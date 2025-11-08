Munilla entre tinieblas

El obispo de Orihuela-Alicante ha ido al cine. No suele acudir frecuentemente según reconoce, pero Los domingos reúne condimentos de sobra: chica de 17 años que quiere meterse a monja de clausura; autora de la obra no creyente y un prelado como él que se dirige a la audiencia a través del canal de YouTube "En ti confío". Difícil resistirse a la tentación.

Y una vez revestido de crítico cinematográfico, para monseñor Munilla el que una directora con esas convicciones "se enfrente a algo así ya es impactante y tiene un gran mérito lo bien documentada que está" hasta el punto de considerarla "un milagro a día de hoy". Tiene toda la pinta de que el yutubero no conoce la trayectoria de la realizadora puesto que sus anteriores propuestas abordan situaciones sobradamente peliagudas que estallan en el entorno familiar y en ninguna de ellas toma partido, sino que opta por exponer las diferentes posturas con tal de propiciar que los espectadores se sumerjan en un arduo debate nada más volver la luz a la sala. Les aseguro que hay quienes llevan dos semanas dale que te pego.

El obispo Munilla bendice el nuevo columbario de la Concatedral de San Nicolás / Alex Domínguez

Pero si los perfiles que viene trazando Alauda Ruiz de Azúa en su recorrido creativo no pasan desapercibidos, los del religioso tampoco son mancos: activo frente al feminismo; a favor de las terapias de reorientación para homosexuales y, de la mano de Vox y de quien haga falta, contra la interrupción del embarazo. Observa en la peli un tratamiento impecable del director espiritual, ese curilla que intenta sonsacarle a la chavala sus intimidades. Así que por algún sitio habría de saltar. Y lo hace con la tía que es quien no ve que la tierna criatura se despida de este mundo: "Anda frustrada porque está divorciada". Aunque diría que este aspecto no pertenece al guion, le sirve para remachar: "¿No será acaso que esta mujer frustrada porque no ha sabido amar tiene envidia del amor puro de la sobrina?". En su repaso, Munilla apunta que le sorprende que el tema se lleve a la pantalla de forma "muy respetuosa". Cómo no le va a sorprender.