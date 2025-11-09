La censura cultural

"Yo soy 451" *** Versión: Xavo Giménez Compañía: La Teta Calva

Partiendo de la novela Fahrenheit 451 (1953), del estadounidense Ray Bradbury, un relato futurista y distópico que sigue en danza, el valenciano Xavo Giménez lo dramatiza en forma de monólogo con voces propias de personajes en ocasiones. Un bombero se dedica a quemar libros porque está prohibido leer en beneficio de una felicidad idiota. Reinan la censura, el conformismo y la ignorancia en perjuicio del conocimiento y del pensamiento crítico.

El título Yo soy 451 se refiere también a la temperatura a la que este tipo de papel se inflama y arde. Más sutil es conseguir que la gente dé la espalda a la cultura y al arte en esta sociedad del entretenimiento voraz y muchas veces banal como vehículo de refugio. La dramaturgia de María Cárdenas, la música de Carles Chiner, el diseño de iluminación de Cotu Peral y la simplificada versión del protagonista acogen bien estos factores. ¿Conoce la peli? Giménez interactúa con el público y domina el texto con variantes expresivas, adueñándose de la situación. Homenajea al teatro porque sin libretos no existe. La sabiduría, la libertad y los creadores no tienen nada que hacer. Pero siempre quedan la esperanza y cuestionar el orden establecido.

¿Y si un bombero se lleva un libro y se convierte en rebelde con causa? Puede ser el principio de una buena amistad. Deja el acomodo, el miedo y la represión, motivado al conocer a una vecina, y se une a la resistencia de intelectuales con el ánimo de una reconstrucción social. En la Alemania nazi hubo hogueras de libros y se destruían personas. El contexto de la pieza se sitúa en una guerra fría y en un influjo tecnológico. El intimista espacio de la Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras, dentro de la 33 Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, nombre del recordado director que tantos años estuvo al frente, acogió a La Teta Calva, que ha dirigido la obra interpretada por Giménez, quien ha obtenido un par de premios con el interesante espectáculo.