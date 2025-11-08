Náufragos en Lieja

"Siempre es invierno" *** Dr: David Trueba Int: David Verdaguer, Amaia Salamanca

Después de Saben aquell, el biopic sobre la figura del humorista Eugenio, David Trueba quería volver a trabajar con David Verdaguer en un personaje no tan rígido y calculado como el anterior, dando rienda suelta al actor catalán para que se sintiera menos constreñido. De esta manera se convirtió en el protagonista de la adaptación cinematográfica de Blitz, una película que el espectador debe decidir si tiene algo de autobiográfica con el escritor.

Lo cierto es que el personaje que interpreta Verdaguer acude a un congreso de Arquitectura en la localidad belga de Lieja, acompañado de su pareja (Amaia Salamanca), en unos momentos en que la relación se desmorona. Cuando ella se va, él se queda como aletargado en esta ciudad donde siempre hace frío, y allí entabla amistad con una mujer veinticinco años mayor que él (la actriz francesa Isabelle Renauld, a la que el director conoció en el rodaje de su primera película, La buena vida).

Siempre es invierno es una película deliciosa, de esas que se beben en tragos cortos para saborearla mejor. David Trueba quiere a sus personajes y logra contagiar su bonhomía al público. Está rodada con clase y buen gusto, compaginando muy bien el drama con pinceladas de comedia.

Lieja es un personaje más de la película. Su gelidez expresa muy bien el vacío emocional de dos personajes que, pese a sus diferencias, encuentran el refugio ideal en el otro.