En ocasiones nos puede parecer mentira que el mundo siga rodando, sin que se quiebre y salte en pedazos. Miremos para donde miremos nos asaltan las sospechas, sentimos amenazas veladas, olfateamos conspiraciones, nos sentimos sobrecogidos por las catástrofes que pensamos que son, de alguna forma, provocadas, intuimos que el mundo se confabula contra nosotros y somos incapaces de dar una explicación racional.

No, no nos hemos vuelto locos, tranquilos, seguramente los acontecimientos tal y como son relatados, la vertiginosidad de la información y las maldades de algunos, puede que nos lleven a tener esas sensaciones. Pero es del todo razonable que, de cuando en cuando, sintamos el aliento de las maquinaciones en nuestro cuello como si vinieran a por nosotros.

Las conspiraciones circulan, sobre todo por Internet, dando todo lujo de explicaciones sobre el gran complot mundial, mezclando y manipulando medias verdades con mentiras. Los atentados terroristas como el de las Torres Gemelas, o los de Madrid y Londres, las pandemias y muchas de las guerras, son objeto de conspiraciones.

Son muchos y variados los secretos guardados por los gobiernos del mundo, incluidos los del Vaticano, algunos de ellos aireados por Julián Assange (propietario de Wikileaks.org), que no han llegado a tener mayor repercusión que la conseguida por la difusión que desplegaron los medios de comunicación, acallándose en muy poco tiempo.

Conspiraciones / INFORMACIÓN

Si somos o no víctimas propiciatorias de una conspiración mayúscula universal sigue siendo parte de la zona oscura de la humanidad. La llamada teoría de la conspiración es una construcción popular de dudosa consistencia, dado que se apoya en argumentos licenciosos, de poca credibilidad objetiva, pero que mantienen vivas muchas de las expectativas de grupos de ciudadanos que no dan una explicación razonable a miles de hechos abracadabrantes que concurren en el espacio y en el tiempo.

A pequeña escala, también nos empeñamos en buscar confabulaciones para darle explicación a muchas de las perversiones de la que somos objeto en nuestra vida cotidiana. Miramos de reojo al grupo de compañeros, escudriñando al más sátrapa para darle el dudoso honor de liderar el complot contra nuestros intereses, por envidias, por venganzas o por divertimentos.

Mientras que no se pase a mayores y no consigan que volvamos la cabeza a cada paso que damos, las cosas no se salen de madre, pero cuando nos trasformamos en unos paranoicos incorregibles con manías persecutorias y pensando que el mundo está contra nosotros, la cosa pinta mal.

Una confabulación bien urdida es prácticamente imposible de destapar, por eso se suelen quedar en puras y simples quimeras. Parece que, en el fondo, no sabemos vivir sin la sensación de que somos perseguidos.