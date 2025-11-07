Trump pincha en hueso

La ciudad que dio al mundo a Donald Trump ha elegido el martes a un socialista demócrata y recién llegado a la política como su próximo alcalde: Zohran Mamdani. Será el primer musulmán y milenial en dirigir la ciudad.

Mamdani, de 34 años, quien durante la campaña ha hablado de su fe, sus raíces indio-ugandesas y su activismo propalestino, ha acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza y ha afirmado que el país no debería existir como un Estado judío confesional oficial. (También ha condenado el ataque de Hamás del 7 de octubre). Ha movilizado a más vecinos, y ha obtenido más del 50 % de los votos. Ha derrotado a Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York que se postuló como independiente después de que Mamdani lo derrotó ampliamente en las primarias demócratas, y también a Curtis Sliwa, el candidato republicano. Donald Trump apoyó al demócrata Independiente Cuomo y ha amenazado con retirarle la financiación federal a la ciudad. Nada de esto le ha servido.

El ganador de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. / YUKI IWAMURA / AP

Mamdani ha hecho de la asequibilidad un tema central de su campaña: guarderías infantiles universales y gratuitas, autobuses gratuitos para todos, congelación de alquileres durante cuatro años para los apartamentos de renta estabilizada. Necesitará una amplia coalición política para lograrlo. Los críticos señalan su escasa experiencia en el gobierno. Trump se ha referido a él como «mi pequeño comunista» y después de la derrota frente a Xi Jinping se le han juntado unas cuantas: la primera y principal la Alcaldía de Nueva York; pero, además, los candidatos republicanos y trumpistas han sido derrotados también en las elecciones para gobernadores de Virginia donde dos demócratas moderadas como Stemberg, -que tiene como vicegobernadora a una musulmana- y Sherrill, en Nueva Jersey, han derrotado a los MAGA. No menos importante es la victoria del gobernador de California en el referéndum para la nueva división de los distritos electorales en el estado demócrata.

Mientras el presidente celebraba una fiesta en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, esta semana ha batido su propio récord de días de cierre del gobierno federal en que los funcionarios no han cobrado -excepto los de seguridad y defensa- porque no hay presupuesto aprobado. Como consecuencia del cierre del gobierno federal se ha quitado la cartilla de alimentos porque el gobierno no ha querido incrementar los créditos en esa partida, la del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) son los «cupones de alimentos» que reciben 42 millones de norteamericanos. Personas con muy bajos ingresos, ancianos y antiguos combatientes, en su mayoría. Antes de final de año se acaba el crédito para el Obamacare con lo que otros cuantos millones se quedarán sin seguro sanitario.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / Lukas Coch/AAP/dpa

La batalla ideológica más relevante la tiene la semana que viene del 10 al 13 de noviembre. En esas fechas se reúne la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) y en la misma uno de los puntos del orden del día es la elección del nuevo presidente y vicepresidente de la Conferencia. La Conferencia Episcopal está polarizada en torno a unos temas básicos como la política migratoria de Trump, el medio ambiente, la pobreza, el aborto, la cultura sexual y los problemas de género. León XIV, el primer pontífice norteamericano de la historia reclama a los obispos estadounidenses mayor firmeza contra las políticas anti-inmigración de la administración Trump, y cuestiona a los provida que defienden la pena de muerte y condenan el aborto, pero no defienden a los migrantes. El cardenal de Chicago, Blaise Cupich, ha lanzado varias andanadas contra la política de deportación de inmigrantes de Donald Trump por las redadas que las fuerzas federales llevan a cabo en parroquias y escuelas católicas. «Las familias están siendo destrozadas. Los niños viven con miedo y las comunidades se ven conmocionadas por las redadas y detenciones migratorias». También a los inmigrantes sin documentos a los que se refirió directamente el cardenal de Chicago. «Los estadounidenses no deben olvidar que todos venimos de familias inmigrantes. Ustedes son nuestros hermanos y hermanas. Estamos con ustedes».

Entre los 10 candidatos para la presidencia de la USCCB hay unos claramente trumpistas como Sample arzobispo de Portland; otros de la escuela del papa Francisco como Flores (Texas), Weisenburger (Detroit), o Pérez (Filadelfia). Otros menos amigos de confrontar y más de pactar, alineado con el papa León XIV como Barron, de Los Angeles. La conferencia norteamericana es influyente y una de las más ricas. Francisco tuvo varios enfrentamientos, por eso es muy importante esta elección tanto para Trump como para el Vaticano.