hacia sí mismo y las decisiones que toma lo hace solo en la medida que a esta persona le interesa, no teniendo en cuenta si sus decisiones causan un mal o daño a alguien. Toman las decisiones mirando tan solo su objetivo personal y lo que les atañe a ellos mismos en el momento de tomar una decisión. Pero esto a la larga le pasa factura a la persona que no es asertiva, dado que va creando a su alrededor una red de víctimas y perjudicados que no hablarán bien de aquél cuando se le pregunte acerca de cómo es la persona no asertiva que va actuando solo en su beneficio propio y que solo se relaciona con quien le interesa y de quien pueda obtener algún provecho.

En la década de 1940 Andrew Salter definió la asertividad como un rasgo de personalidad y pensó que algunas personas la poseían y otras no. Y se ha señalado que es un don que se puede ir aprendiendo en la medida que una persona sea consciente que no es asertiva, sino todo lo contrario y trate de ir limando este problema personal.

En Estados Unidos se realizaron investigaciones acerca de la ansiedad social y sus tratamientos. En 1971 Marsall inserta la asertividad al cuerpo de las habilidades sociales con el método estructurado de entrenamiento para aquellas personas que no eran asertivas para buscar fórmulas de aprendizaje para mejorar el comportamiento de quien no lo es y se le dice que debía cambiar de forma de actuar no solo con los demás, sino consigo mismo, porque no ser asertivo es un grave defecto que se arrastra toda la vida.

Pero para intentar ser asertivo y rectificar si no se es hay que empezar por reconocer que una persona no es asertiva para entrar en el método de querer ir cambiando y de tratar de comprender lo que a los demás les puede molestar acerca de su forma de comportarse. No obstante, el problema que tienen las personas no asertivas es que difícilmente van a reconocer que lo son, y, por ello, también difícilmente van a tratar de resolver ese problema personal de comportamiento que tienen.

Es cierto que la asertividad se tiene como valor de las personas que pueden disfrutar de esta ventaja en su forma de comportarse, porque es un valor muy apreciado en el ser humano, y, sobre todo, en el terreno laboral porque son personas que rinden mucho más en su trabajo, son más productivas y lo que llevan a cabo tiene una enorme calidad, porque no tratan solo de hacer su trabajo, sino que quieren hacerlo bien.

El carácter asertivo de una persona incorpora un valor de gran “anclaje” profesional y personal y las empresas en sus entrevistas de trabajo o de búsqueda de personas para incorporarlas a sus puestos de responsabilidad, o en cualquiera de los que trabajan en la misma, seleccionan a quienes demuestran una gran asertividad y que aportan ese valor que añadir a la empresa para la que van a trabajar. Sin embargo, quienes no disponen de la misma tendrán dificultades, porque el ego personal supone un defecto evidente que es claramente perceptible. Por ello, más asertividad en la sociedad y más personas asertivas que aporten a la sociedad más valor y soluciones que aquellos que lo que quieren es restar. Incluso aunque no sean conscientes de ello…