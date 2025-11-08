Variables estímulos

"Los días lentos" **½ Autoría y dirección: Lola Blasco

Más que aparentar, mejor es ser joven hasta cierto punto, aunque se tenga cierta edad. Al margen de ello, un ser humano siempre es válido. La vejez, la fragilidad y la muerte nunca dejan de estar de moda incluso sin querer. Estas cuestiones se desprenden de Los días lentos, drama de la autora alicantina Lola Blasco, que ella ha dirigido. El título expresa la lentitud frente a la agitación diaria. Una producción del Institut Valencià de Cultura sobre el deterioro cognitivo, el alzhéimer, donde lo personal y la ficción se unen, ya que su padre empezó con demencia.

Es posible explorar la dureza del tema de diferente modo. No hace falta apoyarse en la obviedad, sino que se puede tocar de otra manera, basándose, como hace Lola Blasco, en un universo onírico, a partir de lo cotidiano, y en una estética a la que contribuyen el diseño de luces de Manolo Ramírez y la escenografía de Luis Crespo. En ese ámbito residen los correctos intérpretes Aida Lozano, Diana Volpe, Isabel Requena, Nieves Soria, Morgan Blasco y Enric Juezas, sin mayores alardes ni exigencias de la directora. El asunto tiene que golpear y emocionar de una forma u otra, mediante una exposición directa o indirecta. Queda así un tanto difuso y con tendencia discursiva. Metafóricamente, haciendo uso de la mitología griega y del efecto del teatro dentro del teatro, provisto también de un lenguaje físico que busca visualidad y teatralidad.

La música de Voro García pone su notable grano de arena. Al igual que los adultos suelen tratar a los pequeños de forma infantilizada, estos hacen lo mismo con los mayores, más aún si están enfermos o si padecen lo que decíamos. Y triunfa la deshumanización. El lema de la 33 Muestra, En carne viva, viene bien para definir conflictos actuales y el estreno absoluto visto en el Arniches de Alicante. El público valora positivamente a la dramaturga y ahí sigue. Lola Blasco obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016 por su obra Siglo mío, bestia mía.