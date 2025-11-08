Defender las aceras

Desde hace demasiados años, los vehículos han determinado en buena medida las políticas urbanas y el diseño de las ciudades, arrinconando a los peatones como algo secundario. Basta contemplar los cascos antiguos de muchos municipios repletos de aceras estrechas, casi testimoniales, en las que es difícil caminar y con frecuencia hay que hacerlo por las calzadas, sorteando coches y esquivando otros vehículos.

El derecho a la ciudad y la recuperación de una movilidad a escala humana que otorgara protagonismo a las personas llevó a dar valor a las aceras, haciéndolas más amplias, protegiéndolas con bolardos, elevándolas de las calzadas y dotándolas de árboles y pavimentos adecuados.

La infraestructura peatonal ha tomado valor como un elemento fundamental para la convivencia comunitaria, la comunicación espacial y los desplazamientos a medida de las personas, pero también para facilitar el paseo, el disfrute de los espacios públicos, el encuentro y las interacciones sociales y comerciales que, en definitiva, son elementos fundamentales para hacer ciudad.

El nuevo carril bici de la Explanada genera confusión entre usuarios y peatones / Rafa Arjones

Las aceras se convirtieron en el espacio público fundamental para la vida urbana, lugares por los que nos desplazamos a pie, nos comunicamos con otras personas, paseamos, conversamos con otros acompañantes, salimos con nuestros familiares y amigos o nos sirven para acudir a los comercios y establecimientos en los que adquirimos los productos y bienes que necesitamos.

Las personas mayores que precisan pasear utilizan las aceras como espacios seguros para transitar por ellas, al igual que las familias que salen con sus hijos a la calle y se dirigen a parques, jardines y juegos infantiles.

Los peatones dan humanidad a nuestros barrios, realzando las ciudades al invitar a disfrutarlas a pie y con calma. Hasta el punto de que una buena ciudad es aquella en la que existe un espacio peatonal de calidad, protegido de los vehículos y donde estos no desplazan a las personas ni invaden sus zonas reservadas.

Defender las aceras

Sin embargo, en los últimos años las aceras se han convertido en un espacio cada vez más peligroso, ocupado por vehículos de distinta naturaleza, que invaden ese lugar reservado a las personas, poniendo en peligro incluso su integridad. Vehículos de Movilidad Personal (VMP) también llamados patinetes, algunos de ellos trucados que alcanzan altas velocidades y juegan a surfear entre las personas; bicicletas, en algunos casos con motores eléctricos; e incluso a veces motocicletas, han tomado las aceras y circulan por ellas de manera habitual, robando ese espacio a las personas y, lo que es peor, poniendo incluso en peligro su integridad, como ya se ha comprobado en no pocas ciudades donde se han sucedido graves accidentes, incluso con consecuencias mortales.

Todo ello se ve agravado por la instalación de carriles bici sobre muchas aceras a costa del peatón, un grave error que, con la excusa de una movilidad más sostenible, ha robado espacio y protección a las personas en un lugar creado para una movilidad humana. Sin olvidar la instalación creciente de terrazas que parecen tener muchos más derechos que las personas y, en no pocas aceras, desplazan a los peatones a pasillos angostos por los que transitar a duras penas.

Motos, patinetes y hasta un Ferrari en un paseo "peatonal" de Alicante / INFORMACIÓN

Es así como, en barrios envejecidos con calles estrechas, muchas personas mayores tienen miedo a salir a la calle, al igual que no pocas madres y padres cuando llevan de la mano a sus hijos y soportan con miedo que algunos de estos vehículos pasen muy cerca de los pequeños de manera temeraria. Por no hablar de quienes tienen dificultades de movilidad y necesitan andadores, viendo como son sorteados una y otra vez por patinetes y bicicletas.

Y todo ello con absoluta impunidad, poniendo en peligro a los viandantes y vulnerando lo establecido por el Reglamento General de Circulación que a través de una instrucción de 2019 prohíbe la circulación de patinetes por las aceras que fue posteriormente confirmado por la Ley de Tráfico de 2022, así como las ordenanzas municipales de circulación de vehículos, sin que haya vigilancia, sanciones o controles suficientes por la policía municipal en la ciudad o traten de mantener una presencia activa en aquellos lugares donde estas conductas son más incívicas y peligrosas.

Toca reivindicar las aceras para los peatones, exigiendo a los responsables municipales que velen por los derechos de las personas que por ellas transitan, mucho más vulnerables que los vehículos que las ocupan de manera imprudente, poniendo en riesgo su integridad. Al mismo tiempo, lo que antes eran situaciones anecdóticas y excepcionales se han convertido en una generalidad que encontramos habitualmente en nuestras ciudades y barrios ante la ausencia de vigilancia y presencia de la policía local, dando pie a situaciones de verdadero peligro que, en no pocos lugares, han causado accidentes con víctimas.

La necesidad de avanzar hacia ciudades más amables y ecosistémicas, junto a la extensión de planes de movilidad urbana sostenibles y de estrategias de accesibilidad peatonal como políticas de apoyo a los viandantes, exige en estos momentos de acciones decididas para defender a los peatones frente a esta invasión descontrolada de vehículos que ocupan el espacio de las personas. Y ello pasa por salvaguardar unas aceras convertidas en lugares de peligro para los peatones.