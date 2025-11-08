─Estoy leyendo una historia para no dormir, Pa.

─Cuéntame.

─Se trata de una enfermera del centro de salud de Santurce, en Vizcaya, que durante año y medio simuló haber vacunado a 400 niños. Pero en vez de vacunas les daba una palmadita a las criaturas. La fiscalía inicialmente solicitó una pena de 7,5 años de prisión, pero finalmente fue absuelta por la eximente de trastorno psiquiátrico grave.

─La señora probablemente tendría un problema mental, pero ha generado un problemón de salud pública, al no haber vacunado a 400 niños de enfermedades perfectamente prevenibles. No quiero ni imaginar lo que pensarán sus padres.

─Pues habrá de todo, Pa. Porque en la tierra se está poniendo de moda el antivacunismo.

─¿Perdón?

─Sí. Cada vez hay más personas que desconfían de las vacunas.

─Y eso, ¿cómo es posible?

─Porque son personas, en general, sin mucho sentido crítico, que valoran más la información de las redes sociales, originada en fuentes de dudosa fiabilidad, que la opinión científica bien sustentada.

─A mí me parece escandaloso. La vacunación es uno de los pilares de la medicina moderna que ha demostrado, repito, demostrado repetidamente, su eficacia y su utilidad. Gracias a las vacunas, cada año se salvan entre 3,5 y 5 millones de vidas y se reducen los riesgos de contraer enfermedades graves.

Junto con el acceso al agua potable, las vacunas son la medida de prevención más efectiva de la historia.Los humanos han conseguido erradicar la viruela, reducir extraordinariamente muchísimas infecciones y alargar significativamente la expectativa de vida gracias a ellas, a los antibióticos y a la mejora de la higiene en la sociedad. Y eso es no es opinable, es demostrable.

─Pero cada vez hay más personas que dan más importancia a la opinión del youtuber iletrado, del Miguel Bosé de turno ─que debería meterse en sus asuntos y opinar de lo que conoce─ frente a la evidencia científica, a los consejos de sus médicos y de la comunidad científica, que estudia con minuciosidad y rigurosidad cada uno de los temas relacionados con la salud.

─Este es un problema social, pero el daño que genera la ignorancia de los padres se transmite a los hijos. Actualmente estamos asistiendo a un rebrote de ciertas enfermedades infecciosas fácilmente prevenibles por la ausencia de las vacunas. Eso debería ser perseguible desde el punto de vista penal. La suerte que tienen esos ignorantes es que sus hijos están protegidos por el efecto comunitario que tiene el que el resto de los niños estén vacunados. Pero claro, son demasiado ignorantes hasta para entender esto.

─¿Qué hacemos Pa? ¿Enviamos al ángel exterminador para acabar con los ignorantes que no vacunan a sus hijos como hicimos con los primogénitos de los egipcios que no dejaban salir a los judíos?

─No me tientes, JC, no me tientes.