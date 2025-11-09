El futuro del transporte público en Elche

Las novedades en este tema hacen interesante plantear su reflexión. En transporte interurbano parece que por fin hay decisión sobre la nueva línea ferroviaria de cercanías y media distancia (que es competencia del Gobierno central). Se abandona el trazado junto al mar en Alicante y la conexión con el aeropuerto se desplaza al interior. Alicante conecta así con el aeropuerto y con Torrellano y Elche. La línea se prolonga hasta la estación del AVE y Crevillent y conecta con la línea de alta velocidad que permite el acceso a Murcia. El túnel de Elche queda sin solución. Con esta nueva línea se mejora también el tráfico de mercancías Murcia-Alicante; aunque ahora están reparando la vieja vía. En fin, ha costado muchos años tomar la decisión. ¡Ahora hay que ejecutarla con la mayor prontitud!

En cuanto al transporte público urbano, parece que el Ayuntamiento, junto con la Generalitat, tiene en proyecto una línea de transporte para unir el polígono de Carrús con la estación de Elche Parque y la Universidad Miguel Hernández. Se trata de una primera línea -o trozo de ella- que tal vez suponga el inicio de un proyecto de transporte público urbano de mayor capacidad que el autobús. Pero entiendo que resulta necesario trazar previamente un Plan de Transporte que indique qué líneas pueden desarrollarse en el futuro y cuál es el mejor modo de acometerlas. Este plan debe venir además acompañado por un plan de viabilidad que fije la rentabilidad del los trazados. La carencia de un planeamiento claro municipal hace que entremos en una ausencia de lógica técnica, algo que nos impusimos como norma. Hasta ahora todo parece obedecer a un voluntarismo municipal sin la existencia de un plan ad hoc. Resulta necesario planificar y tener claro el número de líneas que debe disponer Elche y en qué tiempos estimados pueden acometerse. Planear el futuro es obligatorio. A su vez, este plan debería incluirse en el PMUS (Plan Municipal de Movilidad Sostenible). Hay que señalar que esta falta de planeamiento sobre movilidad sostenible puede dificultar a Elche la obtención de ciertas ayudas.

En cuanto al modelo de transporte tampoco existe una información disponible. Según declaraciones, se trata de un Autobús de Tránsito Rápido (BRT o Bus Rapid Transit). El BRT es un tipo de transporte público que dispone de varias características similares al metro para sustentar su eficacia. En primer lugar debe circular en plataforma independiente, separada del resto del tráfico y con las menores intersecciones posibles. En segundo lugar debe contar con unas paradas fijas en las que se acceda a los vagones lateralmente, con la apertura simultánea de todas las puertas. El sistema se asemeja pues al del metro en superficie y requiere que el usuario tenga comprado su billete, permitiendo a su vez una entrada y salida muy rápida. La cantidad de paradas con las que cuenta este medio de transporte obliga a establecer una alternativa rápida de carga de pasajeros.

Parece pues que estaríamos ante un transporte público que circula en una plataforma independiente, dispone de un motor de tipo eléctrico (aunque no necesariamente alimentado por catenaria) y que podría contar con algún sistema de conducción automatizado en línea con los modernos ART (Autonomous Rail Rapid Transit). Las ventajas de este tipo de transporte, que tuvo una gran difusión en la ciudad brasileña de Curitiba allá por los años setenta del siglo pasado, revolucionó el transporte urbano al crear un modelo altamente eficiente y de coste muy inferior al de los sistemas de metro en superficie. Desde entonces cada pocos años surgen alternativas novedosas.

Debemos ir pensando en el futuro de los transportes públicos en Elche, ya que estas inversiones resultan lentas y complejas de realizar. Para ello, es importante decir que la ciudad no es homogénea; dispone de puntos que generan fuertes desplazamientos y otros que no. Entre los puntos que generan una mayor atracción están los grandes espacios productivos como los polígonos industriales de Carrús y Torrellano y las conexiones con otros modos de transporte como la estación del AVE en Matola o el aeropuerto del Altet. También hay que incluir en este paquete los grandes centros de estudios como la UMH.

En un futuro inmediato el trayecto que más problemas de movilidad va a generar es la línea que discurre entre Crevillent, estación del AVE, polígono de Carrús, centro de Elche (UMH), polígono de Torrellano, Torrellano, aeropuerto Miguel Hernández y Alicante. En segundo lugar la conexión con Santa Pola, siempre olvidada en el tema del transporte público. Es increíble que una ciudad de cuarenta mil habitantes ni siquiera disponga de una carretera de acceso desdoblada, y no cuente con ningún tipo de transporte público para su acceso. Y es que nuestra provincia tiene unas carencias descomunales en infraestructuras.

En fin, con Adif estableciendo un nuevo trazado del tren de cercanías y un Ayuntamiento empeñado en dotar a Elche de un servicio de transporte público rápido, se amplían las mejoras del transporte de nuestra ciudad. Pero resulta importante la planificación de nuestro futuro y, por ende, la creación de un Plan de Transporte Público que nos informe de aquellas líneas a las que puede aspirar Elche.