Cíclopes, lestrigones y karaokes

Uno de los primeros artículos que nuestra madre publicó en este periódico, alrededor del año 1993, tomaba como punto de partida un acontecimiento curioso. Ella se había enterado de que empezaba a causar furor en España un aparato japonés capaz de procesar la voz de las personas corrientes para que, al cantar, sonara igual que la de los cantantes famosos –ese fue el rumor en aquel momento, cuando solo unos pocos habían probado ese invento llamado «karaoke»–. De la perplejidad pasó a la indignación. Pluma en mano, alineó su caballería argumental para defender algo que ella consideraba importante: que nadie debería ocultar, enmascarar o avergonzarse de su propia voz. La metáfora estaba servida. La voz de cada uno, la visión personal, el modo de sentir o hacer, las creencias, la manera de ser… Para alguien que había nacido en un mundo sin electricidad y que había pasado la mayor parte de su vida bajo una cruda dictadura –política, intelectual y espiritual–, eso de una máquina «suplantadora de voces» sonaba realmente mal. Le sonaba, seguramente, a invención orwelliana, algo así como una apisonadora que alisaba las diferencias, la manera de ser y de actuar de cada uno y, lo que es mucho peor, con el beneplácito y la satisfacción de los aplanados.

La defensa de la individualidad y del valor de la propia mirada fue uno de los tópicos más recurrentes en la labor periodística de nuestra madre. También lo fue en su faceta como novelista (inédita). Estoy seguro de que muchos de sus alumnos y de sus amigos recordarán ese componente en su discurso: encuentra tu camino, ese que debe ser largo, y, por favor, no temas ni a cíclopes ni a lestrigones. Ya sabéis.

Ahora bien, encontrar la mirada propia es cada vez más complicado. Cada día amanecemos con un nuevo invento que tiene la capacidad –no el poder– de aplanar nuestro pensamiento y nuestra forma de sentir. Crecen las redes sociales, crecen las inteligencias artificiales, crecen los dispositivos que, bajo el pretexto de hacernos la vida y la comunicación más fluida, estrechan nuestra experiencia del presente, el aprendizaje vital, el criterio y pueden –depende, en última instancia, de nosotros– deformar nuestra mirada y nuestra voz ante cuestiones realmente importantes. Nos invaden «los karaokes».

Por todo esto, para recordar el trabajo de Lola Peiró de modo coherente, el pasado mes de octubre elevamos al pleno del Ayuntamiento de Elche una solicitud de declaración institucional para la creación de un premio a la escritura de artículos de opinión en su memoria, con periodicidad anual y dirigido a jóvenes que estén cursando bachillerato o ciclos formativos en centros educativos de titularidad pública de Elche. El premio será doble: por una parte se premiará a los escritores; por otra parte, los centros educativos de los estudiantes ganadores recibirán una ayuda que será destinada íntegramente a la mejora o mantenimiento de su biblioteca. Finalmente, hemos solicitado de modo explícito en la declaración que la organización, gestión, colaboración y establecimiento de este premio no genere derecho a cobros, incentivos, comisiones o remuneraciones por parte de las personas o entidades vinculadas a la puesta en marcha del premio y que los fondos destinados a la realización de esta actividad se destinen exclusivamente a los fines indicados más arriba.

La clave de la transformación positiva de la sociedad se encuentra en el sistema educativo –se lo oímos decir a ella millones de veces–. El proceso educativo permite crear una mirada propia a través de la escucha, la comprensión y la expresión de la opinión. Sin duda, la lectura y la escritura son los dos elementos seminales en ese proceso de crecimiento individual, de sensibilización y de ganancia personal –por lo tanto, colectiva–.

A los miembros del pleno que, por unanimidad, han aprobado la propuesta de declaración institucional, queremos dar las gracias. Nos sentimos muy agradecidos con Héctor Díez, del grupo del PSOE, que estableció una línea de comunicación con la familia para ceder su conocimiento, su entusiasmo y su ayuda a la hora de dar realidad a esta propuesta. También queremos dar las gracias a Pablo Ruz y a Óscar López, del grupo del PP, por su sensibilidad y su grata acogida ante la idea. Y, cómo no, a todos los amigos, colaboradores, antiguos alumnos y antiguas alumnas que habéis insistido en la necesidad de realizar un acto dedicado a Lola Peiró, nuestro agradecimiento.

Esperamos que esta iniciativa nos permita reunirnos en muchas ocasiones futuras para recordar su trabajo mediante un acto constructivo, útil y, por ese motivo, hermoso.

Firman esta tribuna también los hermanos de Ana García Peiró: Ignacio, Mirentxu y Josemi