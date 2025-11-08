La democracia es robusta

Sin aparente mucho interés ha salido publicada la autobiografía del Emérito, ejemplarizando una vez más, la amplitud que vivimos dentro de nuestro sistema político que, por mucho que la muchedumbre vocifere, es reconocido internacionalmente, legal y firme.

Nuestra Carta Magna, sistema político y la institucionalidad democrática son, en contra de la peligrosamente creciente oclocracia, formas sistemas fiables, firmes y robustas ante quienes pretenden dar caza y derrocarlas.

Hace ya casi cincuenta años del movimiento universal que nuestra sociedad, unida y sin prejuicios contra el extremismo político dictatorial, nos condujo a la democracia, entre purgas y luchas de poder removidas entre el maremágnum del entierro del dictador y su sistema. Este afán de entendimiento y la cobertura de la "Unidad Militar Democrática", apoyada por el Departamento de Estado Norteamericano, velaron por la concordia española, con todos sus representantes democráticos. No fue fácil: el recuerdo del peso de los barones del pasado, los asesinatos diarios perpetrados por los renegados grupos terroristas independentistas o el riesgo de golpes de Estado seguían planeando en el colectivo común: otra guerra civil era factible. La llamada Transición no fue un plácido paseo, tampoco doblegaron la cerviz los supervivientes del viejo régimen, ni hicieron comprender a los politólogos desterrados tras la contienda civil española que sus ideologías eran espurias y conflictivas.

Ahora se están desempolvándose caducas ideologías de confrontación, enarbolando viejos estandartes que ondean casposos eslóganes, abogando por las "trincheras o las barricadas" y, entre unos y otros, España comienza de nuevo a heder a rancia naftalina. Tratan de generar un nuevo hegemón nacional que, según los extremistas de un lado u otro inciden en impostar, cortando y trinchando con petulancia, con arrogantes maneras y sucia codicia, por reaparecer cuales nuevos y álgidos tótems libertadores de España, cuando lo cierto es que no son sino una amalgama, de grotescos espantapájaros. Un movimiento popular acaecido hace una década, promovió una sacudida que hizo temblar a los apoltronados políticos españoles, supuestos representantes y servidores del pueblo, pero los autoerigidos nuevos jefes de tribu, aprovecharon el momento para purgar las reivindicaciones sociales, acercándolas a sus máximas ideologías, ridículas, extremas y anacrónicas, creyendo eran los únicos que tenían voz, pero no calcularon que toda acción tiene su reacción pues sus voceríos despertaron la pesadilla de la ya amortajada momia ideológica contraria extremista. Los fósiles volvieron a la vida, reventado la convivencia y paz social.

La Policía carga contra los manifestantes al concluir el discurso de Vito Quiles en la Universidad de Alicante / Rafa Arjones

Esta estupidez ha creado una multipolaridad desequilibrada, la hegemonía bipolar española, que siempre ha jugado con la baraja marcada de los oportunistas partidos independentistas, se desconfiguró atrayendo inestabilidad y carencias para y por el pueblo que los votó.

El pueblo no tiene al Gobierno que se merece, esto es una falacia. Son quienes nos representan en las cámaras y administraciones nuestro propio reflejo, un gólem que la propia sociedad crea en su día a día de discordia hiriente, odio ignorante y ególatra geocentrismo.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, pero éste parece estar al borde del suicidio por inacción o por exceso de ira y resentimiento. La dopamina de la felicidad la ha consumido alejándola de la alegría que proporciona la libertad, pensamiento crítico y tolerancia. Ya no valen los nuevos modelos de telefonía, las telenovelas de plataforma, ni la lectura de rotativos y literatura de ensayo verdadero, sólo interesa aferrarse a los hechos que sus instintos más primitivos le alimentan, aunque esto cueste cancelar la libertad de expresión y cátedra, quitar vendas y sumirse en largas colas en espera de recoger, en un bote mugroso, algo de las míseras sucias sopas de huesos, pellejos y gorgojos que tanto han consumido nuestros mayores.

El pueblo ha sucumbido a la antidemocrática dictadura de las minorías, a los que dicen que la democracia no es un sistema válido de gobierno y a la peligrosa revisionista idea, del supremacismo intelectual o titulado, a la hora de seleccionar quiénes pueden o no efectuar voto. Debe el pueblo aferrarse bien los lomos y con valentía y cabeza alta, defender y promulgar que nuestra democracia es robusta y si algo falla, son tanto quienes nos representan y como agitadores anticonstitucionales. A ellos es a quienes debemos bajar del pedestal y reventar el yugo que han impuesto a nuestro Estado, pues solo proyectan un nuevo tipo de esclavitud, de vacíos discursos y rebuscados eslóganes, aún a golpe de fake news, que ahondan en la psique como un sesgo pasional de normalidad, amansamiento y falsa promesa, incidiendo sobre el hipotálamo pero incapacitando nuestro lóbulo prefrontal, que es donde reside la diferencia entre un ser humano, un simio o un melón. Sí, la democracia de España sigue siendo robusta y legal.