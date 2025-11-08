Opinión | Cine | Crítica
Náufragos en Lieja
"Siempre es invierno"
***
Dr: David Trueba
Int: David Verdaguer, Amaia Salamanca
Después de Saben aquell, el biopic sobre la figura del humorista Eugenio, David Trueba quería volver a trabajar con David Verdaguer en un personaje no tan rígido y calculado como el anterior, dando rienda suelta al actor catalán para que se sintiera menos constreñido. De esta manera se convirtió en el protagonista de la adaptación cinematográfica de Blitz, una película que el espectador debe decidir si tiene algo de autobiográfica con el escritor.
Lo cierto es que el personaje que interpreta Verdaguer acude a un congreso de Arquitectura en la localidad belga de Lieja, acompañado de su pareja (Amaia Salamanca), en unos momentos en que la relación se desmorona. Cuando ella se va, él se queda como aletargado en esta ciudad donde siempre hace frío, y allí entabla amistad con una mujer veinticinco años mayor que él (la actriz francesa Isabelle Renauld, a la que el director conoció en el rodaje de su primera película, La buena vida).
Siempre es invierno es una película deliciosa, de esas que se beben en tragos cortos para saborearla mejor. David Trueba quiere a sus personajes y logra contagiar su bonhomía al público. Está rodada con clase y buen gusto, compaginando muy bien el drama con pinceladas de comedia.
Lieja es un personaje más de la película. Su gelidez expresa muy bien el vacío emocional de dos personajes que, pese a sus diferencias, encuentran el refugio ideal en el otro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Low se va de Benidorm
- Un colegio de Alicante sin personal, hasta arriba de alumnos extranjeros y con necesidades especiales
- El entrenador del Hércules señala al Europa por el césped artificial del Nou Sardenya
- Entradas Elche-Real Madrid: para no abonados
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo