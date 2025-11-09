Callosa de Segura es Ciudad

El pasado viernes 7 de noviembre, se cumplían cien años de la firma del Real Decreto otorgando a Callosa de Segura el título de Ciudad y a nuestro ayuntamiento el tratamiento de excelencia, firmado por el monarca don Alfonso XIII, y avalado con su firma por el Presidente Interino del Directorio Militar, don Antonio Magaz y Pers, quien fuera vicepresidente del segundo Directorio Militar entre 1923 y 1925. Esta valiosa concesión se hizo efectiva tal día como mañana lunes 10 de noviembre en el año 1925, con la publicación en la Gaceta de Madrid número 314 en su página 765.

Tan espléndido regalo por parte de la Corona, vino motivado por excelente trato recibido por don Alfonso de Borbón a su paso por la Calle Mayor, carretera Murcia-Alicante, el sábado 4 de abril de 1925 en su regreso desde Orihuela, por parte de los callosinos y callosinas que invitaron a nuestro Rey, accediendo a ello con toda amabilidad, a visitar y contemplar la majestuosidad de la Arciprestal de San Martín, catalogada por el Monarca según nos han transmitido nuestros mayores como una autentica catedral.

Siempre hemos oído o leído sobre el paso y la llegada del Rey a Callosa de Segura, pasando por alto la importancia y celebración que supondría para los callosinos, como así queda manifestado por la prensa, la recepción de esta concesión para la próspera Villa de Callosa de Segura que pasó a ser Ciudad y a ostentar su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia.

Testigo directo de todo ello fue el callosino don José María Salinas Paredes, como así nos contó en el diario en el que era asiduo colaborador, El Día, de Alicante del 11 de noviembre de 1925 y que figura transcrito en la Revista de Fiestas de San Roque de 2001. También El Liberal de Murcia del 12 de noviembre de 1925, nos lo describe literalmente así:

«Callosa del Segura. Concesión del Título de Ciudad

Ayer se recibió en el Ayuntamiento el real decreto por el que S. M. el rey concede al que hasta el día 7 del actual fue villa, el título de ciudad, título que conmemora el entusiasta recibimiento que a la augusta persona se le tributó con motivo de su visita que aquí se hizo cuando la inauguración de las obras del canal que ha dotado de riego a los campos de La Murada, Granja de Rocamora y Albatera.

El vecindario recibió con extraordinaria alegría la distinción de que Callosa del Segura ha sido objeto, distinción bien merecida si se tiene en cuenta el número de sus habitantes y su importancia industrial cada día más creciente, que la colocan a este pueblo a la altura de los primeros de la provincia de Alicante.

El vecindario, sin distinción de matices se siente muy complacido con los progresos que Callosa viene realizando y aplaude sin reservas la actuación del actual Ayuntamiento. Corresponsal».

Otros medios de prensa también recogieron la oficialidad de la concesión de este título como es el caso del Diario Republicano de Alicante El Luchador de 10 de noviembre de 1925, que en su página 3 publicó la firma del Real Decreto con el título de Callosa de Segura es Ciudad. También el Diario de Alicante, publicó la noticia de la firma de esta declaración el 11 de noviembre de 1925 en su tercera página. El Diario de Valencia, próximo a ideología demócrata cristiana, publicaría el 11 de noviembre de 1925 en su página sexta la siguiente noticia sobre firma de S. M. el Rey: «Concediendo el título de Ciudad y tratamiento de excelencia a su Ayuntamiento, al pueblo de Callosa de Segura».

La noticia a que se hace referencia es la publicada en la Gaceta de Madrid núm. 314 de 10 de noviembre de 1925, que en su sumario aparece dentro de la Parte Oficial – Presidencia del Directorio Militar con lo siguiente: «Otro concediendo el título de Ciudad y a su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia a la villa de Callosa de Segura, provincia de Alicante - Página 765».

En el interior de este diario oficial estatal, en la columna central de su página 765, podemos leer el Real Decreto, que da validez y legalidad a esta concesión:

«Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la villa de Callosa de Segura, provincia de Alicante, por el gran desarrollo de su agricultura, industria y comercio, su acendrado patriotismo y constante adhesión a la Monarquía.

Vengo en concederle el título de Ciudad y a su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia.

Dado en Palacio a siete de noviembre de mil novecientos veinticinco.

ALFONSO».

Tras el júbilo de este gran honor para nuestro municipio, desde nuestro Ayuntamiento se trasladó agradecimiento a la Casa Real y se publicó en prensa este entusiasmo, como lo podemos comprobar en el diario ABC del viernes 13 de noviembre de 1925 que dice lo siguiente:

«El Ayuntamiento de Callosa de Segura

El alcalde de Callosa de Segura, D. Carlos Galiana, nos telegrafía que, reunido en sesión extraordinaria el pleno del Ayuntamiento de su presidencia, acordó por unanimidad hacer constar en acta su imperecedero agradecimiento, acendrado patriotismo y adhesión a la Monarquía y al Directorio, por la distinción otorgada al firmar S. M. el Rey, con fecha del actual, el decreto concediendo el tratamiento de excelencia a dicha municipalidad y el título de ciudad a Callosa de Segura; rogándonos que lo hagamos constar así públicamente en las columnas de ABC».

Por último, en cuanto a referencia, me gustaría reflejar como don Antonio Ballester me contaba con orgullo su vivencia de la llegada de este nombramiento, estando estudiando entonces en el Seminario de San Miguel en Orihuela, cuando uno de sus profesores le dijo: «Ballester, estará usted contento, ya es Callosa Ciudad».

Es una lástima la carencia de documentos en nuestro Archivo Municipal tras su destrucción, en el que seguro estaría la correspondencia y publicaciones sobre este hecho de relevante importancia, sobre todo, el comunicado oficial de la Casa de S. M. el Rey concediendo el Título de Ciudad a Callosa de Segura, así como de las actas de las sesiones plenarias de las que hace referencia la prensa de la época. Por lo menos nos han quedado las referencias orales de quienes lo vivieron y transmitieron, las referencias en la hemeroteca archivada en Archivos Históricos como el de Murcia, del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional, de Alicante, Municipal o Provincial, o del ABC, diario de claro ideal monárquico que recogía las crónicas de las actividades oficiales del Rey. Por supuesto, La Gaceta de Madrid de 10 de noviembre de 1925, que recoge este Real Decreto, donada al Archivo Municipal por quien redacta esta tribuna dominical y la fotografía del momento de la comitiva que esperaba el paso del Rey y sus acompañantes en la esquina del Ayuntamiento y que con tanto celo custodiaba doña Inmaculada Ribera Salinas.

Por tanto, creo más que justificada, la realización de los actos que se han realizado y los que se han programado, contando con el mayor realce y participación, conmemorando este Centenario como Ciudad, destacando el Pleno Conmemorativo de mañana lunes.

No quisiera acabar esta colaboración, en la víspera de un día tan especial para la historia contemporánea de Callosa de Segura, sin manifestar mi orgullo y alegría por contar con la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey don Felipe VI, de los actos y eventos realizados en este año del centenario. Así como mi respeto y gratitud a los miembros de la Comisión constituida, rindiendo además mi reconocimiento y agradecimiento póstumo, a los protagonistas de esta importante concesión: don Alfonso XIII, Rey de España, don Carlos Galiana Manresa, alcalde, y don José María Lucas Ibáñez, promotor de este tratamiento.