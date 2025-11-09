EL Encuentro de Cofradías, uno de los actos organizados dentro del Año Jubilar de Elche / Matías Segarra

La expresión completa de la que he tomado el título de esta glosa es «dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», que, en definitiva, significa que debemos dar a cada uno lo que le corresponde; y, en este caso, debe reconocerse que Elche ha vivido un año que pasará a la historia de la ciudad.

Durante los últimos doce meses, el municipio ha sido el epicentro de un Año Jubilar único, convocado para conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María por el Papa Pío XII.

Bajo el lema «Elche, el cielo en la tierra», la ciudad ha desplegado un programa sin precedentes de actividades culturales, religiosas y turísticas, diseñado para movilizar tanto a la comunidad local, como a peregrinos y visitantes de toda España y del extranjero, y con un balance final que muestra un éxito rotundo, de manera que más de 10,3 millones de personas visitaron la ciudad entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, consolidando a Elche como un destino de referencia en turismo cultural y religioso.

De estos visitantes, alrededor de 1,3 millones realizaron pernoctaciones, un dato que marca un hito histórico para la ciudad y que refleja la capacidad de atracción del evento más allá de las fronteras regionales. Así, entre estas pernoctaciones, 722.000 correspondieron a turistas internacionales, lo que representa un incremento del 17,5 % respecto al periodo anterior y evidencia el creciente interés por Elche en el ámbito internacional, cuestión que nadie puede dudar; ni siquiera la oposición de la izquierda ilicitana ha replicado esto, de modo que asienten, aunque no les guste.

El impacto turístico fue acompañado de una intensa actividad cultural, pues durante todo el año se organizaron más de 150 eventos relacionados con el Año Jubilar, desde exposiciones de arte sacro y congresos mariológicos, hasta conciertos de artistas de renombre y actividades turísticas singulares, lo que ha supuesto un esfuerzo logístico considerable, desde la gestión de espacios patrimoniales hasta la seguridad, movilidad y atención al visitante, y todo ello sin ningún percance.

En términos económicos, el Año Jubilar también ha supuesto un impulso relevante para la ciudad, y, aunque los datos oficiales no ofrecen un desglose completo de la inversión total, se sabe que el Ayuntamiento destinó más de 535.000 euros a campañas de promoción y difusión, complementados con partidas adicionales de cerca de 120.000 euros para fortalecer la imagen turística del municipio a través de VisitElche, organismo este que realiza un espléndido trabajo.

Esta inversión, aunque moderada en comparación con el impacto logrado, ha contribuido a la visibilidad internacional de Elche y a su consolidación como destino cultural y religioso, y su efecto económico se percibió en los sectores tradicionales de la ciudad. En este sentido, la ocupación hotelera ha alcanzado durante este año cifras históricas, con una media cercana al 85%, y los restaurantes, comercios y servicios locales se han beneficiado del aumento de visitantes, y están contentos, como he podido comprobar en diferentes visitas realizadas a los mismos.

Sin embargo, el propio Consistorio, en palabras del alcalde, Pablo Ruz, ha advertido de la limitación de la capacidad hotelera, que sigue siendo un reto para la ciudad ante la creciente demanda.

Más allá del impacto económico y turístico, el Año Jubilar ha tenido un efecto importante en la proyección cultural y patrimonial de Elche, ya que la ciudad ha logrado reforzar su identidad histórica y religiosa, poniendo en valor monumentos como la basílica de Santa María, el Palmeral y el Misteri d’Elx, así como tradiciones culturales que durante siglos han definido la vida local.

Lo anterior ha permitido a residentes y visitantes vivir experiencias únicas que combinan devoción, cultura y turismo, generando una narrativa poderosa que sitúa a Elche en el mapa internacional de destinos culturales de calidad.

Elche ya se proyecta hacia el futuro, dado que el Plan Estratégico 2025-2035 contempla aprovechar el impulso generado por el Año Jubilar para consolidar a la ciudad como un destino de turismo cultural y religioso sostenible, ampliando la oferta turística, mejorando infraestructuras y diversificando servicios.

La experiencia de este año ha demostrado que la ciudad tiene capacidad para atraer visitantes internacionales, organizar eventos de gran magnitud y generar experiencias que combinan historia, cultura y naturaleza; ahora, la tarea consiste en transformar este éxito temporal en un legado duradero.

Un momento de la representación extraordinaria del Misteri d'Elx por el Año Jubilar / Matías Segarra

El Año Jubilar también ha servido para fortalecer la cohesión social y la identidad local, que en los momentos que vivimos hace mucha falta, de manera que los habitantes de Elche se han volcado en las celebraciones, participando como voluntarios, asistentes o espectadores, y mostrando la hospitalidad que caracteriza a la ciudad.

La combinación de patrimonio, cultura y participación ciudadana ha generado un relato positivo que trasciende los números, de forma que, más allá del número de visitas y pernoctaciones, el jubileo ha dejado un impacto emocional y simbólico profundo, reforzando el orgullo local y la imagen de la ciudad.

En definitiva, el Año Jubilar en Elche ha sido histórico. Con esos más de 10 millones de visitantes, y un aumento significativo del turismo internacional, la ciudad ha conseguido un impacto inmediato en términos turísticos, económicos y culturales, pero su mayor éxito quizá radique en la capacidad de proyectar a Elche como un destino integral, en el que religión, cultura y patrimonio se entrelazan para ofrecer experiencias únicas.

El reto ahora consiste en consolidar este legado y aprovechar la visibilidad alcanzada. Ampliar la infraestructura turística, fidelizar visitantes y mantener la calidad del servicio serán las claves para que Elche transforme este impulso temporal en desarrollo sostenible.

Elche ha demostrado que puede brillar en el escenario internacional, y el Año Jubilar será recordado como la ocasión en que Elche no solo celebró su historia y devoción, sino que también se proyectó hacia un futuro lleno de oportunidades, lo que demuestra el acierto de su celebración.

Con este éxito, la ciudad entra en una nueva etapa, en la que la tradición y la modernidad, la fe y el turismo, se convierten en aliados para construir un destino sólido y sostenible para el siglo XXI.

Cualquiera con un mínimo criterio, incluida la oposición, debe reconocer que se han hecho las cosas bien; a cada uno lo que le corresponde. Hasta pronto.