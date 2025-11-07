«Sonríe, ya viene el cambio», pero quien sonríe es Vox

“Sonríe, ya viene el cambio.” Ese fue el lema con el que el Partido Popular pidió la confianza del pueblo valenciano. Pero hoy, la sonrisa se ha convertido en un gesto amargo. El cambio que prometieron ha traído parálisis, sometimiento y muertes. Porque quien de verdad sonríe no es la ciudadanía, sino Vox y PP haciendo todo tipo de equilibrios para seguir manteniéndose en el poder sin ninguna vocación de servicio público, que es lo primero que se presupone a quienes ostentan cargos públicos.

La DANA del 29 de octubre que azotó la Comunitat Valenciana fue la prueba más dura —y más triste— de lo que significa tener un gobierno sin vocación de servicio de público.

Mientras los municipios se anegaban, mientras las familias lo perdían todo, Mazón y su Consell brillaron por su ausencia. No hubo anticipación, ni prevención, ni alerta a la población. Y, a día de hoy, Mazón no ha pedido perdón a las víctimas ni se han reunido con ellas.

Y cuando la tragedia dejó un balance de 229 víctimas mortales, el silencio del presidente y de su gobierno fue tan ensordecedor como la propia riada. La Comunitat Valenciana lloraba y su gobierno no estaba.

Ese es el verdadero rostro del “cambio” que prometieron: un gobierno ausente, incapaz de dar la cara, más pendiente de contentar a Vox que de proteger a su gente.

No se puede gobernar una tierra si no se cree en ella. No se puede reconstruir lo que se ignora.

Y este Partido Popular, negacionista del cambio climático y rehén de la ultraderecha, no cree en la emergencia que vivimos ni en la ciencia que podría salvar vidas. Por eso no hay gestión, ni planificación, ni prevención. Solo improvisación y propaganda.

El PP ha demostrado que no tiene proyecto. Si su proyecto es ejecutar la agenda fascista de Vox, recortar en igualdad, censurar la cultura y negar el cambio climático, entonces no es un proyecto para la ciudadanía valenciana, sino una traición a todo lo que representa esta tierra: solidaridad, progreso y libertad.

La Comunitat Valenciana no puede seguir en manos de un gobierno que gobierna por inercia, ni de un Partido Popular que desaparece cuando más falta hace.

Por eso, ha llegado el momento de convocar elecciones.

Convocar elecciones no es un capricho, es un deber democrático. Porque nuestra tierra necesita un gobierno presente, preparado y comprometido con la vida de las personas.

Un gobierno que mire al futuro, que defienda los servicios públicos (sanidad, educación, bienestar social…) que adopte medidas contra la emergencia climática, que defienda valores de justicia social, para alcanzar la igualdad de oportunidades, que crea en la ciencia.

Un gobierno que esté, que responda, que lidere, que cuide a las personas ante las adversidades, que ponga todos los medios y que tome decisiones en los momentos más críticos.

Ese gobierno solo puede venir del PSPV-PSOE, con Diana Morant al frente. Porque Diana representa lo que PP no es: liderazgo, gestión y empatía. Ella simboliza la Comunitat que avanza, la que cree en la innovación, en la sostenibilidad, en los derechos y en la justicia social.

Mientras el PP se agarra al sillón sometido a Vox - que es quien dicta las políticas desde la sombra-, el PSPV ofrece proyecto, visión y estabilidad.

Frente a la ausencia, presencia.

Frente a la sumisión, liderazgo.

Frente al desastre, futuro.

La Comunitat Valenciana no puede permitirse seguir gobernada por la inercia, la negligencia y la obediencia a la ultraderecha. Necesitamos volver a decidir, volver a confiar en un proyecto legitimado en las urnas que crea en las personas.

Porque no se puede acometer aquello en lo que no se cree y el Consell de Partido Popular y del presidente en funciones, el señor Mazón, ha demostrado que no cree ni en el cambio climático, ni en la igualdad, ni en la gente.

Por eso, sí: ha llegado el momento de devolver la palabra a la ciudadanía. De convocar elecciones y abrir un nuevo tiempo político. Un tiempo en el que la sonrisa no sea un eslogan vacío, sino la expresión sincera de una tierra que se levanta y mira al futuro con esperanza. Un tiempo liderado por quien tiene proyecto, credibilidad y compromiso: Diana Morant y el PSPV-PSOE.

Solo así volverá la confianza. Solo así volverá la sonrisa de verdad.