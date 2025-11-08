No quedan ardides, no hay puente de plata

Mientras era conseller de la GVA falleció, en un hotel de Madrid, Rita Barberá, quien creo que tuvo un mal desempeño en su etapa como alcaldesa, subida a la cuadriga del despotismo y la soberbia, pero que en conjunto merecería un análisis más sosegado y ambivalente. En la vorágine de aquellas noticias se filtró un informe sobre su autopsia. En un receso parlamentario me dirigí al portavoz del PP que se encargaba del control de mi conselleria: no tenía mala relación con él, había sido alto cargo del PP y, creo, aún anda con responsabilidades parlamentarias. Le dije que no me parecía nada bien el ensañamiento con una persona muerta y que, al menos en mi nombre y en el de otros de mi partido, desautorizaba estas tácticas necrofágicas y me solidarizaba con su militancia. Para mi sorpresa me contestó que a él no le parecía mal, que en su partido estaban hartos de ese fantasma y que a ver si así se lo podían quitar de encima. No hubo más, claro. Salvo alguna confirmación del devoto carácter de la derecha española.

Cuento esto porque la biografía política de cada uno es, también, a veces, la suma de fragmentos de una historia sentimental y la conciencia de que debemos arrebatarnos la ingenuidad sobrante si queremos entender la cuota de maldad que circula en algunas arterias de la política, envenenándola, contribuyendo a dañar y confundir todo su sistema inmunológico. Es con este espíritu como he vivido y analizado el proceso de declive y caída de Carlos Mazón. Mazón, como Ulises según el epíteto homérico, era, o ha sido, «fecundo en ardides». Sólo que él no ha regresado a Itaca y volver a la Cámara de Comercio de Alicante no puede calificare como algo exactamente heroico. Esa era su forma de hacer política: apaños de barra de bar, sobremesas infinitas, mirada dulce de karaoke, pasión por la oratoria de mal gusto pero relamido silabeo, arreglo en diferido, pagos olvidados, desprecio por una cultura que no fuera simpáticamente chabacana o publicitaria. Ganar, sólo ganar: todo o un día más.

¿Es pertinente calificar de digna o indigna esa escuela de acción política? No es esa, ahora, la cuestión primordial, salvo si fuera pertinente para avisar que lo que venga luego quizá beba de parecidas fuentes. A mi modo de ver –y creo que lo he expresado en algunos artículos precedentes- las explicaciones psicológicas a su empecinamiento durante un año no me interesan, aunque es imposible olvidar que una dimisión anterior hubiera evitado mucho, muchísimo dolor a las víctimas y a la sociedad valenciana: el perdón de eso es personal e intransferible. Es más importante dilucidar la espina dorsal de su posicionamiento político, fuera obra personal o animada por otros. Creo que Mazón lo jugó todo a una carta que, en la mentalidad de la derecha actual no estaba demasiado desencaminada: si conseguía igualar su culpa política con la de Pedro Sánchez estaba salvado. Por eso pensaba que la «reconstrucción» material, económica, era su gran baza; olvidando las consideraciones referentes a la dignidad de las víctimas, las familias, los pueblos. La opinión pública, fluida en esta materia, podía dar el volantazo si contaba con suficiente apoyo de su partido. Pero, precisamente, los giros de Tellado, de Ayuso, las crisis particulares de Moreno Bonilla o de Guardiola, la parsimonia de Feijóo, fueron dejando aislado al «héroe de Paiporta» y hasta el discurso regio viraba al gris sus intenciones. Abascal, sólo quedaba Abascal. Mal asunto.

Mientras, Sánchez, infinitamente más inteligente, marcaba una distancia jurídica y políticamente más sostenible en el tiempo. Los vaivenes eran inevitables y hay razones para criticar las incongruencias y ausencia de cooperación de ambas administraciones, que reflejan la agonía institucional del no-federalismo español; pero el precio del inmovilismo en esta materia recae en la derecha. La incapacidad para liderar el proceso sólo se ha verificado en Mazón: porque si Sánchez era señor de los relojes y estaba bien pertrechado contra los desafueros histéricos, los ardides de Mazón no alcanzaban a fabricar caballos de madera que introducir en la Moncloa o en la Carrera de San Jerónimo. Vox no es eso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

En las primeras horas terribles del desastre, cuando alguien empezó a clamar por declarar el Estado de Emergencia –y Mazón se negó a pedirlo- mi pensamiento intuitivo fue: si lo declara el Gobierno del Estado habrá más muertos, más angustia, más dolor. No por peor gestión –la gestión en todo caso debía converger-, sino por mayores tensiones que conducirían a la instalación en la tragedia y aún perjudicarían la eficacia. Porque desde el minuto siguiente la derecha española dejaría de mirar al barro para fabricar barro: Ayuso y su jefe de gabinete aullarían e insultarían ante la mirada pétrea y estólida de Feijóo, Tellado bramaría y hurgaría en las vísceras heridas, Vox se sumaría a la subasta. Porque Mazón echaría la culpa a Sánchez hasta de que el vino del Ventorro no era el mejor. Esa es la esencia de esta derecha en circunstancias tales. ¿Pasó algo parecido? Pues sí. Pero por mucho que hayan podido tirar de ardides, nunca han podido llevar la iniciativa y el pueblo valenciano ha identificado perfectamente quién tenía la incumbencia en lo peor de lo peor. Cada vacío era una mentira, cada mentira era el último ardid. Mazón, sencillamente, no estaba, no estuvo, dejó de estar. Debió ser muy duro para él el funeral y en lo personal puedo llegar a entender su pena. Pero en lo político debió comprender que acabó todo cuando los insultos a él no rebotaron, ni mínimamente, contra Pedro Sánchez. Especular y espectacularmente, su estrategia y la de su partido habían concluido. El registro literario cambiaba: ya no quedan astucias que usar: lo demás es silencio.

Ahora le queda comparecer. Quizá lo haga por convencimiento de que así aclarará su imagen ética. Y no dudo de la profunda conmoción moral que le atravesará, la necesidad de justificarse en otro horizonte. Lo que no sé es si lo conseguirá. Pero, esto lo he escrito antes, no me importa tanto su perspectiva ética como el daño que ha hecho, que aún puede hacer a la lógica democrática. Porque una auténtica respuesta en la que tratara de mostrase, a la vez, desnudo moralmente y políticamente responsable, pasaría por presentar la dimisión como Diputado –esto es: dejarse conducir ante la Justicia, tantas veces invocada por su partido cuando le interesa- y haber convocado Elecciones anticipadas –esto es: radicalizar, tras un año de añagazas, la responsabilidad política-. No hacerlo empuja al cabildeo en su nombre, quiera o no quiera. Empuja a que el poble valencià, tan efusivamente invocado antes para justificar idioteces e ignorancias, se reduzca a Feijóo –y el PP de Madrid- y Abascal: tots a una veu!

Y Mazón se va pero queda el partido de Mazón. De Mazón, de Olivas, de Zaplana, de Camps… por no bajar a presidentes de Diputación o alcaldes. Pero peor ahora: la memoria y el presente de corruptos, inútiles y mentirosos arrastra como grandes timoneles el vagón de la extrema derecha. El partido de los muertos del yak, de la ignominia de los atentados de Madrid, de los hilillos del Prestige, de los cribados del cáncer, ese partido incapaz de enfrentarse airosamente a una crisis, a una catástrofe, de respetar a un portavoz de víctimas. Ese partido ahora quiere apurar su tradición de bilis, si no de sangre, con la extrema derecha a hombros.

Lo importante no es el programa de Vox, esa sarta de nimiedades y de promoción de infortunios para los más frágiles. Lo importante es que el PP es un partido del que han desaparecido la voz de gentes de bien, cristianos, conservadores o liberales que conocieron límites y trataron de orientar políticas que quizá a mí no me gustaran, pero que no eran necesariamente crueles. Ahora lo importante es analizar cómo se van estableciendo puentes, pasarelas entre la voracidad de Vox y los restos oxidados del PP. Vox es el mayordomo criminal de una mala novela policíaca que arrambla con la plata. Y es que, sirva como último símbolo, la inundación valenciana y su gestión macabra, que ya concluye con los insultos directos, crueles, a las víctimas –no es opinión: lo estamos viendo- por correveidiles del PP, también arrastró el famoso puente de plata. No hay vía por la que dejemos huir al adversario. Porque ese adversario no es Mazón ya, aunque sí su legado: es el PP enamorado de un Vox que sublimará los gritos y las angustias. Un PP que, quizá a pesar de algún escondido en sus esencias temerosas, coincidirá con Vox en su análisis final del desastre según aquella frase de Agustín de Foxá: «Necesitamos ruinas recientes, cenizas nuevas, frescos despojos».